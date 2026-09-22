Aurora Solar

Aurora Solar erweitert Plattform für die Elektrifizierung von Wohngebäuden

San Francisco / München (ots)

Aurora Solar integriert die Wärmepumpenplanung in seine Plattform für den deutschen Markt

Neue Funktionen verbinden die Planung von Photovoltaik, Speichern und erneuerbarer Wärme

Der Plattformausbau umfasst auch Drohnenkartierung und Speicherlösungen für Gewerbeanlagen

Aurora Solar, führender Anbieter für KI-gestützte Planungs- und Vertriebstechnologien im Bereich Photovoltaik (PV), erweitert seine Plattform um Funktionen für die Planung erneuerbarer Heizsysteme in Deutschland. Installationsbetriebe können Wärmepumpen nun gemeinsam mit Photovoltaik- und Batteriespeicherlösungen in einem Angebot planen und visualisieren. Mit der Erweiterung stärkt Aurora Solar die eigene Position im wachsenden Markt für kombinierte Energielösungen im Gebäudesektor. Installationsbetriebe können damit neben Photovoltaik und Batteriespeichern auch die Wärmeversorgung eines Wohngebäudes in ihre Planung einbeziehen.

Wärmepumpenplanung für Deutschland

Mit der neuen Funktion lassen sich erneuerbare Heizsysteme gemeinsam mit Photovoltaik und Batteriespeichern innerhalb eines Angebots auslegen. Die Planung zeigt die vorgesehenen Komponenten sowie zentrale Angaben zu Leistung, Kosten und möglichen Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Die Funktion ist für berechtigte Installationsbetriebe in Deutschland verfügbar.

Einheitliche Planung von Solar- und Speichersystemen

Aurora Solar führt die Workflows für Photovoltaik und Batteriespeicher enger zusammen. Vertriebs- und Planungsteams arbeiten dabei mit denselben Daten und Komponenten. Dadurch sollen Abweichungen zwischen dem verkauften und dem später realisierten System verringert werden. Während der Planung werden Angaben zur Anlagenleistung und möglichen Auswirkungen auf die Stromrechnung aktualisiert. Die Speicherfunktionen sind weltweit verfügbar.

Drohnenkartierung wird erweitert

Die neue Version der Drohnenkartierung ermöglicht es Installationsbetrieben, Vermessungsdaten direkt in der Plattform in einen Anlagenentwurf und ein Angebot zu überführen. Die Funktion wird ab Ende September weltweit verfügbar sein.

Aurora Solar startet mit Lösungen für UK

Aurora Solar hat seine Plattform inzwischen auch im Vereinigten Königreich eingeführt. Zum Angebot gehören dort unter anderem eine erweiterte Abdeckung von LiDAR-, Bild- und Parzellendaten sowie Funktionen für KI-gestützte Entwürfe, MCS-konforme Angebote und automatisierte Elektroschaltpläne.

Für Installationsbetriebe im Bereich Commercial & Industrial (C&I), umfasst die Aurora-Solar-Lösung "HelioScope" global nun außerdem eine Modellierung zur Lastspitzenkappung. Speicherplanung, Anlagendesign und Finanzierungsoptionen sind damit in einer Plattform gebündelt.

"In den USA hat die Branche gerade eine ihrer schwierigsten Phasen der jüngeren Geschichte durchlaufen, während sie sich im Vereinigten Königreich und in Europa rasant weiterentwickelt. Deshalb besteht unsere Antwort darin, mehr und nicht weniger für die Gemeinschaft der erneuerbaren Energien zu entwickeln", sagte Charlie Herche, CEO von Aurora Solar. "Wir investieren in die gesamte Aurora-Solar-Plattform: in die Elektrifizierung von Wohngebäuden, neue Finanzierungsmöglichkeiten, präzisere Drohnenplanung und Aurora für das Vereinigte Königreich. Wir gestalten die nächste Generation von Solarenergie und Elektrifizierung und geben Installationsbetrieben die Werkzeuge an die Hand, um weltweit erfolgreich zu sein."

Weitere Informationen zu den Produktneuheiten teilt Aurora Solar bei "Horizon", der globalen Produktpräsentation des Unternehmens, am 22. Oktober 2026. Die Registrierung ist unter dem folgenden Link möglich: https://aurorasolar.com/horizon-2026/.

Über Aurora Solar

Aurora Solar bietet ein professionelles Vertriebs- und Planungstool für Solarbetriebe. Durch eine moderne, datengetriebene 3D-Technologie ermöglicht Aurora Solar Vertriebs- und Planungsteams, die Transformation zu PV-Anlagen schneller, planbar und präzise umzusetzen. Aurora Solars cloudbasierte Plattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen und KI, um Prozesse zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zu beschleunigen. Weltweit verlassen sich über 7.000 Organisationen auf Aurora Solar und mehr als 20 Millionen Solarprojekte konnten bereits realisiert werden.

www.aurorasolar.com/eu/de