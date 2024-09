PeakAvenue GmbH

Zukunft trifft Innovation: PeakAvenue lädt zur 2-tägigen Konferenz in Böblingen ein

Produktlaunch der PeakAvenue Plattform für Effizienz, Innovation und Qualität entlang des Produktlebenszyklus

Lübeck (ots)

Vom 17. - 18. September 2024 veranstaltet PeakAvenue seine exklusive 2-tägige Konferenz im V8 Hotel Motorworld in Böblingen. Unter dem Motto "Innovation für die Zukunft entlang des Produktlebenszyklus" werden nationale und internationale Gäste zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen und Lösungen des Unternehmens zu entdecken. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist die mit Spannung erwartete Vorstellung der neuen PeakAvenue Plattform, die Unternehmen erstmals in die Lage versetzt, den gesamten Produktlebenszyklus auf eine bisher unerreichte Weise zu steuern. Die Plattform verspricht einen signifikanten Fortschritt in der Art und Weise, wie komplexe, disziplinübergreifende Prozesse innerhalb eines Unternehmens und über Lieferketten hinweg bewältigt werden können und kombiniert modernste Technologie mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und umfassender Vernetzung, während sie gleichzeitig offen für die Integration von Fremdsystemen bleibt.

PeakAvenue vereint marktführende Softwarelösungen der renommierten Unternehmen, iqs, PLATO und Isograph, auf einer modernen Plattform, die den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt und den direkten Weg entlang des Digital Threads ebnet. Dieser bahnbrechende Ansatz setzt neue Maßstäbe im Engineering und in der Qualitätssicherung - und stellt damit einen echten Quantensprung im Produktlebenszyklus dar. Auf dem internationalen Event erleben die Teilnehmenden eine revolutionäre Lösung, die Effizienz, Innovation und höchste Qualität vereint und ihren Kunden den entscheidenden Vorsprung sichert.

"Unsere Konferenz bietet nicht nur eine hervorragende Gelegenheit für den Austausch von Wissen und Erfahrungen, sondern ist auch der perfekte Rahmen für den Launch unserer neuen Plattform", erklärt Ulrich Mangold, CEO der PeakAvenue GmbH. "Die neue Plattform wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt und wird die Produktqualität in eine neue Ära bringen. Sie ermöglicht Unternehmen, alle Informationen, Aktivitäten, Methoden und Werkzeuge, die entlang des Digital Threads vernetzt zusammenfließen, transparent, rückverfolgbar und intuitiv zu managen. Die Plattform verspricht eine deutliche Verbesserung in der Zusammenarbeit und befähigt Unternehmen, agil und flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Qualität in jeder Phase des Prozesses zum roten Faden zu machen und so nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten. Erstmals wird der komplexe und oft herausfordernde Weg zu qualitativ hochwertigen Produkten vom ersten Tag an optimal digital unterstützt, da diese einzigartige Plattform die Abstimmung zwischen Abteilungen und Teams vereinfacht, für klare Rückverfolgbarkeit von Entscheidungen und Prozessen sorgt und alle relevanten Werkzeuge in einer benutzerfreundlichen Umgebung integriert. So wird Qualität nicht nur ein Ziel, sondern ein durchgängiges Prinzip, das alle Geschäftsbereiche eines Unternehmens durchdringt."

"Ein erstes Highlight der neuen Plattform ist das jetzt verfügbare Modul Documents", verspricht Ulrich Mangold, "das unsere Kunden in allen Branchen befähigt, Organisationsdokumente aller Art zu erstellen, freizugeben, bereitzustellen und zu durchsuchen. Dieses Modul optimiert die Verwaltung und den Zugriff auf wichtige Dokumente entlang des Digital Thread und sorgt so für eine höhere Effizienz und Transparenz im gesamten Unternehmen. Es bietet einen idealen Einstieg in die vernetzte Plattform, weil die Dokumentation entlang des Produktlebenszyklus eine wichtige Basis darstellt."

Neben der Produktvorstellung erwarten die Teilnehmenden spannende Vorträge von führenden Branchenexperten, interaktive Workshops und praxisnahe Demos, die tiefere Einblicke in die Funktionsweise und Vorteile der neuen Plattform bieten. Ziel der Konferenz ist es, den Dialog mit Kunden und Interessierten zu intensivieren und ihnen konkrete Ansätze für zukünftige Herausforderungen zu liefern.

Wichtige Highlights der Konferenz:

Produktlaunch : Exklusive Präsentation und Vorführung der neuen PeakAvenue Plattform durch Ulrich Mangold, CEO, und Sebastian Leopold, CTO

Zuwachs im Hause PeakAvenue : Vorstellung von Isograph, führender Anbieter im Bereich Risiko- und Zuverlässigkeitsmanagement

Workshops & Demos : Hands-on-Sessions zur Plattform und weiteren Lösungen

Keynotes : Renommierter Gastredner zu den Themen KI und Zukunftstrends sowie erstklassige Einblicke von Kunden, wie Grundfos Holding A/S, Witzenmann GmbH, Inalfa Roof Systems BV, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, anhand von Praxisbeispielen

Networking: Austauschmöglichkeiten unter Fachleuten

Kunden, Interessierte und Partner sind herzlich eingeladen, an der Konferenz teilzunehmen. Die Anmeldung erfolgt über die Website des Unternehmens unter https://www.peakavenue.de/news-events/kalender/detail/peakavenue-conference