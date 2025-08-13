MediaLinks TV LLC

CGTN AMERICA & CCTV UN: Veranstaltung „Echoes of Peace" zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs

Washington (ots/PRNewswire)

CGTN America & CCTV UN veröffentlicht „Echoes of Peace" Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes.

Die kulturelle Austauschveranstaltung „Echoes of Peace" in New York City präsentiert Delegationen aus aller Welt, Veteranen und einzigartige Multimedia-Erlebnisse zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Endes des World War II und der Gründung der United Nations. Die Veranstaltung, die am 13. August um 20.00 Uhr ET im UN Headquarters stattfinden soll, zielt darauf ab, die Helden zu ehren, über ihre Widerstandsfähigkeit nachzudenken und die Grundsätze des Friedens zu bekräftigen, die die internationale Gemeinschaft seit acht Jahrzehnten leiten.

Delegationen aus rund 30 Ländern, darunter Beamte der Vereinten Nationen, Vertreter von Veteranen des Zweiten Weltkriegs und Diplomaten, werden an der Veranstaltung zum Kulturaustausch teilnehmen.

Auf dem Programm stehen Grundsatzreferate von prominenten Persönlichkeiten aus China, den USA und den Vereinten Nationen. Die Musiker werden „Tennessee" aus dem Film Pearl Harbor spielen, der die bittersüße Essenz der Liebe im Schatten des Krieges einfängt. Außerdem werden sie „Flowers of Peace" präsentieren, eine Hommage an die Hoffnung und den Triumph über das Unglück.

Eine beeindruckende Kartenprojektion wird an der Seitenwand des Sekretariatsgebäudes zu sehen sein. Die Projektion wird den Weg der Welt zum Frieden und zur Gründung der Vereinten Nationen visuell nachzeichnen. Der UN-Hauptquartierkomplex in New York City wurde am 9. Januar 1951 offiziell eingeweiht. Das ikonische Sekretariatsgebäude wurde 1950 fertiggestellt. Diese Gebäude verkörpern die gemeinsame Vision der internationalen Gemeinschaft der Nachkriegszeit von Frieden und Zusammenarbeit, die auf den Idealen der UN Charter und der Universal Declaration of Human Rights beruht.

Die von der China Media Group präsentierte Kulturaustauschveranstaltung „Echoes of Peace" unterstreicht die anhaltende Bedeutung der United Nations für die Förderung des weltweiten Friedens und der Zusammenarbeit.

(Dieses Material wird verbreitet von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV. Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C., erhältlich.)