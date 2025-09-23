MediaLinks TV LLC

CGTN AMERICA & CCTV UN: Ausstellung visueller Werke „Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit"

Washington (ots/PRNewswire)

CGTN America & CCTV UN veröffentlicht die Ausstellung visueller Werke „Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit".

Die China Media Group präsentiert „Beauty in Harmony, Destiny in Unity" (Schönheit in Harmonie, Schicksal in Einheit), eine Ausstellung bildender Kunst im Hauptquartier der Vereinten Nationen am Dienstag, dem 23. September, um 11:00 Uhr, zeitgleich mit der UN-Generalversammlung 2025. Die Ausstellung markiert den 80. Jahrestag der Vereinten Nationen und soll zum Nachdenken über die Gründungsvision der Organisation anregen. Außerdem lädt sie die Teilnehmer dazu ein, darüber nachzudenken, wie die Menschheit gemeinsam eine globale Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufbauen kann. Durch visuelles Storytelling möchte die Ausstellung sowohl die Ideale hervorheben, die die UNO seit acht Jahrzehnten leiten, als auch die anhaltende Relevanz dieser Prinzipien in der heutigen vernetzten Welt.

Mit einer vielfältigen Sammlung von Gemälden und Multimedia-Werken zeichnet die Ausstellung die Entwicklung und Umsetzung der Kernideale der UN nach. Die Exponate beleuchten konkrete Fortschritte in Schlüsselbereichen, die für die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung sind, darunter Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Innovationen im Bereich grüne Energie, globale Gesundheit und internationale Friedenssicherung. Die Ausstellung hebt nicht nur globale Bemühungen hervor, sondern auch Chinas Beiträge zur Erreichung dieser Ziele. Beiträge internationaler Künstler und junger Kreativer unterstreichen zusätzlich die Rolle von Kreativität, Vorstellungskraft und Hoffnung bei der Gestaltung einer nachhaltigen und inklusiven Zukunft.

Die Ausstellung soll den Dialog zwischen einem breiten Publikum fördern, darunter Diplomaten, Vertreter der Zivilgesellschaft, Künstler und Jugendliche. Durch die Verknüpfung politischer Ziele mit menschlichen Geschichten und kreativem Ausdruck soll die Veranstaltung sinnvolle Gespräche anregen, die zu Zusammenarbeit und Engagement inspirieren können. Durch diese Schnittstelle von Kunst, Kultur und globaler Governance möchte „Beauty in Harmony, Destiny in Unity" das interkulturelle Verständnis fördern und den gemeinsamen Fortschritt bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beschleunigen.

