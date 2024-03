Startup Moldova Foundation

Startup Moldova Summit 2024: Innovation und Wachstum fördern

Chisinau, Moldawien, 19. März 2024 (ots/PRNewswire)

Der Startup Moldova Summit 2024, der am 14. März 2024 stattfand, hat sich als entscheidender Punkt in der Technologielandschaft Moldawiens erwiesen und mehr als 500 Teilnehmer und 30 Risikokapitalgeber und Angel-Investoren empfangen. Mit mehr als 350 Networking-Sessions mit Start-ups bot der Gipfel ein interaktives Forum für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Networking. Hochrangige Persönlichkeiten, darunter Präsidentin Maia Sandu und der stellvertretende Premierminister Dumitru Alaiba, sowie Branchenexperten kamen zusammen, um Wege zur Förderung von Innovation und wirtschaftlichem Wachstum im moldauischen Technologiesektor zu erkunden.

Präsidentin Maia Sandu bekräftigte: „[Start-ups] bauen nicht nur Unternehmen auf, sondern verwandeln unser Land in den modernen europäischen Staat, auf den unsere gesamte Gesellschaft wartet". Die Regierung der Republik Moldau ist aktiv dabei, die Verwaltungsprozesse zu straffen, um ein günstiges Geschäftsumfeld zu schaffen. Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zur digitalen Transformation und zur Stärkung des unternehmerischen Ökosystems der Republik Moldau im Rahmen der europäischen Integration.

Die Startup-Gemeinschaft in Moldawien wächst und gedeiht mit über 250 Unternehmen, die innovative Lösungen in Bereichen wie Healthtech, EdTech, FinTech, MarTech, E-Commerce, PropTech und anderen entwickeln. Allein in den letzten zwei Jahren haben 25 moldauische Start-ups über 15 Mio. USD an Finanzmitteln von Angel-Investoren und Risikokapitalfonds erhalten. Diese Errungenschaften sind ein Beweis für die jüngsten Reformen in den Bereichen Recht, Handel und Liberalisierung der Arbeitsmärkte in Verbindung mit der Digitalisierung unserer Wirtschaft. Die Republik Moldau strebt eine 100-prozentige „Digitalisierungsquote" an und verfügt über einzigartige technologiefördernde Rahmenbedingungen wie den Moldova Innovation Technology Park, der Unternehmern einen einmaligen Steueranreiz von 7 % bietet, der bis 2035 verlängert wird.

Olga Melniciuc, Executive Director bei Startup Moldova, hat folgende Vision: „Durch Innovation und Zusammenarbeit wollen wir Moldawien in einen fruchtbaren Boden für Startups verwandeln, wo kühne Ideen auf die notwendigen Ressourcen treffen, um zu wachsen und zu gedeihen."

Der Summit warf ein Schlaglicht auf die Entwicklung Moldawiens zu einem wachsenden Tech-Hub in Mittel- und Osteuropa. Hauptredner Dave Parker vermittelte den Teilnehmern Einblicke in umsichtige Entscheidungsfindung und flexible Anpassung auf dem Weg zum Unternehmer. Außerdem inspirierten Erfolgsgeschichten von Startup-Gründern wie Mihaela Kawinska ( Bloomcoding), Viorica Vanica ( SelfTalk) und Nicolae Guzun ( Sumboard) aufstrebende Innovatoren.

Branchenführer wie Kristina Poustovan von Google Rumänien und Andreas Flodstrom von Beetroot betonten das transformative Potenzial der Technologie, um den gesellschaftlichen Fortschritt und die globale Wirkung voranzutreiben und die Stellung Moldawiens in der globalen Tech-Arena weiter zu festigen.

Der Startup Moldova Summit 2024 ist ein Leitfaden der Inspiration, der alle Beteiligten zusammenbringt, um Moldawien in eine Zukunft zu führen, die von technologischer Exzellenz und unternehmerischer Dynamik geprägt ist.

