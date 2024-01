Beijing E-town

Neue Chance für eine gemeinsame Zukunft - Chinesisch-französische Woche des industriellen Kulturaustauschs in Beijing E-town eröffnet

Im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zum 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben die chinesische und die französische Seite die chinesisch-französische Woche des industriellen Kulturaustauschs in der Beijing Economic-Technological Development Area (BDA), auch bekannt als Beijing E-town, eröffnet.

Jean-Pierre Raffarin, der Sonderbeauftragte der französischen Regierung für China-Angelegenheiten, übermittelte den Veranstaltern per Videolink eine Glückwunschbotschaft. Das Jahr 2024 sei ein entscheidendes Jahr, und die französisch-chinesische Freundschaft sei ein wesentlicher Bestandteil der Weltordnungspolitik. Daher sollten beide Seiten zusammenarbeiten, um die Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Initiativen aufrechtzuerhalten.

Zhang Qiang, Sekretär des BDA-Arbeitsausschusses, sagte, dass Beijing E-town viele Meilensteine in der chinesisch-französischen Freundschaft erreicht habe. Beijing E-town wurde 1992 gegründet und begrüßte 1993 das erste chinesisch-französische Joint Venture – Beijing Zhongcai Printing Co, Ltd. (BZP), das 1993 den Weg für den Eintritt französischen Kapitals und französischer Unternehmen in Beijing E-town ebnete. Im Jahr 1995 wurden die Verordnungen des Pekinger Gebiets für wirtschaftliche und technologische Entwicklung erlassen und eine Verbindung mit dem französischen Gesundheitsunternehmen Sanofi hergestellt. 1997 errichtete Schneider Electric seine erste Niederlassung in Peking in Beijing E-town, die inzwischen zum weltweit größten Werk des Unternehmens geworden ist. Seitdem haben zahlreiche französische Unternehmen, darunter Hi-tech Gases (Beijing) Co., Ltd, Air Liquide, Bernard Controls, Sidel und Faurecia, im Rahmen ihrer globalen Expansionsstrategien ihre Präsenz auf Beijing E-town ausgedehnt. Beijing E-town bietet einen fruchtbaren Boden für das Gedeihen großer Unternehmen und bringt mehr als 90.000 Unternehmen aus 62 Ländern und Regionen zusammen. Ausländisch finanzierte Unternehmen haben die Entwicklung von Beijing E-town miterlebt und vorangetrieben, wobei französisch finanzierte Unternehmen eine wichtige Rolle gespielt haben.

Bei der Auftaktveranstaltung wurden neun von Frankreich finanzierte Unternehmen, darunter Schneider Electric und Sanofi, mit der „Beijing E-town Development Partner"-Medaille ausgezeichnet. Insgesamt 16 Führungskräfte ausländisch finanzierter Unternehmen, die in Beijing E-town tätig sind, erhielten die Medaille „Honorary Resident", darunter Jean-Pierre Schmitt, Vice President of Global Sales bei Faurecia, Andrew Happer, President von HBPO Asia, und Depoorter Nicolas, Vice President of Engineering bei Bosch Rexroth China. Andrew Happer kommentierte: „Die „Development Partner"- und „Honorary Resident"-Medaillen stehen für ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. In den letzten 10 Jahren hat HBPO dank der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie in Beijing E-Town bessere Ergebnisse erzielt als erwartet, und wir haben sehr von der hochwertigen Entwicklung der Hightech-Industrien in Beijing E-town profitiert."

Während der chinesisch-französischen Woche des industriellen Kulturaustauschs werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden, wie die „Discover the Town of Innovation" – eine chinesisch-französische Medientour in Beijing E-Town und die „Livable Town" – eine chinesisch-französische Jugendmalereiausstellung. Diese Veranstaltungen sollen den Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen China und Frankreich stärken, das enorme Potenzial und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in der Industrie ausschöpfen, den Übergang zu einer qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit fördern und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit erschließen.

Seit seiner Gründung vor 32 Jahren hat Beijing E-town 157 Projekte von 102 Fortune-500-Unternehmen aufgenommen und beherbergt insgesamt 1.273 Unternehmen mit ausländischen Investitionen. Im Jahr 2024 wird Beijing E-town weiterhin das System der „2+X"-Politik für ausländische Investitionen umsetzen, innovative Dienstleistungen anbieten, um die Marktentwicklung und die Anwerbungsbemühungen ausländisch finanzierter Unternehmen zu unterstützen, und schnelle, schlanke und optimale Dienstleistungsmodelle fördern.

