Move Industries läutet eine neue Ära für Movement ein

Führungswechsel und neue Organisationsstruktur verstärken Engagement für Kerntechnologie und verbesserte Governance

Movement Labs, ein Web3-Unternehmen und einer der Hauptbeteiligten des Movement Network, gab heute die Gründung von Move Industries durch zwei Mitarbeiter von Movement bekannt. Das neu gegründete Unternehmen Move Industries wurde gegründet, um eine einfachere und zielgerichtetere Betriebsstruktur zu gewährleisten, einschließlich einer neuen Führungsspitze.

Torab Torabi, ein Gründungsmitglied von Move Industries, wird das Unternehmen als Geschäftsführer leiten. Darüber hinaus wird Will Gaines als Präsident und Marketingleiter fungieren und Young Yang Liauw wird weiterhin die technische Leitung innehaben. Herr Liauw bringt aus seiner Zeit bei Aptos als Leiter von Move sowie aus seinen Positionen bei Novi und Meta, wo er im Libra-Team tätig war, umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Blockchain-Technik mit.

Move Industries ist bestrebt, die Position von Movement als führendes Move-basiertes Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die drei Hauptpfeiler von Move Industries sind Community/Marke, Technik/Produkt und Ökosystem/Geschäftsentwicklung. Das neue Unternehmen wird mit verbesserten Maßnahmen zur Rechenschaftslegung arbeiten und so eine solidere Grundlage für das künftige Wachstum und den Erfolg des Ökosystems von Movement schaffen.

„Der heutige Tag markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Movement", sagte Torabi. „Wir schaffen die Strukturen, die für das Gedeihen unseres Unternehmens erforderlich sind, und dazu gehört auch ein umfassendes Engagement für die Erbauer des Ökosystems und die Community. Sie sind das Herzstück unserer Arbeit. Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, die Leistung der Chain zu verbessern, die wirtschaftliche Aktivität in der Chain zu steigern und die unglaublichen Projekte zu unterstützen, die im Rahmen des Movement Network entstehen. Wir werden weiterhin mit Volldampf daran arbeiten, unsere Versprechen zu erfüllen."

Movement Labs hat auch den Mitbegründer Rushi Manche aus dem Unternehmen verabschiedet.

Darüber hinaus übergibt der Mitbegründer Cooper Scanlon freiwillig die Leitung von Move Industries an Torab Torabi.

„Es war eine unglaubliche Reise, die Vision von Movement zum Leben zu erwecken, und ich bin unheimlich stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben", so Scanlon. „Torab war von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung von Movement beteiligt, und ich habe volles Vertrauen in seine Führungsqualitäten und seine Vision für die Zukunft. Ich werde Movement weiterhin unterstützen und mich dafür einsetzen, dass das Team das nächste Kapitel schreibt."

Move Industries wird unter verbesserter Führung arbeiten, einschließlich einer erweiterten Aufsicht durch den Vorstand und transparenter Entscheidungsprozesse.

„Die Community von Movement hat uns sowohl in glorreichen als auch schwierigen Zeiten unterstützt", sagte Gaines. „Mit Move Industries kehren wir zu unseren Gründungsprinzipien zurück: Selbstständigkeit, Kreativität und Systeme, die den Menschen dienen. Dieses nächste Kapitel wird sicherstellen, dass wir weiterhin eine Infrastruktur von Weltklasse, Unternehmen von Weltklasse und eine Bewegung von Weltklasse aufbauen."

Move Industries baut ein auf Move basierendes Blockchain-Ökosystem auf, das von der Community getragen wird. Move Industries wird von einem Team aus Branchenveteranen geleitet und konzentriert sich auf zwei Bereiche: Technologie und Community. Das Unternehmen will zu den radikalen Wurzeln der Kryptowährung zurückzukehren: Rückgabe von finanzieller Macht und Möglichkeiten an die Menschen.

