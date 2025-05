Bundesdruckerei GmbH

D-Trust-Zertifikate sichern souveräne Cloud-Plattform von Delos Cloud für den öffentlichen Dienst ab

Berlin und Walldorf (ots)

Geschützte Kommunikation durch Verschlüsselung und Authentifizierung

Cloud-Plattform für Verwaltung bietet Effizienz und Nutzerfreundlichkeit

Nationaler Sicherheitsanker stärkt digitale Souveränität

Die souveräne Cloud-Plattform von Delos Cloud für die deutsche Verwaltung wird durch digitale Zertifikate der D-Trust GmbH abgesichert. Die Delos Cloud GmbH und der qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter der Bundesdruckerei-Gruppe haben eine Partnerschaft zur Bereitstellung entsprechender TLS-Zertifikate geschlossen.

Delos Cloud stellt dem öffentlichen Dienst ab 2025 eine sichere und souveräne Cloud-Plattform zur Verfügung und treibt damit die digitale Transformation der Verwaltung im Zuge der Deutschen Verwaltungscloud-Strategie (DVS) voran. Delos Cloud wird ausschließlich öffentlichen Auftraggebern in Deutschland zur Verfügung stehen und mitunter Microsoft-Dienste souverän an die deutsche Verwaltung ausbringen. Als erste Cloud-Plattform auf Basis von Hyperscaler-Technologie ermöglicht sie der deutschen Verwaltung so Skalierbarkeit, nahtlose Integration verschiedener Dienste und Innovationskraft. Durch ihre technologische und anwendungsoffene Architektur soll die Plattform neben Microsoft-Diensten auch SAP-Anwendungen, Open Source, Drittanwendungen und Eigenentwicklungen der Kunden unterstützen. Zugleich erfüllt die Delos Cloud die hohen Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hinsichtlich IT-Sicherheit, Datenschutz und Geheimschutz. Unter anderem verbleiben alle Kundendaten in Rechenzentren innerhalb Deutschlands und deren Betrieb erfolgt ausschließlich durch deutsches, sicherheitsüberprüftes Personal.

"Die Zusammenarbeit mit D-Trust als deutschem Anbieter von TLS-Zertifikaten ist ein weiterer Baustein für die Sicherheit und Souveränität von Delos Cloud. Unsere Infrastruktur wird vollständig in Deutschland betrieben und nun auch mit Zertifikaten 'made in Germany' abgesichert. So fördern wir die digitale Souveränität Deutschlands", sagt Nikolaus Hagl, Geschäftsführer der Delos Cloud GmbH.

Die sogenannten Transport Layer Security Zertifikate (TLS-Zertifikate) der D-Trust unterliegen den strengen Standards des CA/Browser Forums. Sie ermöglichen mittels kryptografischer Verfahren eine sichere, verschlüsselte und authentifizierte Kommunikation zwischen internen Systemen und Diensten der Cloud sowie den Nutzenden. Sie stärken damit das Vertrauen in die digitalen Verwaltungsangebote auf verschiedenen Ebenen:

Sicherheit: Absicherung der Kommunikation zwischen Services, Programmierschnittstellen und Datenbanken innerhalb der Cloud-Infrastruktur.

Authentifizierung: Sicherstellung, dass Cloud-Dienste und Nutzende mit der richtigen Instanz kommunizieren und nicht mit einer gefälschten Quelle.

Verschlüsselung: Schutz sensibler Informationen bei der Übertragung zwischen Servern, Anwendungen und Endnutzenden.

Integrität: Verhinderung von Manipulationen und unbefugten Änderungen der übertragenen Daten.

Souveränität: Etablierung als nationaler Sicherheitsanker in Systeme internationaler Cloud-Angebote, auch im Sinne der Empfehlungen führender Experten, Expertinnen und Branchenverbände für digitale Sicherheit aus Deutschland.

"Für den öffentlichen Dienst bedeutet die Delos Cloud einen Zugewinn an Effizienz und verbesserter Nutzerfreundlichkeit bei gleichzeitiger Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und höchster Sicherheitsstandards", sagt D-Trust Geschäftsführer Jochen Felsner. Gerade TLS-Zertifikate seien ein wichtiger Sicherheitsanker, um Akzeptanz und Vertrauen in die Cloud zu gewährleisten. Felsner: "Dass die Zertifikate für die Delos Cloud zudem von einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter aus Deutschland kommen, stärkt die Souveränität des öffentlichen Dienstes, also die Entscheidungsfreiheit und Kontrolle über die eigenen Daten und Anwendungen zu behalten."

