Yaber stellt den Projektor T2/T2 Plus vor: Der ultimative tragbare Projektor für Unterhaltung und Spaß draußen

Yaber, ein Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren, gibt die weltweite Markteinführung des Modells T2/T2 Plus bekannt. Dieser innovative, batteriebetriebene und tragbare Projektor bietet eine native Auflösung von (1920 x) 1080 Pixeln und eine hervorragende, in enger Partnerschaft mit JBL erzielte Audioqualität. Mit ihren integrierten Batterien eignen sich die Geräte der T2-Reihe vorzüglich für Filmmarathons, Campingausflüge und Treffen im Freien.

Die Projektoren der Reihe T2/T2 Plus bieten eine Helligkeit von 450 ANSI-Lumen, und eine native Auflösung von (1920 x) 1080 Pixeln sorgt für klare und detailreiche Bilder. Intelligente Autokorrektur-Technologien gewährleisten einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Einstellungen. Darüber hinaus sind die T2/T2 Plus-Projektoren mit zwei JBL-Lautsprechern und Dolby Audio Support ausgestattet und bieten ein ausgewogenes und eindringliches Klangerlebnis

Die Geräte der T2-Reihe unterstützen bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe oder bis zu 18 Stunden Musikwiedergabe per Bluetooth-Verbindung. Der Projektor verfügt über einen funktionalen Transportgriff und ein Standfuß verleiht ihm Stabilität. Zur Vergrößerung des Projektionsbereiches lässt er sich um maximal 15 Grad neigen. Der T2 Plus wird mit einem Google TV-Dongle und einer Fernbedienung geliefert, die den Google Assistant unterstützt und den Zugriff auf über 7000 Apps ermöglicht. Der T2 ist exklusiv online erhältlich – mit der zusätzlichen Option zum Erwerb des Dongle.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Am 25. Juni 2024 (EST) wird der Yaber T2/T2 Plus auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt; die weltweite Verfügbarkeit folgt anschließend. Der Yaber T2-Projektor ist ab 299 US-Dollar erhältlich, der Yaber T2 Plus ab 349 US-Dollar. Die Preise können je nach Zeitpunkt und Land variieren.

Erwerben Sie den Yaber T2 im Amazon US-Store: Dort stehen exklusive individuelle Anpassungen und Rabatte bereit. Erwerben Sie den T2 auf der offiziellen Yaber-Website ( www.yaber.com) oder in einem Laden in Ihrer Nähe.

Informationen zu Yaber

Das 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.

Yaber ist bestrebt und bemüht, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Yaber-Projektor ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yaber.com

