The Power of Datafication, ein Handbuch zur digitalen Transformation von Unternehmen, wurde offiziell veröffentlicht

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Am 17. Oktober 2024 feierte The Power of Datafication sein Debüt auf der Frankfurter Buchmesse, der wichtigsten globalen Buchmesse, die von Digital China organisiert wird. Das aufschlussreiche Werk, das von LID Publishing veröffentlicht wurde, bietet einen umfassenden globalen Ausblick und untersucht Chinas digitale Transformationslandschaft. Das Buch wurde von Guo Wei verfasst, einem prominenten Wirtschaftsführer im globalen Technologiesektor und Strategen für die digitale Transformation, und präsentiert auf innovative Weise eine KI-gesteuerte Data Cloud Integration.

The Power of Datafication wurde als ein Meilenstein des digitalen Zeitalters bezeichnet. Guo Wei vertritt die bahnbrechende These, dass das digitale Zeitalter keine bloße Verlängerung des Industriezeitalters ist, sondern die Entstehung eines völlig neuen Zeitalters.

Darüber hinaus zeigt Guo Wei, der drei Jahrzehnte Erfahrung mit der digitalen Transformation Chinas hat, vier Wege der Unternehmensdigitalisierung auf. Seine Erkenntnisse ermöglichen es Führungskräften, das Wesen der Digitalisierung zu erfassen und sich im digitalen Zeitalter zu behaupten. Als maßgeschneiderter Referenzrahmen und praktischer Leitfaden ist das Buch ein unschätzbares Werkzeug für globale Unternehmen, die sich in der digitalen Flut bewegen, und ein Muss für jeden, der nach Innovation und Spitzenleistungen strebt.

F. Warren McFarlan, Albert H. Gordon Professor of Business Administration und emeritierter Professor an der Harvard University, bemerkte, dass The Power of Datafication stark von Technologieanwendungen geprägt ist, die sowohl in China als auch im Westen entwickelt werden. Es stellt eine unschätzbare Ressource für strategische Planer und CEOs dar.

Im Vorwort betonte Julian Birkinshaw, ehemaliger Professor für Strategie und Unternehmertum an der London Business School, dass Guo Wei's Erkenntnisse über Data Cloud Integration, mittlere Plattformen und KI-generierte Inhalte besonders bemerkenswert sind, wenn es darum geht, wie KI die Geschäftswelt tatsächlich verändern wird.

The Power of Datafication positioniert die KI-gesteuerte Daten-Cloud-Integration als eine bahnbrechende Innovation in der Informationstechnologie, die wahrscheinlich weltweit neue Entwicklungen vorantreiben wird. Sie vereint Spitzenleistungen aus einer Vielzahl von Unternehmen und akademischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa und ist ein Leuchtturm des Denkens, der Innovationen anregt.

Seit seinem Erscheinen im Juni 2022 hat sich die chinesische Ausgabe fast 100.000 Mal verkauft, stand durchweg an der Spitze der Verkaufscharts und wurde mit Dutzenden von renommierten Buchpreisen ausgezeichnet. Sie hat sich zu einem der renommiertesten und beliebtesten Werke über die digitale Transformation von Unternehmen in China entwickelt. Mit dieser Veröffentlichung wird das Buch erstmals übersetzt und international publiziert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534354/Digital_China_guowei.jpg

