Evrotrust startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Dr. Heinrich Grave übernimmt Geschäftsführung der neuen Tochtergesellschaft

München (ots)

Evrotrust gründet mit der Evrotrust Technologies GmbH eine Niederlassung in Deutschland

Dr. Heinrich Grave übernimmt als Managing Director DACH die strategische und operative Leitung

6,6 Mio. Euro Finanzierung durch 3TS Capital Partners beschleunigt Expansion in der DACH-Region

Fokus auf eIDAS-2.0-konforme digitale Identitäts- und Signaturlösungen für regulierte Branchen

Evrotrust baut seine europäische Präsenz weiter aus und gründet mit der Evrotrust Technologies GmbH eine eigene Niederlassung in Deutschland am Standort München. Der führende europäische Anbieter für digitale Identitäts- und qualifizierte Vertrauensdienste (QTSP) mit Hauptsitz in Sofia positioniert sich damit gezielt im größten Markt der Europäischen Union. Die Geschäftsführung im DACH-Raum übernimmt Dr. Heinrich Grave, der den Markteintritt strategisch und operativ verantwortet.

Mit dem Eintritt in den deutschsprachigen Markt unterstreicht Evrotrust seinen Anspruch, die nächste Generation digitaler Identitäts- und Signaturinfrastruktur in Europa aktiv mitzugestalten. Im Fokus stehen regulierte Branchen, grenzüberschreitende Geschäftsmodelle sowie Organisationen, die sich frühzeitig auf eIDAS 2.0 und die European Digital Identity Wallet (EUDI) vorbereiten.

Führung mit regulatorischer und technologischer Expertise

Dr. Heinrich Grave verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und im FinTech-Umfeld. Der promovierte Jurist und ausgebildete Banker war in leitenden Funktionen für Strategie, Regulierung, Technologie und Transformation verantwortlich. In seiner Rolle als Managing Director DACH verantwortet er den Aufbau der deutschen Geschäftseinheit, den Ausbau strategischer Partnerschaften sowie die Positionierung von Evrotrust als technologischer Partner für digitale Compliance- und Identitätsprozesse.

"Deutschland steht vor einem strukturellen Wandel hin zu interoperablen, vollständig digitalen Identitäts- und Signaturverfahren", sagt Dr. Heinrich Grave. "Mit eIDAS 2.0 entstehen europaweit einheitliche Standards für Vertrauen, Sicherheit und grenzüberschreitende Nutzbarkeit. Evrotrust bringt die regulatorische Expertise, technologische Skalierbarkeit und europäische Erfahrung mit, um Unternehmen in diesem Transformationsprozess langfristig zu begleiten."

Finanzierung beschleunigt Expansion in der DACH-Region

Rückenwind erhält die Expansion durch eine Finanzierung in Höhe von 6,6 Mio. Euro durch den TCEE Fund IV, beraten von 3TS Capital Partners. Die Investition dient der beschleunigten Expansion in der DACH-Region und unterstützt Unternehmen sowie Bürger dabei, die Anforderungen von eIDAS 2.0 umzusetzen.

Evrotrust ist ein von der EU notifiziertes System zur elektronischen Identifizierung (eID) mit Sicherheitsniveau "hoch" und in den EU Trusted Lists für qualifizierte Vertrauensdienste gelistet. Über 2 Millionen Nutzer in 61 Ländern sowie mehr als 200 Unternehmen in 11 Märkten setzen bereits auf die Plattform. Mit der neuen Finanzierung werden Marktpräsenz, Partnerschaften und das lokal unterstützte Angebot regulatorisch konformer Identitäts- und Signaturlösungen in Deutschland und Österreich gezielt ausgebaut.

Integrierte Plattform für digitale Identität und Vertrauen

Als Anbieter qualifizierter Vertrauensdienste gemäß eIDAS bietet Evrotrust eine integrierte Plattform für elektronische Identifizierung (eID), fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen (QES), qualifizierte elektronische Zeitstempel (eTimestamp), elektronische Zustelldienste (eDelivery) sowie Validierungsdienste.

