DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Prime Day 2026: Dreame senkt die Preise für Saugroboter, Mähroboter und Beauty-Produkte um bis zu 800 Euro

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Berlin (ots)

Attraktive Angebote auf Saugroboter, Nass- und Trockensauger, Stabstaubsauger, Mähroboter sowie Beauty-Produkte vom 23. bis 26. Juni - zahlreiche Aktionen starten bereits vor dem offiziellen Prime Day

Der Sommer ist da, die Tage werden länger und die To-do-Liste zu Hause gefühlt nicht kürzer. Der Boden müsste mal wieder gewischt werden, der Rasen wächst schneller als geplant und auch das morgendliche Styling soll am besten schnell erledigt sein. Die gute Nachricht: Genau zum Prime Day 2026 bringt Dreame zahlreiche seiner beliebtesten Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an den Start.

Vom 23. bis 26. Juni lockt Amazon mit seinem größten Shopping-Event des Jahres. Dreame nutzt die Gelegenheit und bietet attraktive Preisvorteile auf eine Vielzahl smarter Helfer für Haushalt, Garten und Beauty. Besonders erfreulich: Viele Aktionen beginnen bereits vor dem offiziellen Prime Day und laufen teilweise sogar darüber hinaus. So bleibt genügend Zeit, um das passende Gerät für die eigenen vier Wände zu finden - ganz ohne Stress und Last-Minute-Klicks.

Ob leistungsstarker Saugroboter, flexibler Nass- und Trockensauger, Stabstaubsauger, intelligenter Mähroboter oder moderner Multi-Haarstyler: In nahezu allen Produktkategorien warten attraktive Angebote mit Preisvorteilen von bis zu 350 Euro.

Smarte Reinigung, die den Alltag leichter macht

Wer möglichst wenig Zeit mit Staubsaugen und Wischen verbringen möchte, findet im Robotik-Sortiment von Dreame passende Unterstützung. Die intelligenten Reinigungshelfer navigieren selbstständig durch die Wohnung, erkennen Hindernisse und übernehmen einen Großteil der täglichen Bodenpflege eigenständig. Gerade in Haushalten mit Kindern, Haustieren oder einem vollen Terminkalender gehören Saugroboter mittlerweile für viele Nutzerinnen und Nutzer zur Grundausstattung.

Zum Prime Day reduziert Dreame mehrere Modelle seiner aktuellen Saugroboter-Serie:

Dreame X50 Ultra Complete White

Mit bis zu 20.000 Pa Saugleistung und dem ProLeap(TM)-System zur Hindernisüberwindung übernimmt der X50 Ultra Complete die Bodenreinigung weitgehend autonom. Dank VersaLift-Navigation erreicht er auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln.

Aktionszeitraum: 15.06.- 26.06.2026

UVP: 999 EUR

Angebotspreis: 764 EUR

Dreame L10s Ultra Gen 3

Der L10s Ultra Gen 3 kombiniert starke Reinigungsleistung mit intelligenter Navigation und automatisierten Wartungsfunktionen. Damit eignet sich das Modell als komfortabler Einstieg in die Premium-Robotik von Dreame.

Aktionszeitraum: 16.06.- 26.06.2026

UVP: 499 EUR

Angebotspreis: 394 EUR

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Der Aqua10 Ultra Roller Complete setzt auf die neue AquaRoll(TM)-Technologie, bei der die Reinigungsrolle während des Wischens kontinuierlich mit Frischwasser gereinigt wird. Mit bis zu 30.000 Pa Saugleistung und automatischer Reinigung der Rolle mit 100 °C heißem Wasser gehört er zu den leistungsstärksten Modellen im Dreame-Portfolio.

Aktionszeitraum: 26.06.- 06.07.2026

UVP: 1.199 EUR

Angebotspreis: 809 EUR

Dreame L50s Pro Ultra

Der L50 Pro Ultra wurde für eine gründliche und komfortable Bodenpflege entwickelt. Intelligente Reinigungsfunktionen und eine automatische Wartungsstation sorgen für einen besonders geringen Pflegeaufwand.

Aktionszeitraum: 16.06.- 28.06.2026

UVP: 749 EUR

Angebotspreis: 579 EUR

Für alle, die lieber selbst Hand anlegen

Nicht jede Verschmutzung wartet geduldig auf den nächsten Reinigungslauf des Roboters. Für spontane Einsätze in Küche, Bad oder Flur sowie die schnelle Reinigung zwischendurch bietet Dreame verschiedene Nass- und Trockensauger sowie kabellose Stabstaubsauger an. Sie verbinden hohe Flexibilität mit komfortabler Handhabung und sind besonders dort gefragt, wo Geschwindigkeit und Bewegungsfreiheit zählen.

