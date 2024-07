Kuady

Open Payment Technologies Ltd lanciert die digitale Wallet-App Kuady zur Revolutionierung des Finanzmanagements

Kuady jetzt aktiv in Lateinamerika, Afrika und Europa werden folgen

Open Payment Technologies Ltd. gibt heute den Start seiner digitalen Wallet-App „Kuady" bekannt. Kuady wurde entwickelt, um die finanzielle Inklusion zu beschleunigen und die Art und Weise zu verändern, wie Händler und Nutzer ihr Geld verwalten. Kuady bietet ein fortschrittliches, benutzerfreundliches Erlebnis, das ein sicheres und effizientes Geldmanagement gewährleistet.

Kuady wird sein Debüt in Peru und Chile geben und damit globalen Unternehmen den Zugang zu diesen Märkten mit nahtlosen grenzüberschreitenden Transaktionen ermöglichen - weitere lateinamerikanische Länder werden monatlich hinzugefügt. Die Expansion nach Afrika und Europa wird folgen.

Im Rahmen einer von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde der Isle of Man erteilten Lizenz für elektronische Geldüberweisungsdienste wird Kuady als Zahlungsdienstleister für Händler tätig sein und eine E-Wallet-App für Kunden anbieten. Sie bietet zuverlässigen Schutz vor Rückbuchungen und Funktionen zur Steigerung der Kundengewinnung, -bindung und -aktivierung. Die digitale Geldbörse bietet Händlern sofortige Auszahlungen für ihre Kunden, eine Funktion, die eine Lösung für Personen bietet, die Schwierigkeiten haben, auf ihr Geld zuzugreifen, und bietet seinen Nutzern Einzahlungsoptionen wie Karten, Online-Banküberweisungen und Bargeld.

„Bei Kuady haben wir uns der Förderung eines Gefühls der Gemeinschaft verschrieben, die das Finanzmanagement vereinfacht, und wir sehen Kuady als ein Zeichen für Geschäftswachstum und Langlebigkeit", sagt Lorenzo Pellegrino, Geschäftsführer von Kuady. „Unsere digitale Geldbörse ist intuitiv, sicher und für alle zugänglich und ermöglicht es uns, die finanzielle Inklusion zu fördern und Privatpersonen und Unternehmen zu unterstützen."

Kuady ist auch ein leistungsfähiges Akquisitionsinstrument. Händler, die Kuady nutzen, profitieren von laufenden Investitionen in Akquisitions- und Marketinginitiativen; Investitionen, die den Kundenstamm von Kuady organisch vergrößern werden.

„Nahtlose, sichere Transaktionen sind für das tägliche Leben von entscheidender Bedeutung, und unsere innovative Plattform ist so konzipiert, dass sie eine One-Stop-Lösung für alle finanziellen Bedürfnisse darstellt. Mit Kuady können wir unsere Vision verwirklichen, die finanzielle Inklusion voranzutreiben und Einzelpersonen und Unternehmen die Instrumente an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einer globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Sie ist wirklich der Partner in der Tasche, sowohl für Händler als auch für Nutzer", fasst Pellegrino zusammen.

Um mehr über Kuady zu erfahren, besuchen Sie www.kuady.com.

Informationen zu Kuady

Kuady ist eine digitale Wallet-App, die das Finanzmanagement für Händler und Nutzer weltweit revolutionieren soll.

Mit dem Schwerpunkt auf Innovation, Benutzerfreundlichkeit und finanzieller Inklusion bietet Kuady verschiedene Zahlungsmethoden und eine Reihe von Vorteilen für Händler und Benutzer gleichermaßen.

Informationen zu Lorenzo Pellegrino

Lorenzo Pellegrino ist eine hoch angesehene Führungskraft in der Zahlungsverkehrsbranche und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung im Senior Management. Zuletzt hatte er die Funktion des Betriebsleiters & Leiter für Digitales bei PayRetailers inne. Zuvor war er Geschäftsführer von Skrill und NETELLER, wo er das Geschäft mit digitalen Geldbörsen leitete, sowie von Income Access, einem Unternehmen für Marketing-Affiliate-Services, das zur Paysafe Group Plc gehört. Er konzipierte den Börsengang von Paysafe an der New Yorker Börse (NYSE) 2021.

Davor war Lorenzo von 2012 bis 2015 Exekutiver Vizepräsident für digitale Entwicklung bei Optimal Payments Plc, wo er die Go-to-Market-Strategie für das NETELLER-Wallet-Geschäft und die Übernahme von Skrill leitete. Er war federführend bei der Integration der beiden Wallet-Bereiche des Unternehmens, was zu erheblichen operativen Effizienzsteigerungen und Margenoptimierungen führte. Bevor er zu Optimal Payments kam, hatte er verschiedene Führungspositionen bei Skrill (früher bekannt als Moneybookers) inne und leitete deren Geschäftsentwicklung in den USA.

