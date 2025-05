Sunwoda Energy

EES Europa 2025: Sunwoda Energy präsentiert innovative Energiespeicherlösungen für eine nachhaltige Zukunft

München (ots/PRNewswire)

Auf der EES Europe 2025, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, hat Sunwoda Energy mit der Vorstellung mehrerer bahnbrechender Innovationen einen bedeutenden Eindruck hinterlassen. Im Mittelpunkt stand das neue Flüssigkühlungs-Energiespeichersystem mit 6.528 MWh, das auf den fortschrittlichen 625-Ah-Hochkapazitätsbatteriezellen von Sunwoda basiert und von einem 179-kWh-C&I-ESS unterstützt wird. Das Unternehmen präsentierte darüber hinaus vollständig integrierte Energiespeicherlösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken – von Batteriezellen und -packs bis hin zu integrierten Systemen – und unterstrich damit sein Engagement für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Hochkapazitätsbatterietechnologie.

Die bahnbrechenden ESS-Innovationen von Sunwoda Energy

Herzstück der neuen Produktlinie ist das NoahX 3.0 Flüssigkühlungs-ESS mit einer Kapazität von 6.528 MWh. Es ist mit leistungsstarken LFP-Batteriezellen mit 625 Ah ausgestattet, die über 15.000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von 25 Jahren bieten. Ein KI-gestützter aktiver Ausgleich optimiert die Lade-/Entladekonsistenz und verbessert die Gesamteffizienz. Das System bietet mehrstufigen Brandschutz, eine hohe Energiedichte von über 430 Wh/L und einen Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis 55 °C – konzipiert für die Anforderungen der nächsten Generation großskaliger Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Zusätzlich stellte Sunwoda Energy das OASIS A180 mit 179 kWh vor–ein kompaktes, flexibel einsetzbares C&I-Energiespeichersystem mit intelligentem Energiemanagement für europäische Anwendungen im gewerblichen und industriellen Bereich.

Ergänzt wurde das Portfolio durch ein umfassendes Angebot an integrierten Energiespeicherlösungen – von Batteriezellen (280 Ah, 314 Ah, 625 Ah) über ESS für Versorgungsunternehmen (5 MWh), Gebäude und Anlagen (215 kWh) bis hin zu Lösungen für Privathaushalte (5–120 kWh). Damit unterstreicht Sunwoda Energy seine End-to-End-Fertigungskompetenz und technologische Führungsrolle.

Sunwoda Energy: Vertrauen seitens der Partner, definiert durch Qualität

Auf der Messe festigte Sunwoda Energy seine Position auf dem europäischen Markt durch Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie SMA, Krannich Solar, Solarmarkt, Energy3000 Solar, Wagner Solar und weiteren Partnern. Diese Kooperationen belegen die Fähigkeit des Unternehmens, skalierbare, leistungsfähige Energiespeicherlösungen zuverlässig zu liefern – mit bereits erfolgreich umgesetzten Projekten in ganz Europa.

Sunwoda Energy vereint die technologische Exzellenz und fast 30 Jahre Erfahrung der Sunwoda Group in der Batteriefertigung. Mit vollständiger Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette – von der Zellproduktion bis zum integrierten System – verpflichtet sich das Unternehmen zu höchster Qualität und Sicherheit. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich in seiner Philosophie wider: „Jede Batterie mit Sorgfalt fertigen" und „Qualität für alle sichern".

Bis Ende 2024 wird die weltweit installierte Gesamtkapazität von Sunwoda Energy voraussichtlich 19 GWh überschreiten. Als BloombergNEF Tier 1 Hersteller treibt das Unternehmen den Wandel zu grüner Energie in Europa maßgeblich voran und etabliert sich weiter als einer der führenden Anbieter im Bereich nachhaltiger Energiespeicherlösungen.

Über Sunwoda Energy Sunwoda Energy nutzt die fast 30-jährige Erfahrung seiner Muttergesellschaft Sunwoda Electronic Co. Ltd. in der Batterieherstellung. (Lagercode: SZ300207), ist ein Anbieter von Energiespeicherlösungen für die gesamte industrielle Kette, der sich auf die Integration von Lithiumbatteriespeichern und Anwendungstechnologien spezialisiert hat. Mit seinem Fachwissen in den Bereichen Zellen, PACK, BMS, EMS und Systemintegration liefert das Unternehmen integrierte Energiespeicherlösungen für Anwendungen im Versorgungsbereich, für gewerbliche und industrielle Anwendungen und für Privathaushalte sowie für Energieversorgungsnetze und Smart Energy, um Innovationen für eine nachhaltigere Energiezukunft zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.sunwodaenergy.com.