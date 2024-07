Deutsche Seniorenbetreuung OHG

Deutsche Seniorenbetreuung feiert 20-jähriges Jubiläum

München (ots)

Die Deutsche Seniorenbetreuung, eine renommierte Vermittlungsagentur für 24-Stunden-Pflege, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten steht das Unternehmen für professionelle und liebevolle Betreuung älterer Menschen in ihrer vertrauten Umgebung. Das Jubiläum markiert nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte der Deutschen Seniorenbetreuung, sondern auch eine Gelegenheit, auf Erfolge wie über 50.000 erfolgreiche Vermittlungen zurückzublicken.

Am 13. Juli 2024 fand in Würzburg, der Gründungsstadt des Unternehmens, eine festliche Jubiläumsfeier statt, bei der Geschäftsführer Jens Meyer die bedeutende Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Vertrauen der Kunden hervorhob. Meyer betonte: "Unser 20-jähriges Jubiläum ist eine Zeit des Feierns, aber auch des Dankes. Wir sind stolz darauf, seit zwei Jahrzehnten dazu beizutragen, dass ältere Menschen ein würdevolles und erfülltes Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen können. Ohne das Vertrauen unserer Kunden und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre dies nicht möglich gewesen. Dafür sind wir sehr dankbar."

Gegründet im Jahr 2004 von Jens Meyer, hat sich die Deutsche Seniorenbetreuung zu einer führenden Vermittlungsagentur für 24-Stunden-Pflege in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Meyer erkannte den Bedarf an qualifizierter Betreuung für Senioren und schuf mit seinem Unternehmen eine der ersten Anlaufstellen für Familien, die ihre Angehörigen bestmöglich versorgt wissen möchten.

Im Laufe der Jahre hat die Deutsche Seniorenbetreuung zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate erhalten, die die hohe Qualität ihrer Dienstleistungen bestätigen. Das Unternehmen arbeitet eng mit anderen Akteuren im Bereich der Seniorenbetreuung zusammen, um stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen zu sein und seinen Kunden die bestmögliche Betreuung zu garantieren.

Die Deutsche Seniorenbetreuung blickt voller Stolz auf 20 erfolgreiche Jahre zurück und freut sich darauf, auch in Zukunft einen Beitrag dazu zu leisten, dass ältere Menschen ein würdevolles und erfülltes Leben führen können.

Die Deutsche Seniorenbetreuung ( https://www.deutsche-seniorenbetreuung.de) ist eine bundesweit tätige Vermittlungsagentur für die 24-Stunden-Pflege. Seit 2004 vermittelt das Unternehmen qualifiziertes Pflegepersonal aus Osteuropa, das sich liebevoll um die Bedürfnisse älterer Menschen kümmert. Die Deutsche Seniorenbetreuung legt dabei besonderen Wert auf persönliche und individuelle Betreuung, die den Bedürfnissen und Wünschen der Senioren gerecht wird.