Dreame H14 Pro

Der H14 Pro saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und eignet sich ideal für die schnelle Reinigung im Alltag. Seine Kombination aus Nass- und Trockenreinigung sorgt für saubere Ergebnisse auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Aktionszeitraum: 16.06.- 26.06.2026

UVP: 369 EUR

Angebotspreis: 269 EUR

Dreame V20 Pro

Der kabellose Stielsauger bietet hohe Flexibilität bei der Reinigung von Böden, Möbeln und schwer erreichbaren Bereichen. Sein leichtes Design macht ihn zum praktischen Begleiter für den täglichen Einsatz.

Aktionszeitraum: 23.06.- 26.06.2026

UVP: 399 EUR

Angebotspreis: 299 EUR

Dreame Z30 Pro Aqua

Der Z30 Pro Aqua kombiniert leistungsstarkes Saugen mit einer integrierten Nassreinigungsfunktion. Dadurch lassen sich Staub und Schmutz in einem Reinigungsvorgang entfernen.

Aktionszeitraum: 23.06.- 28.06.2026

UVP: 599 EUR

Angebotspreis: 464 EUR

Smarte Gartenpflege für die Sommersaison

Passend zur Gartensaison bietet Dreame auch seine Mähroboter zu attraktiven Sonderpreisen an. Die Modelle unterstützen eine automatisierte Rasenpflege und entlasten Nutzerinnen und Nutzer bei der regelmäßigen Gartenarbeit.

Dreame A2 1200

Der Mähroboter A2 1200 übernimmt die Rasenpflege selbstständig und wurde für Grundstücke bis 1.200 Quadratmeter entwickelt. Moderne Sensorik und intelligente Navigation sorgen dabei für ein präzises Schnittbild.

Aktionszeitraum: 23.06.- 28.06.2026

UVP: 1.399 EUR

Angebotspreis: 1.009 EUR

Dreame A1 Pro

Mit seiner kabellosen Navigation und automatisierten Rasenpflege sorgt der A1 Pro für einen gepflegten Garten bei minimalem Aufwand. Die Steuerung erfolgt komfortabel per App.

Aktionszeitraum: 23.06.- 05.07.2026

UVP: 999 EUR

Angebotspreis: 849 EUR

Beauty trifft Prime Day: Styling-Highlights zum Vorteilspreis

Nicht nur im Haushalt setzt Dreame auf moderne Technologie. Auch im Bereich Personal Care bietet das Unternehmen Lösungen für schnelles Trocknen, flexibles Styling und mehr Komfort im Alltag. Zum Prime Day werden gleich mehrere Beauty-Produkte reduziert - ideal für alle, die ihr Styling-Equipment aktualisieren möchten.

Dreame AirStyle Pro

Der AirStyle Pro vereint mehrere Styling-Funktionen in einem Gerät und ermöglicht unterschiedlichste Looks mit nur wenigen Handgriffen. Damit wird die tägliche Haarpflege besonders flexibel.

Aktionszeitraum: 16.06.-26.06.2026

UVP: 299 EUR

Angebotspreis: 209 EUR

Dreame Glory Combo

Der Glory Combo White kombiniert schnelles Trocknen mit einem kompakten und eleganten Design. Er wurde für eine schonende und komfortable Haarpflege im Alltag entwickelt.

Aktionszeitraum: 16.06.-26.06.2026

UVP: 99 EUR

Angebotspreis: 79 EUR

Dreame Pocket Pro

Der Pocket Pro wurde speziell für Reisen und den mobilen Einsatz entwickelt. Sein faltbares Design ermöglicht ein platzsparendes Verstauen ohne Kompromisse bei der Leistung.

Aktionszeitraum: 23.06.-26.06.2026

UVP: 169 EUR

Angebotspreis: 135 EUR

Die Prime-Day-Angebote sind während der jeweiligen Aktionszeiträume über den offiziellen Dreame-Onlineshop sowie den Amazon erhältlich. Einzelne Aktionen starten bereits vor dem offiziellen Prime Day und laufen teilweise über den Aktionszeitraum hinaus.

Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Interessierte auf den entsprechenden Aktionsseiten von Dreame und Amazon.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/