Über APIs und White-Label-SDKs lassen sich die Lösungen schnell in bestehende Web- und Mobilanwendungen integrieren. Unternehmen können Identitätsprüfung, Vertragsabschluss und elektronische Zustellung in einer auditfähigen Plattform bündeln. Dadurch werden Onboarding-Prozesse beschleunigt, Compliance-Anforderungen langfristig abgesichert, Identitätsbetrug reduziert und grenzüberschreitende Transaktionen rechtssicher ermöglicht.

Konkrete Anwendungsfelder für regulierte Branchen

In Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert Evrotrust insbesondere Finanzdienstleister, Telekommunikationsanbieter, öffentliche Einrichtungen, Bildungsinstitutionen sowie Unternehmen aus Life Sciences und Healthcare. Die Plattform ermöglicht vollständig remote-fähiges Kunden-Onboarding im Finanzsektor, digitale Bürgerdienste im öffentlichen Bereich, sichere eSIM-Aktivierungen und Vertragsverlängerungen im Telekommunikationsumfeld sowie digitale Zertifikate und Dokumentenprozesse in Bildung und Gesundheitswesen.

Ziel ist es, medienbruchfreie, sichere und grenzüberschreitend nutzbare digitale Customer Journeys zu etablieren. Unternehmen profitieren von reduzierten Kosten, langfristig abgesicherter KYC-Compliance, wirksamer Betrugsprävention und einer deutlichen Beschleunigung interner Prozesse - vom Vertragsabschluss bis zum digitalen HR-Dokumentenmanagement.

Europäisches Partner-Ökosystem

Evrotrust arbeitet mit einem breiten Netzwerk europäischer Technologie- und Integrationspartner zusammen, darunter BoldSign, DigiTech Consult, DocuWare, eID Easy, inSign, Authologic, Konica Minolta Bulgaria sowie weitere HR- und Compliance-Spezialisten. Die Partnerschaften ermöglichen eine nahtlose Integration von Identitäts- und Vertrauensdiensten in bestehende Plattformen, Dokumentenmanagementsysteme und digitale Workflows.

Mit der deutschen Tochtergesellschaft schafft Evrotrust die Grundlage für eine langfristige Positionierung im DACH-Markt und stärkt zugleich sein europäisches Ökosystem für digitale Identitäten und Vertrauensdienste.

Über Evrotrust

Evrotrust ist ein europäischer Anbieter von digitalen Identitäts- und qualifizierten Vertrauensdiensten. Er unterstützt Unternehmen dabei, papierbasierte Prozesse durch sichere, vollständig digitale Customer Journeys zu ersetzen. Seine Plattform ermöglicht Identitätsprüfungen und rechtsverbindliche elektronische Signaturen über Smartphones. Dadurch werden Onboarding, Genehmigungen und Vertragsabschlüsse sowohl für Unternehmen als auch für Endnutzer schneller und einfacher.

Evrotrust ist ein qualifizierter Vertrauensdienstleister gemäß der eIDAS-Verordnung der EU. Er betreibt ein von der EU notifiziertes eID-System, das eine grenzüberschreitende Nutzung in der gesamten Europäischen Union ermöglicht. Partner können Evrotrust schnell in ihre Lösungen integrieren, indem sie eine API oder ein White-Label-SDK für Web- und Mobilapps nutzen. Ihre Kunden erhalten damit ein digitales Onboarding mit Betrugsprävention und sicheren Signaturen. Dazu gehören auch qualifizierte elektronische Signaturen (QES) für maximale Rechtssicherheit.

Das Portfolio von Evrotrust umfasst elektronische Identifizierung (eID), fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen, eDelivery, eTimestamp und Validierungstools. Evrotrust genießt das Vertrauen von Banken, Telekommunikationsunternehmen und anderen Organisationen. Das Unternehmen kann mit seinem Portfolio digitale Dienste sicher skalieren, die Compliance unterstützen, den Betriebsaufwand verringern und das Kundenerlebnis verbessern.

www.evrotrust.com