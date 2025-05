CSL Group

Tom Montali wird Leiter für Geschäftsentwicklung bei CSL

London (ots/PRNewswire)

Der Experte für kritische IoT-Konnektivität, CSL, freut sich, die Ernennung von Tom Montali zum Business Development Director bekannt zu geben.

Wir freuen uns, Tom Montali willkommen zu heißen, der für das Wachstum in neuen Partnerschaften und Sektoren verantwortlich sein und die Präsenz von CSL in der europäischen IoT-Konnektivitätslandschaft weiter stärken wird. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung und Entwicklung von Handels- und Vertriebsteams in den Bereichen Energie und Gebäudetechnik.

Bevor er zu CSL kam, hatte Tom leitende Positionen bei Honeywell inne, wo er Vertriebsteams in Großbritannien, Skandinavien und Europa im Bereich Gebäudeautomation leitete. Seine Teams waren für die Bereitstellung integrierter Lösungen für Großkunden aus dem gesamten BMS-, Brandschutz- und Sicherheitstechnologieportfolio von Honeywell verantwortlich. Zuvor war er in leitenden kaufmännischen Funktionen bei E.ON tätig, wo er für die Bereitstellung von Energielösungen für große Unternehmenskunden in Großbritannien und Europa verantwortlich war.

Die Ernennung von Tom ist ein wichtiger Bestandteil der kontinuierlichen Investitionen von CSL in Talente und Führungskräfte, die unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie und unser Engagement für die Verbesserung der Kundenerfahrung in allen Bereichen unterstützen.

Greville Coe, kaufmännischer Leiter von CSL, kommentierte: „Toms Erfahrung in der Entwicklung von kundenorientierten Strategien und der Leitung von überregionalen Vertriebsteams macht ihn zu einer ausgezeichneten Ergänzung unserer kommerziellen Führung. Seine Branchenkenntnisse und sein Streben nach Wertschöpfung werden uns bei der weiteren Expansion und der Betreuung unserer Kunden in neuen Sektoren und Regionen von großem Nutzen sein."

Seit über 30 Jahren ist CSL der führende europäische Anbieter von Critical Connectivity. Heute liefern wir über 2,5 Millionen Verbindungen über vollständig verwaltete IoT-Lösungen mit einem oder mehreren Wegen. Von lebensrettenden Systemen bis hin zu geschäftskritischen Abläufen – die Technologie von CSL unterstützt die Infrastruktur, die am wichtigsten ist.

Einsatzkritische IoT-Konnektivitätslösungen.

