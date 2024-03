MoEngage

MoEngage debütiert im Real-Time Interaction Management Report eines unabhängigen Forschungsunternehmens

San Francisco, 12. März 2024 (ots/PRNewswire)

MoEngage, die erkenntnisgestützte Plattform für Kundenengagement, ist erstmals in The Forrester Wave™ aufgenommen worden: Real-Time Interaction Management, Q1 2024, in der Kategorie „Contenders".

MoEngage hat in den Kriterien Digitales Marketing und Erlebnispersonalisierung Bestnoten erhalten. Die Referenzkunden von MoEngage lobten die Vor-Ort-Unterstützung und die Fähigkeit, sich in ihre bestehenden Ökosysteme zu integrieren. Ein Kunde sprach auch davon, dass die Support-Teams während der Testphasen immer erreichbar waren.

„Wir freuen uns sehr über dieses Debüt, denn wir sind der jüngste Anbieter in diesem Bereich. Unser Gründungsprinzip bei MoEngage war die Erkenntnis, dass Verbrauchermarken ihre Kunden verstehen und mit ihnen in Echtzeit interagieren wollen. Sie werden jedoch durch alte Instrumente behindert, die sich auf Kampagnen und nicht auf die Präferenzen der Endverbraucher konzentrieren.

Mit der Zeit hat sich unsere Hypothese als richtig erwiesen. Im vergangenen Jahr haben wir eine Rekordzahl von Kunden aus veralteten Marketing-Clouds erfolgreich integriert, darunter auch Marken, die von unserem größten Wettbewerber migriert wurden. Dies bestätigt unsere Überzeugung, dass die großen Verbrauchermarken ihre veralteten technologischen Marketingsysteme, die unnötig komplex, frustrierend in der Anwendung, teuer und ressourcenintensiv geworden sind, aufrüsten wollen. Mehr als 1200 globale Marken aus über 60 Ländern haben sich für MoEngage entschieden, weil unser umfassendes Produktangebot, unsere Innovation, unsere benutzerfreundliche Oberfläche und unsere Fähigkeit, die Komplexität, Sicherheit, Skalierbarkeit und Migrationsprozesse zu bewältigen, die mit dem Betrieb auf Unternehmensebene verbunden sind, überzeugt haben", sagt Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage.

Im vergangenen Jahr hat MoEngage erhebliche Investitionen getätigt, um seine Personalisierungssuite zu stärken und die Kluft zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu überbrücken. Das Unternehmen entwickelte Produkte, um sicherzustellen, dass Unternehmensmarken von einer einzigen Plattform aus auf die neuesten Kanäle und Funktionen zugreifen können, einschließlich generativer KI. Dies hat den Unternehmenskunden von MoEngage geholfen, den Tech-Stack zu vereinfachen und die Notwendigkeit eines Plattformwechsels zu eliminieren, während die Gesamtbetriebskosten gesenkt wurden.

The Forrester WaveTM hebt Leaders, Strong Performers, Contenders und Challengers hervor. Forrester hat in seiner 30 Kriterien umfassenden Bewertung von Anbietern von Echtzeit-Interaktionsmanagement die wichtigsten Anbieter identifiziert und sie im Rahmen dieses Berichts untersucht, analysiert und bewertet. Forrester empfiehlt Marken, nach Anbietern zu suchen, die funktionsübergreifende CX-Investitionen maximieren, die Einführung verantwortungsvoller KI erleichtern und dabei helfen, die Kundenergebnisse mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Sie können den vollständigen Bericht hier einsehen.

Über MoEngage

MoEngage ist eine auf Erkenntnissen basierende Plattform zur Kundenbindung, auf die über 1.200 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge und andere vertrauen. MoEngage gibt Marketern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über Web, Mobile, E-Mail, soziale Netzwerke und Messaging-Kanäle anzusprechen. Verbrauchermarken in 60 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat für über 1,6 Milliarden Kunden personalisierte Erlebnisse in Echtzeit zu schaffen. MoEngage hat Niederlassungen in 13 Ländern und wird von Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moengage.com.

