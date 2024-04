IRBM S.p.A.

IRBM stellt starke Antitumor-Wirksamkeit neuer präklinischer Wirkstoffe gegen aggressive Hirntumore und akute lymphatische Leukämie beim AACR vor

Rom (ots/PRNewswire)

IRBM, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Arzneimittelforschung, gab heute bekannt, dass es auf der bevorstehenden Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR), die vom 5. bis 10. April in San Diego stattfindet, neue Daten zu zwei seiner vielversprechendsten internen Wirkstoffe bekannt geben wird. Die Daten werden Einblicke in die neuartigen Präparate geben, die entwickelt wurden, um kritische ungedeckte Bedürfnisse in der Krebsbehandlung zu erfüllen.

Höhepunkte des Wirkstoffe:

Das potenzielle erste Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf CRLF2/TLSPR bei „pH-ähnlicher" B-ALL abzielt (AM E3-SG3249), hat in der Präklinik eine signifikante Wirksamkeit gezeigt und stellt einen bahnbrechenden Ansatz für die Behandlung von hämatologischem Krebs dar, der durch eine schlechte Prognose und hohe Rückfallquoten gekennzeichnet ist und häufig Jugendliche betrifft.

Der potenziell klassenbeste hirndurchlässige allosterische SHP2-Inhibitor (I-1000233) zeigte in präklinischen Studien vielversprechende Ergebnisse und bietet eine neue Methode zur Behandlung von Patienten mit RAS-gesteuerten bösartigen Erkrankungen, einschließlich schwieriger Hirntumore und Metastasen.

Carlo Toniatti, MD, PhD, wissenschaftlicher Leiter am IRBM, zeigte sich begeistert von den bevorstehenden Präsentationen: „Die AACR-Tagung ist für das IRBM eine einzigartige Gelegenheit, unsere neuesten Fortschritte in der Krebsforschung mit der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen. Unsere Arbeit an dem gegen CRLF2/TLSPR gerichteten ADC und dem ZNS-durchdringenden niedermolekularen SHP2-Inhibitor ist ein Beispiel für unser unermüdliches Streben nach neuen therapeutischen Strategien, die das Leben von Krebspatienten entscheidend verbessern können. Diese Entwicklungen spiegeln unser fundiertes wissenschaftliches Fachwissen und unseren Innovationsgeist wider und unterstreichen die Rolle des IRBM als Vorreiter in der integrierten Arzneimittelforschung".

Die beiden Wirkstoffe, die im Rahmen des öffentlich-privaten Umfelds des National Collection of Chemical Compounds and Screening Center (CNCCS) durch die Entdeckungsphase gebracht wurden, sind ein Beweis für die integrierten Forschungskapazitäten des IRBM, für sein Engagement, die Wissenschaft voranzutreiben, um Leben zu verbessern, und für sein Streben nach neuen und besseren Behandlungsmethoden für Krebs.

Einzelheiten zu den Posterpräsentationen sind unten aufgeführt.

ZNS-durchdringender SHP2-Inhibitor:

Kategorie der Sitzung: Experimentelle und molekulare Therapeutika

Titel der Sitzung: Kinase- und Phosphatase-Inhibitoren 2

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Montag, 8. April 2024, 9:00–12:30 Uhr

Ort: Posterabschnitt 25

Postertafel Nummer: 24

Veröffentlichte Abstraktnummer: 1975

Präsentator: Francesca Puca, PhD. Leitende Wissenschaftlerin

CRLF2/TLSPR-gerichtete ADC: Kategorie der Sitzung: Immunologie

Titel der Sitzung: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Montag, 8. April 2024, 13:30–17:00 Uhr

Ort: Posterabschnitt 2

Postertafel Nummer: 13

Veröffentlichte Abstraktnummer: 2610

Präsentator: Claudia Dall'Armi, PhD. Leitende Forscherin

Informationen zum IRBM

Das IRBM ist ein wissenschaftliches Auftragsforschungsinstitut (CRO), das an der Spitze der Arzneimittelforschung steht. Es nutzt eine einzige, vereinheitlichte Forschungseinrichtung, um teambasierte Durchbrüche zu beschleunigen und die Effizienz vom Konzept zum Kandidaten zu verbessern.

Das IRBM hat in der Vergangenheit zu vier zugelassenen Arzneimitteln beigetragen und verfügt über eine eigene Pipeline von Onkologie- und anderen therapeutischen Produkten. Das IRBM stützt sich auf intensive Kooperationen und jahrzehntelange Erfahrung führender globaler Institutionen. Mit seinen umfassenden internen Fähigkeiten unterstützt das IRBM seine Partner dabei, wichtige Meilensteine zu erreichen und die klinische Reife zu erlangen, und positioniert sich damit als wichtiger Akteur bei der Förderung von Innovationen im Pharma- und Biotech-Bereich.

Informationen zum CNCCS

Das National Collection of Chemical Compounds and Screening Center (CNCCS) ist ein öffentlich-privates Konsortium, das 2010 vom IRBM in Zusammenarbeit mit dem italienischen Nationalen Forschungsrat (CNR) und dem italienischen Nationalen Gesundheitsinstitut (ISS) gegründet wurde. Es fungiert als „Lead Factory", in der Wirkstoffe identifiziert werden, die auf innovative biologische Targets wirken, und ist darüber hinaus ein Zentrum für translationale Forschung in den Bereichen seltene, vernachlässigte und armutsbedingte Krankheiten.

Website: https://www.irbm.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2354912/IRBM_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/irbm-stellt-starke-antitumor-wirksamkeit-neuer-praklinischer-wirkstoffe-gegen-aggressive-hirntumore-und-akute-lymphatische-leukamie-beim-aacr-vor-302108383.html