Diese Woche bei "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Handwerksarbeiten, Erntezeit und ein Neustart

Ronny und Steffen kämpfen mit dem Bau eines Hochbeets

Drei neue Pächter für die Bauernstube

Von Montag bis Freitag, 29.04. bis 03.05, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI

In der Kleingartenanlage Berlin-Bornholm ist handwerkliches Geschick gefragt. Ronny und Steffen bauen Hochbeete für ihre Gartenparzelle und Mehmet plant ein neues Bauprojekt. Trotzdem darf die Ernte nicht zu kurz kommen - Sabrina muss die Quitten pflücken. Christian entflieht mit seinen Kindern ausnahmsweise dem Schrebergarten. Die Drei machen eine Fahrradtour durch die Hauptstadt. In der Bauernstube steht ein Generationenwechsel an. Vorstandsvorsitzender Robert heißt die drei Neupächterinnen willkommen. "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" läuft montags bis freitags, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI.

Es wird gewerkelt und gebaut in der Kleingartenanlage Berlin-Bornholm. Die Hobbyhandwerker Ronny und Steffen nehmen ein neues Projekt für ihre Gartenparzelle in Angriff: Sie wollen Hochbeete bauen. Aber dabei bleibt es nicht. Eine Garten-Nachbarin benötigt das handwerkliche Geschick der beiden beim Reparieren ihres Gartenzauns. Ein paar Gartenparzellen weiter plant Mehmet sein nächstes Bauprojekt: Er benötigt Rankhilfen aus dem Baumarkt für seine Weintrauben.

Es ist Herbst in der Kleingartenanlage und das bedeutet für die 46-jährige Sabrina Erntezeit ihrer prallgefüllten Quittenbäume. Sohn Jakob unterstützt sie bei der Ernte. Sabrina hat bereits eine dankende Abnehmerin: Ingrid ist in der Gartenanlage bekannt dafür, so ziemlich jede Frucht in Hochprozentiges zu verwandeln. Deswegen bringt Sabrina Ingrid die geernteten Quitten vorbei. Die 86-jährige Ingrid hat auch ein gutes Händchen fürs Backen. Davon möchte Garten-Nachbarin Fiona profitieren. Die 14-Jährige hat ihre Leidenschaft fürs Backen entdeckt. Deswegen stattet sie Ingrid einen Besuch ab. Fionas Papa Christian hat mit ihr und ihrem Bruder einen besonderen Ausflug geplant. Mit einer Fahrradtour durch Berlin wollen sie die Großstadt erkunden. Obwohl sie selbst in der Hauptstadt wohnen, gibt es noch einiges zu entdecken. Also schwingen sie sich auf ihre Räder und verlassen die Kleingartenanlage.

In der Bauernstube steht nach 25 Jahren ein Generationenwechsel an, denn Marion und Holger gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Neue Pächter mussten gesucht werden. Jetzt übernehmen Andrea, Tochter Athina und deren Lebensgefährtin Sofia die Kultkneipe in der Kleingartenanlage.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Episodenmeldung zu den Sendungen vom 29.04. bis 03.05., um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" nimmt uns mit in die Welt der Kleingartenanlage Bornholm in Berlin. Ein historischer Ort mit 400 grünen Garten-Parzellen direkt am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen. Hier treffen wir auf die bunteste Truppe an "Streber-Gärtnern", den berühmten Kaktusmann und die liebenswerte Garten-Oma. Doch auch junge Garten-Neulinge mischen die Anlage auf und sorgen für frischen Wind. In jeder Folge sehen wir, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.