Kia Europe erneut exklusiver Sponsor der „League of Legends EMEA Championship" (LEC)

Kia ist im sechsten Jahr in Folge Hauptpartner der dominierenden E-Sport-Plattform und hat sein Engagement bis 2026 verlängert

Teambasiertes MOBA-Spiel „League of Legends" ist der E-Sport mit den weltweit meisten Zuschauern

LEC-Saison 2024 startet am Wochenende in Berlin, das Finale findet Ende August in München statt

Kia hat sein Sponsoring der „League of Legends EMEA Championship" (LEC) als Haupt-Automobilpartner für das sechste Jahr in Folge erneuert und die Partnerschaft um insgesamt drei Jahre bis 2026 verlängert. E-Sport ist global der am schnellsten wachsende Sportbereich, und „League of Legends" ist in diesem Bereich der Wettbewerb mit den weltweit meisten Zuschauern. Das teambasierte Videogame ist eine so genannte Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). In der LEC spielen Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Die Marke Kia mit ihrer modernen Perspektive und das LEC-Publikum sind eine ideale Paarung und schaffen durch ihre Synergie einen vielgestaltigen Begegnungsraum, der verschiedene Generationen durch ein gemeinsames Interesse zusammenführt.

Die LEC-Saison 2024 startet am 13. Januar in der Riot Games Arena in Berlin, das Finale findet Ende August in München statt. Ab dieser Saison fungiert Kia als Präsentationspartner von drei LEC-Auszeichnungen, die an die herausragenden Spieler vergeben werden: die Awards „Kia All-Pro Team", „Kia Player of the Game" und „Kia 2024 Season MVP" für den wertvollsten Spieler (Most Valuable Player) der Saison. Darüber hinaus wird die Marke auch die Preisverleihung am Ende des Saisonfinales präsentieren.

„Wir sind begeistert, weiterhin in die ‚League of Legends EMEA Championship' involviert zu sein. Diese wettbewerbsstarke Gaming-Liga setzt Maßstäbe im E-Sport", sagt David Hilbert, Marketingdirektor bei Kia Europe. „Wir freuen uns darauf, den ‚League of Legends'-Fans in den kommenden Jahren weitere einzigartige Erlebnisse zu bieten."

„Dies ist das sechste Jahr, in dem Kia ein Hauptpartner der LEC ist, und wir könnten nicht zufriedener sein mit dem, was wir gemeinsam erreicht haben", sagt Charlie Allen, Director of Commercial Partnerships EMEA bei Riot Games, dem Hersteller von „League of Legends". „Unsere Partnerschaft unterstreicht nicht nur das Engagement von Kia für den E-Sport, sondern trägt auch zur Zukunftsfähigkeit der LEC im Ganzen bei. Die Stärkung wichtiger Beziehungen wie dieser ermöglicht es uns, bei Innovation und Kreativität führend zu bleiben und unseren Fans weiterhin Spaß und unterhaltsame Erlebnisse zu bieten."

Über „League of Legends"

„League of Legends" war bei seiner Veröffentlichung 2009 das Debüt von Riot Games und ist heute eines der meistgespielten wettbewerbsorientierten Games der Welt, dem sich in über 20 offiziell unterstützten Sprachen täglich Millionen von Spielern widmen. In dem Spiel, das eine zentrale Säule des MOBA-Genres ist, treten zwei Teams aus fünf kampfstarken Champions gegeneinander an mit dem Ziel, die Basis des jeweils anderen Teams zu zerstören. Es verbindet die Geschwindigkeit, Strategie und Intensität eines Echtzeit-Strategiespiels (RTS) mit immersiven Elementen eines Rollenspiels (RPG).

„League of Legends" entwickelt sich sowohl im Gameplay als auch beim Storytelling ständig weiter und bietet neue Erlebnisse wie die virtuelle Band K/DA, immersive Storys wie „Star Guardian" und „Spirit Blossom" sowie Änderungen in der technischen Balance, um die Integrität des Wettbewerbs zu gewährleisten. Als Grundlage für das Universum Runeterra erschienen „League"-Champions in Musik, Comics, Spin-Off-Spielen, als Sammelfiguren sowie in Brettspielen, Fernsehserien und vielem mehr. Die jährliche „League of Legends World Championship" ist das meistgesehene E-Sportturnier und gehört zu den größten und beliebtesten Sportereignissen der Welt. Die LEC ist eine von zwölf globalen Ligen und die höchste Wettbewerbsebene in der EMEA-Region.

Über Kia

Kia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das 1944 gegründete Unternehmen ist seit mehr als 75 Jahren in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan „Movement that inspires" („Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.

Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 waren bereits 41,3 Prozent der in Deutschland verkauften Kia-Fahrzeuge Elektroautos oder Plug-in-Hybride.

Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.

Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).