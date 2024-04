Solus power; Qinetiq

Der Spezialist für das Laden von Elektrofahrzeugen Solus Power und QinetiQ arbeiten gemeinsam an Lösungen für einen elektrifizierten Kampfplatz

Solus Power, ein führender Innovator im Bereich der Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV), hat eine Absichtserklärung (MOU) mit dem globalen Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen QinetiQ unterzeichnet.

Ziel der strategischen Partnerschaft ist die Erforschung und Entwicklung fortschrittlicher Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die sowohl für die Aufladung von Flotten und die Infrastruktur als auch für die spezifischen Bedürfnisse des Verteidigungsministeriums (MOD) geeignet sind, indem das jeweilige Fachwissen der beiden Organisationen genutzt wird.

Solus Power hat mit der Entwicklung einer hochmodernen mobilen EV-Lösung begonnen, die sich auf modulare, stapelbare und leicht zu transportierende Stromaggregate konzentriert, von denen jedes die Größe eines Aktenkoffers hat und die sowohl leicht eingesetzt als auch von mehreren Nutzern verwendet werden können.

Parallel dazu hat QinetiQ mit Kunden aus der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie zusammengearbeitet, um die Herausforderungen, Bedrohungen und Chancen des Klimawandels zu verstehen. Eine dieser Herausforderungen ist das flexible Aufladen von E-Fahrzeugen an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Infrastrukturen, was in gewisser Weise die Herausforderungen widerspiegelt, die bei stark nachgefragten zivilen Anwendungen wie dem Parken auf Flughäfen, der Verwaltung von Autovermietungen und dem allgemeinen Betrieb von Parkhäusern auftreten.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen sieht vor, dass QinetiQ Solus Power dabei unterstützt, die Bedürfnisse von Verteidigungs- und Sicherheitskunden auf der ganzen Welt zu verstehen, und darüber hinaus sein Fachwissen über Energiequellen und Elektrifizierung zur Verfügung stellt. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von QinetiQ, Partnerschaften mit KMUs und akademischen Einrichtungen einzugehen, um dringende Kundenherausforderungen zu bewältigen, einschließlich solcher, die mit dem Klimawandel und der Energiewende zusammenhängen. Die Konzentration auf das mobile Laden von Elektrofahrzeugen unterstreicht die sich entwickelnde Landschaft der Verteidigungs- und Sicherheitsinfrastruktur, die die Bedeutung nachhaltiger und anpassungsfähiger Energielösungen anerkennt.

Im November stellte Solus Power seine Technologie auf der QinetiQ-Veranstaltung „ Understanding Tomorrow's Sustainability Technology Today" vor und unterstrich damit sein Potenzial, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren, effizienteren und flexibleren Energiezukunft für Verteidigungseinsätze zu leisten.

„Solus begrüßt die in dieser Absichtserklärung anerkannte Möglichkeit, mit einem Unternehmen von QinetiQs Ansehen und Erfahrung im Verteidigungssektor und mit seiner außergewöhnlichen Innovations- und Lösungsentwicklung zusammenzuarbeiten", sagte Stas Leonidou, CEO von Solus Power.

Victoria Doherty, Head of Electrification, QinetiQ, sagte: „Die Flexibilität, elektrische Energie zu liefern, wo und wann immer sie benötigt wird, untermauert den künftigen operativen Vorteil. Indem wir sektorübergreifend an der Übertragung bestehender Lösungen arbeiten, werden wir den Erfolg in diesem Bereich beschleunigen."

