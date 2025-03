TaxBit

Taxbit erweitert die globale Plattform, um die CARF/DAC8-Konformität in großem Umfang zu gewährleisten

San Francisco, 27. März 2025 (ots/PRNewswire)

Taxbit ermöglicht es digitalen Vermögensplattformen, die CARF/DAC8-Berichterstattung ab dem 1. Januar 2026 über eine einzige, unternehmensgerechte Plattform zu automatisieren.

Taxbit, der führende Anbieter von automatisierten Steuer- und Buchhaltungslösungen für die digitale Wirtschaft, gab heute die Erweiterung seiner Plattform bekannt, um die Einhaltung der DAC8-Richtlinie der EU und des Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD zu unterstützen. Diese strategische Erweiterung ermöglicht es Reporting Crypto-Asset Service Providern (RCASP) in mehr als 65 Ländern, ihre steuerlichen Meldepflichten über eine sichere und skalierbare Plattform zu automatisieren – über Grenzen, Länder und Regulierungssysteme hinweg.

Eine neue Ära des Digital Asset Reporting „Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 werden die DAC8- und CARF-Vorschriften die Digital Asset-Landschaft umgestalten und damit einen entscheidenden Wendepunkt für Digital Asset-Plattformen markieren", sagt Michelle O'Connor, Vizepräsidentin für globale Marktexpansion bei Taxbit. „Mit mehr Klarheit über die globalen Meldepflichten ermöglicht Taxbit diesen Plattformen, die neuen Anforderungen zu erfüllen – durch eine automatisierte, sichere und skalierbare Compliance-Infrastruktur, die ein nahtloses Wachstum ermöglicht."

Förderung der Integrität in der digitalen Asset-Wirtschaft Taxbit hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Vermögenswerte für die globale Wirtschaft zu ermöglichen. Die Erweiterung zur Unterstützung von CARF/DAC8 stellt eine entscheidende Gelegenheit dar, die Führungsposition von Taxbit zu festigen, da 66 Länder im Jahr 2026 ihre erste globale Berichtssaison unter CARF/DAC8 beginnen. „Die Herausforderung besteht nicht mehr nur in der Erfassung und Meldung von Steuerdaten, sondern darin, die Komplexität der Vorschriften in eine einfache Handhabung umzuwandeln und gleichzeitig ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten", so Erin Fennimore, Vizepräsident für Steuerlösungen bei Taxbit, . „Unsere Plattform ermöglicht es unseren Kunden, die Einhaltung von Vorschriften in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln – automatisiert, in großem Umfang genau und bereit für alles, was als nächstes kommt."

Einer dieser Kunden ist PayPal, der uns mitteilte: „Die Zusammenarbeit mit Taxbit war entscheidend für den Erfolg vonPayPal. Taxbit ermöglicht es uns, das Vertrauen unserer Kunden auf mehrerenEbenen weiter zu stärken, indem wir Einfachheit und Zuverlässigkeit im neuen Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten,Bildung und Dokumentation zur Unterstützung von Steuerpflichten bieten. Mit diesenBeiträgen hilft Taxbit PayPal, auf dem sich schnell verändernden globalen Kryptowährungsmarkt mehrere Schritte voraus zu sein."

Die wichtigsten Funktionen von Taxbit für DAC8/CARF

SDK für digitale Selbstzertifizierung: Plug-and-Play-Tool für die Selbstzertifizierung der steuerlichen Ansässigkeit der Nutzer beim Onboarding

Automatisiertes Berichtsmodul: End-to-End-Erstellung und Einreichung von CARF/DAC8-xml-Berichten

Sicherheit auf Unternehmensniveau: Verschlüsselte Datenverarbeitung, vollständig konform mit der DSGVO und SOC II

Dashboard für Erkenntnisse in Echtzeit: Überwachung des Berichterstattungsstatus, Ermittlung von Lücken und Verwaltung von Risiken in großem Umfang

Compliance im großen Maßstab, konzipiert für digitale Assets

Die Plattform von Taxbit unterstützt jetzt US-Informationsberichte (W-9/8, US 1099s & 1042-S), Digital Asset Reporting (CARF/DAC8, 1099-DA, Digital Asset Cost Basis Engine), Marktplätze und Gig-Plattformen (Digital Platform Income/MRDP/DAC7/SERR, US 1099s) sowie die Anforderungen an die Krypto-Buchhaltung und bietet Unternehmen, die hochvolumige, hochkomplexe und grenzüberschreitende Transaktionen verwalten, eine umfassende Automatisierung. Taxbit wurde von Steuerexperten entwickelt und basiert auf fortschrittlicher Technologie. Es gewährleistet die Genauigkeit der Berichterstattung in großem Umfang und ermöglicht es Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten, die Kontrolle zu behalten und für die Zukunft gerüstet zu sein.

Informationen zu Taxbit Taxbit ist die führende Plattform zur Einhaltung von Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften, die von Wirtschaftsprüfern und Steueranwälten entwickelt wurde, um die Einhaltung von Vorschriften und die Berichterstattung für digitale Vermögenswerte zu vereinfachen. Unternehmen, Finanzinstitute und Behörden vertrauen auf unsere umfassende End-to-End-Lösung, um die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren und Genauigkeit zu gewährleisten. Taxbit ist nach den Standards SOC 1 Typ 1, SOC 2 Typ 2 und ISO 27001 zertifiziert. Taxbit hat seinen Hauptsitz in Draper, Utah, und verfügt über Niederlassungen in Salt Lake City, San Francisco, Seattle, New York und Washington, D.C. Das Unternehmen wurde mit über 235 Millionen US-Dollar von führenden globalen Investoren wie Ribbit, IVP, Paradigm, Haun Ventures und PayPal Ventures finanziert. Entdecken Sie mehr unter www.taxbit.com.

