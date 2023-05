Reiseziel St.Galler Museen

Kunstmuseum St.Gallen

Gleich sechs St.Galler Museen bieten sich in diesem Sommer als «Reiseziele» für Familien aus der Region an. Während drei Sonntagen laden Kulturmuseum, Kunstmuseum, Naturmuseum, open art museum, Stiftsbezirk und Textilmuseum St.Gallen mit einem Sonderprogramm zu sich ein. Noch spontan Zeit für ein weiteres Museum? Mit der Initiative «Reiseziel Museum» können sich Familien aus dem Kanton St.Gallen am 2. Juli, 6. August und 3. September für einen Franken pro Person den ganzen Tag auf die Reise begeben. Als Souvenir gibt es in den Stadt St.Galler Museen ein Armband – in jedem Museum wird je eine Perle gesammelt.

Kulturmuseum St.Gallen

Die Reise in die Altsteinzeit führt zuerst in die Ausstellung «Höhlenbären und Neandertaler im Drachenloch – Pionierarchäologie vor 100 Jahren», wo es ein Rätsel zu lösen gilt. Während der Altsteinzeit entdeckten die Menschen, wie man Feuer macht. Auch die ersten Malereien stammen aus dieser Zeit. Im Innenhof des Kulturmuseums können die Besuchenden mit Feuerstein, Markasit und Zunder ein Feuer entfachen oder mit Pigmentfarben Höhlenbären, Rentiere, Schneehasen und vieles mehr malen.

Kunstmuseum St.Gallen

In andere Zeiten reisen und in fremde Welten eintauchen! Teilnehmende entdecken im Kunstmuseum St.Gallen besondere Kunstwerke und werden danach – inspiriert von den aktuellen Ausstellungen – im Kunstlabor kreativ. Das Kunstmuseum St.Gallen lädt kleine und grosse Museumsgäste ein, gemeinsam zu gestalten und mit eigenen Ideen zu experimentieren.

Naturmuseum St.Gallen

Im Naturmuseum tauchen die Reisenden in die Welt der Kieselsteine ein. Jeder von ihnen hat eine lange Reise hinter sich und erzählt seine eigene Geschichte. Woher kommen sie und wie erhielten sie ihre Form? Was lebt unter ihnen und wofür werden sie heute verwendet? Familien gestalten gemeinsam farbenfrohe Kieselsteine und erforschen mit dem spielerischen Parcours den Museumspark.

open art museum

Besuchende im open art museum unternehmen eine sinnliche Kunstreise ins Morgenland. In einem selbst kunstvoll geschmückten Trinkgefäss können sich die Kunstreisenden vom minzigen Trank des Halbmonds verzaubern lassen.

Stiftsbezirk St.Gallen

Auf dem Globus des St.Galler Stiftsbezirks entdecken die Reisenden die Welt, fantastische und reale Tiere sowie Sternzeichen. Inspiriert von den Eindrücken gestalten sie anschliessend ihre eigenen Fantasiewesen und führen so die imaginäre Reise fort.

Textilmuseum St.Gallen

Textilien sind tagtägliche Begleiterinnen – und es gibt Lieblingsstücke, die wir nie hergeben würden. Gemeinsam mit der Familie erkunden die Reisenden die Vielfalt von textilen Schätzen und fertigen selbst solche an.

Museumsstadt St.Gallen

museumsstadtsg.ch

Reiseziel Museum

reiseziel-museum.com

Sonntags,

2. Juli 2023

6. August 2023

3. September 2023

Teilnehmende Institutionen in der Stadt St.Gallen:

Kulturmuseum St.Gallen

kulturmuseumsg.ch

Kunstmuseum St.Gallen

kunstmuseumsg.ch

Naturmuseum St.Gallen

naturmuseumsg.ch

open art museum

openartmuseum.ch

Stiftsbezirk St.Gallen

stiftsbezirk.ch

Textilmuseum St.Gallen

textilmuseum.ch

Pressekontakt

Gloria Weiss, Kommunikation Kunstmuseum St.Gallen T +41 71 242 06 84 kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Daniela Mittelholzer, Kunstvermittlung Kunstmuseum St.Gallen T +41 71 244 52 27 kunstvermittlung@kunstmuseumsg.ch

