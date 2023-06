DIHAG Holding GmbH

DIHAG blickt auf der METEC 2023 nach Turnaround optimistisch nach vorn

Düsseldorf (ots)

Mit Produktinnovationen stellt die DIHAG Holding GmbH aus Coswig in Sachsen Lösungen für den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität in den Mittelpunkt ihrer Präsenz auf der diesjährigen METEC, der weltweit führenden Leitmesse für Metallurgie und Hüttentechnologie in Düsseldorf.

Mit langlebigen, zuverlässigen Produkten auf hohem Qualitäts- und Effizienzniveau hat sich die Unternehmensgruppe in den letzten Jahren zu einem führenden Hersteller von Gussteilen für Industrieprodukte, Schifffahrt, Eisenbahn, Landwirtschaft, Windkraftanlagen und anderen erneuerbaren Energien in Europa mit wachsender Systemrelevanz entwickelt. Auf der METEC 2023 stellt sie das mit Produktionsbeispielen aus allen Werken und Innovationen, etwa höchstverschleissbarem Guss mit Keramikeinlagen oder Laserhärten von Walzen einmal mehr unter Beweis und präsentiert sich erstmals als DIHAG Foundry Group unter einem Dach.

Rückenwind gibt ihr dafür das trotz aktueller Krisen erzielte positive Jahresergebnis 2022. Damit verbunden war ein vorfristiger Abschluss der ursprünglich bis 2023 geplanten Sanierung der Unternehmensgruppe gemäß IDW S6, testiert von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Sie hatte den Restrukturierungsprozess seit 2020 begleitet. Beschleunigend wirkten u.a. ein Gesellschafterwechsel 2020, die schnellere Rekapitalisierung der Gruppe und der Aufwuchs von Eigenmitteln über 50 Prozent und eine zweimalige Verdoppelung des Betriebsergebnisses vor Abschreibung (EBITDA). Der damit vollzogene Turnaround und die Wachstumsprognose fußen auf einem engen Zusammenspiel von verbesserter Zahlungs-, Rendite- und Wettbewerbsfähigkeit. Ausgehend von einer durchgehend positiven Geschäftsentwicklung im Sanierungsprozess und jederzeit auskömmlicher Liquidität kommt PwC zu dem Schluss, dass die Sanierung der DIHAG-Gruppe erfolgreich beendet ist: www.dihag.com