Tryg Schweiz

Cinq ans de Tryg Trade Suisse : le spécialiste des garanties fête son anniversaire

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Zurich (ots)

Tryg Trade Suisse célèbre ses cinq ans d'existence. Depuis l'été 2021, le spécialiste des garanties et des cautionnements est présent sur le marché suisse et accompagne les entreprises de la construction, du commerce et de l'industrie dans la sécurisation et le financement de leurs projets.

Titulaire d'une licence de la FINMA pour les branches crédit et caution, Tryg Trade Suisse s'est imposée depuis son entrée sur le marché comme un partenaire fiable en matière de sûretés. Grâce à une organisation allégée et à sa spécialisation dans les garanties et les cautionnements, l'entreprise allie des conditions attractives à un niveau de service élevé : les demandes sont traitées le jour même, l'équipe locale décide des conditions sur place, et l'ensemble de la gestion des garanties - de la demande au reporting - se déroule de manière numérique via le portail en ligne POMnet.

" Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes établis avec succès sur le marché suisse grâce à une offre hautement spécialisée. Si cela a été possible, nous le devons à la confiance de nos clientes et clients, à la collaboration avec nos partenaires ainsi qu'à l'engagement de nos collaboratrices et collaborateurs. Les perspectives pour les années à venir sont prometteuses : nous voulons continuer à croître, renforcer notre présence locale et offrir à nos clientes et clients un service de premier ordre, à l'avenir également, grâce à des processus décisionnels courts et à des solutions numériques ", déclare Martin Menzi, Country Manager de Tryg Trade Suisse.

Tryg Trade est active dans le domaine des garanties depuis plus de 120 ans et compte parmi les principaux fournisseurs de garanties en Europe, avec des succursales dans dix pays. L'entreprise fait partie de la famille Tryg : Tryg est le plus grand assureur non-vie de Scandinavie, avec une position parmi les trois premiers acteurs du marché au Danemark, en Norvège et en Suède, coté au Nasdaq OMX Copenhague et membre de l'indice danois C25.

À propos de Tryg Trade Suisse

Tryg Trade Suisse propose des garanties et des cautionnements aux entreprises de la construction, du commerce et de l'industrie dans toute la Suisse. En tant que membre du groupe Tryg, l'entreprise conjugue une expérience internationale dans le domaine des garanties avec une compétence décisionnelle locale et un service numérique.