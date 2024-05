Privat 3 Money Ltd.

Privat 3 Money und ClearBank definieren Finanzlösungen für eine globale Zukunft neu

Privat 3 Money (P3) baut seine bestehende Partnerschaft mit ClearBank, einer cloudbasierten Clearingbank, aus, um Finanzlösungen für Unternehmen und Privatpersonen weltweit zu revolutionieren.

Nahtlose Transaktionen in mehreren Währungen

In Zusammenarbeit mit ClearBank führt Privat 3 Money ein innovatives Mehrwährungskonto ein, das Transaktionen in EUR, USD, CHD und CAD unter einer einzigen IBAN unterstützt.

Diese Innovation vereinfacht nationale und internationale Transaktionen, macht mehrere Konten überflüssig und reduziert die Komplexität von Devisengeschäften.

Wichtige Funktionen für ein besseres Finanzerlebnis

Einfacher IBAN-Komfort

Eine einzige IBAN für alle Währungen vereinfacht internationale Transaktionen, die sowohl den Bedürfnissen von Privatpersonen als auch von Unternehmen gerecht werden, wodurch die Notwendigkeit separater Konten für jede Währung entfällt und der Devisenverkehr reduziert wird.

Benutzerfreundliche FX-Lösungen

Die benutzerfreundlichen Devisenlösungen von Privat 3 Money gewährleisten nahtlose und erstklassige Transaktionen und bieten eine mühelose und reibungslose Alternative für alle Ihre finanziellen Bedürfnisse.

API-gesteuerte Technologie

Die Zusammenarbeit mit ClearBank führt eine API-gestützte Technologie ein, die den Nutzern optimierte Abläufe und eine bessere Kontrolle über ihre finanziellen Aktivitäten ermöglicht.

Crafting the Future of Financial Solutions

Ob Sie ein Weltenbummler, ein Online-Enthusiast, ein globaler Marktforscher oder ein Geschäftsinhaber sind, der grenzüberschreitende Transaktionen durchführt, Privat 3 Money und ClearBank haben die nächste Generation von Finanzfunktionen für Sie entwickelt. Diese Innovation ist mehr als nur ein Finanzinstrument; sie ist ein Lifestyle-Upgrade, das die Art und Weise, wie Sie Ihre Finanzen erleben und verwalten, neu definiert.

Informationen zu Privat 3 Money

Privat 3 Money, eine digitale Finanzalternative mit Sitz im Vereinigten Königreich, richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen auf der ganzen Welt. Durch seine Innovationen hat sich P3 als Vorreiter in der WealthTech-Branche positioniert und verbindet bankähnliche Dienstleistungen mit robusten Handelsfunktionen. Reda Bedjaoui, Gründer von Privat 3 Money, beschreibt das Unternehmen als „ultimativen One-Stop-Shop, der eine Marktlücke füllt, indem er ein maßgeschneidertes, kundenorientiertes digitales Angebot bereitstellt."

Informationen zu ClearBank

ClearBank ist eine speziell entwickelte, technologiegestützte Clearingbank. Mit ihrer Banklizenz und ihren Technologielösungen ermöglicht die ClearBank ihren Partnern, ihren Kunden Echtzeitzahlungen und innovative Bankdienstleistungen anzubieten.

Kontakt für Rückfragen: info@privat3money.com

