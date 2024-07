Karo Kauer Label GmbH

15 Städte, 2 Trucks, ein Fashion-Highlight - KARO KAUER LABEL auf THE TOUR 24

Eislingen (ots)

THE TOUR 24 von KARO KAUER LABEL startet heute in die zweite Runde. Mit der Reise durch ganz Deutschland und Österreich knüpft das Fashion-Unternehmen an die erfolgreiche Tour im vergangenen Jahr an. Vom 25. Juli bis 10. August wird die Brand unter anderem in Wien, Salzburg, München, Köln, Nürnberg, Stuttgart, Berlin und Hamburg Halt machen.

Zum ersten Mal reist das in Eislingen ansässige Label in diesem Jahr nicht nur mit einem, sondern mit zwei Tour-Trucks in die Großstädte, um die Community in die Karo Kauer Welt eintauchen zu lassen. Während der Tour präsentiert die Brand die eigens dafür kreierte 'Core Collection' in den zwei individuell gestalteten Roadshow-Trucks.

Die Tour-Kollektion enthält verschiedene Tour-Shirts mit den Tourdaten als Backprint, eine Taschenkollektion und verschiedene Accessoires. Besucher:innen dürfen sich über eine Mini Me Kollektion freuen: Vereinzelte Pieces sind in Kindergrößen erhältlich. Darüber hinaus sind Lifestyle-Produkte wie die beiden Karo Kauer Eau de Parfums, die Duftkerze, der Wein "Krauburgunder" und viele weitere Neuheiten und Must-Haves mit auf Tour.

Die in Eislingen geborene Zweifachmutter Karo Kauer startete ihre Karriere als Influencerin/Content Creatorin und gründete 2020 ihr eigenes Modelabel. Innerhalb von nur vier Jahren baut sie sich ihr Unternehmen auf und erfindet sich als Designerin stets neu. Karo Kauer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mode zu kreieren, die Selbstbewusstsein schafft. So hat die Brand den Anspruch, dass jedes Piece als zeitloses, einzigartiges Fashion-Statement verstanden werden kann, das alle Träger:innen auf ihre Art und Weise interpretieren können.

Die Brand steht für Lässigkeit, Ungezwungenheit und Selbstbewusstsein, gleichwohl für Mut und Modernität. Karo Kauer Label kreiert nichts allein anhand von Modetrends, sondern aus Leidenschaft, Hingabe und Liebe zur Mode und ihrer Strahlkraft.