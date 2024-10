GP Bullhound

GP Bullhound gibt die Gewinner der 2024 Allstars Awards bekannt

London (ots/PRNewswire)

Wir feiern die Erfolge und Errungenschaften im europäischen Technologie-Universum.

GP Bullhound ist erfreut, die Gewinner der 22. jährlichen Allstars Awards bekannt zu geben, die im Outernet in London stattfanden. Auf der Veranstaltung, die den pulsierenden Puls der europäischen Tech-Szene feierte, kamen mehr als 350 führende Persönlichkeiten aus dem globalen Technologiesektor zusammen – darunter Gründer, Investoren und führende Persönlichkeiten – um ein weiteres Jahr bemerkenswerter Leistungen zu würdigen.

In 11 Kategorien, vom Unternehmer des Jahres bis zum Growth- und Buyout-Fonds des Jahres, zeigten die Preise die Bandbreite an Talenten und zukunftsweisenden Visionen in der heutigen europäischen Technologiebranche. An diesem Abend hielt die Tennismeisterin, Unternehmerin und Bestsellerautorin Venus Williams eine Keynote.

Allstars 2024 Gewinner:

Exit des Jahres: PSG Equity für den Exit von Nalanda

Unternehmer des Jahres: Ben Richmond – CUBE

Growth- und Buyout-Fonds des Jahres: Hg Capital

Investor des Jahres: Eileen Burbidge – Passion Capital

Tech4Good: Social Value Portal (hoch gelobt: WeWalk)

Allstars Company Challenge: Studocu

VC des Jahres: Elaia

Jungunternehmer des Jahres: Lucy Lyons – Kestrix (Hochgelobt: Sam Mayall – Zelim)

Dienstanbieter des Jahres: HSBC Innovation Banking

Digitale Innovation in der Kunst: ArtCentrica

Allstars Hall of Fame: Nic Humphries

Manish Madhvani, geschäftsführender Partner bei GP Bullhound, kommentierte: „Während wir heute Abend die Gewinner feiern, werden wir an den unermüdlichen Einsatz erinnert, der die europäische Technologiebranche auszeichnet. In einer sich ständig wandelnden Landschaft haben ihr Mut, ihre Visionen und ihre Beharrlichkeit sie zu Großem geführt. Herzlichen Glückwunsch an alle, die uns heute Abend inspirieren, für ihren Ehrgeiz, ihre Entschlossenheit und ihren nachhaltigen Einfluss auf die Welt der Technologie."

Unter www.gpbullhound.com/allstars finden Sie die vollständige Liste der Gewinner.

Wir möchten uns bei unserer fantastischen Jury bedanken, die die Shortlist sorgfältig bewertet und die Gewinner ausgewählt hat, sowie bei unseren Sponsoren – .Art, Marriott Harrison, LGT Wealth Management, Orrick, Wilson Sonsini, Mishcon de Reya und Taylor Wessing – dafür, dass sie die Allstars Wirklichkeit werden lassen.

Allstars ist stolz darauf, Working Options in Education zu unterstützen, eine Organisation, die jungen Menschen hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen, indem sie Beschäftigungsfähigkeit und Lebenskompetenzen entwickelt. Vielen Dank an alle, die so großzügig beigetragen haben.

Informationen zu GP Bullhound

GP Bullhound ist eine führende Technologieberatungs- und Investmentfirma, die den besten Unternehmern und Gründern der Welt Transaktionsberatung und Kapital zur Verfügung stellt. Das Unternehmen wurde 1999 in London und Menlo Park gegründet und verfügt heute über 12 Niederlassungen in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.gpbullhound.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2528357/ALLSTARS_WINNERS.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2419687/GP_Bullhound_logo_black_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gp-bullhound-gibt-die-gewinner-der-2024-allstars-awards-bekannt-302274480.html