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mylife Diabetes Care, CamDiab und Dexcom geben Integration des Dexcom G7 in myLoop bekannt

Mehr Auswahl und adaptive Versorgung bei automatisierter Insulinabgabe für Menschen mit Typ-1-Diabetes

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Mainz, Horw, Brunn am Gebirge (ots)

mylife Diabetes Care, CamDiab und Dexcom geben die Integration des Dexcom G7 CGM-Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung in das automatisierte Insulinabgabesystem (AID) myLoop bekannt, dass die App CamAPS FX nutzt. Die neue Verknüpfung erweitert die Sensorkompatibilität mit myLoop und ermöglicht es Menschen mit Typ-1-Diabetes, von der schnellen Aufwärmzeit (1) sowie bewährten Genauigkeit (2,3) des Dexcom G7 zu profitieren. So wächst die Auswahl in der Therapie und die Flexibilität im Alltag mit Diabetes.

"Unser Ziel ist es, Menschen mit Typ-1-Diabetes mehr Auswahl und nahtlose Benutzerfreundlichkeit zu bieten", sagte Sébastien Delarive, CEO von mylife Diabetes Care. "Die Integration von Dexcom G7 in myLoop ist ein weiterer Schritt hin zu einer flexibleren und personalisierten AID-Erfahrung, die sich an individuelle Bedürfnisse anpasst." Dexcom G7 bietet Nutzern eine einfache und dennoch leistungsstarke Möglichkeit, ihr Diabetesmanagement zu unterstützen. Der flache Sensor ist einfach zu bedienen und hat eine schnelle Aufwärmzeit von nur 30 Minuten(1), was eine reibungslose Nutzung innerhalb von myLoop gewährleistet.

Adaptive Lösungen zur Unterstützung des Glukosemanagements

myLoop integriert die YpsoPump Insulinpumpe, die CamAPS FX App und kompatible Sensoren für die kontinuierliche Glukosemessung. Die enge technische Zusammenarbeit zwischen Dexcom und CamDiab in Partnerschaft mit mylife Diabetes Care ermöglichte es, Dexcom G7 in das smartphone-basierte myLoop-System zu integrieren. Gemeinsam treiben mylife Diabetes Care, CamDiab und Dexcom weiterhin adaptive Lösungen voran, die das Glukosemanagement unterstützen und dazu beitragen sollen, den Aufwand der Diabetesversorgung zu reduzieren. "Menschen zu befähigen, ihren Diabetes selbstbewusst zu managen, steht im Mittelpunkt unseres Engagements für die Diabetes-Community", sagte Matt Dolan, Executive Vice President Corporate Strategy Development bei Dexcom. "Unsere langjährige Partnerschaft mit mylife Diabetes Care und CamDiab spiegelt dieses Engagement wider, und diese neue Integration vereint bewährte Technologien in einer Kombination, auf die sich viele Nutzer gefreut haben."

myLoop basiert auf der CamAPS FX-App von CamDiab, einer fortschrittlichen und personalisierten adaptiven Hybrid-Closed-Loop-App, die die Insulinabgabe automatisch auf der Grundlage der Sensor-Glukosewerte anpasst. "Wir sind stolz darauf, dass der CamAPS FX Algorithmus weiterhin bedeutende Fortschritte in der automatisierten Insulinabgabe ermöglicht", sagte Professor Roman Hovorka, Gründer von CamDiab. "Die Integration von Dexcom G7 unterstreicht das Ziel von CamDiab, den Nutzern von myLoop marktführende Innovationen zu bieten und letztlich das Leben von Menschen mit Typ-1-Diabetes zu verbessern."

Die Integration des Dexcom G7 in das myLoop AID-System startet heute in der Schweiz. Die Markteinführung in Deutschland und Österreich sowie Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden, Australien und dem Vereinigten Königreich soll Ende Juni beginnen, vorbehaltlich der lokalen behördlichen Genehmigungen.

Referenzen: (1) Dexcom G7 Benutzerhandbuch. | (2) Laffel LM, et al. J Diabetes Sci Technol. 2023;17(4):962-967. | (3) Garg SK, et al. Diabetes Technol Ther. 2022;24(6):373-380.

Über mylife Diabetes Care

mylife Diabetes Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Diabetesversorgung mit Sitz in der Schweiz, das sich der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes verschrieben hat, indem es ihnen durch eine bessere Kontrolle mehr Freiheit ermöglicht. Das Unternehmen konzentriert sich voll und ganz auf moderne Lösungen zur automatisierten Insulinabgabe (AID) für Menschen mit Diabetes, die durch die enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Kostenträgern weltweit ermöglicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mylife-diabetescare.com

Über DexCom, Inc.

Dexcom ermöglicht es Menschen, durch innovative Biosensor-Technologie die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen. Seit der Gründung im Jahr 1999 ist Dexcom seit mehr als 25 Jahren Vorreiter und setzt Massstäbe in der Glukose-Biosensorik. Die Technologie hat die Art und Weise verändert, wie Menschen mit Diabetes umgehen und ihre Glukosewerte überwachen, und hilft ihnen, mehr Kontrolle zu erlangen und selbstbewusster zu leben.

Dexcom. Entdecken Sie, was in Ihnen steckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dexcom.com

Über CamDiab Ltd

CamDiab Ltd ist ein Unternehmen im Bereich digitale Gesundheit und personalisierte Medizin, das sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung seiner weltweit führenden, interoperablen Closed-Loop-App CamAPS® FX konzentriert. CamAPS FX nutzt einen adaptiven, selbstlernenden Regelalgorithmus, der mit einem kompatiblen System zur kontinuierlichen Glukosemessung und einer kompatiblen Insulinpumpe verbunden ist, um die Insulinabgabe autonom zu berechnen und zu steuern und so eine strenge Glukosekontrolle aufrechtzuerhalten. Seit der Gründung im Jahr 2019 ist es die Mission des Unternehmens, Menschen mit Typ-1-Diabetes und ihren Familien zu einem besseren Leben zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter www.camdiab.com

mylife und YpsoPump sind eingetragene Marken der mylife Diabetes Care AG oder ihrer verbundenen Unternehmen.

CamAPS ist eine eingetragene Marke der CamDiab Ltd. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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