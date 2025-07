DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Sommer, Sonne, Saugroboter: Bis zu 500 EUR Rabatt auf Dreame-Bestseller zum Prime Day! Weil Urlaub zum Entspannen da ist - nicht zum Putzen!

Der Sommer ist da, die Sonne scheint - und Dreame sorgt dafür, dass du den Staub dort lässt, wo er hingehört: im Gerät. Mit den diesjährigen Prime-Day-Angeboten sparen clevere Haushaltshelden bis zu 500 EUR auf smarte Reinigungs- und Stylinggeräte von Dreame. Ob du nun in den Urlaub fährst oder die Hängematte daheim genießt: Dein Sommer wird sauber - ganz ohne Schweißperlen auf der Stirn! Von selbstentleerenden Saugrobotern über heiße Stylings bis hin zu cleveren Rasenrobotern: Diese Highlights solltest du dir nicht entgehen lassen.

Das sind die Dreame-Highlights!

X50 Ultra Complete (Saugroboter)

Vorher: 1.499 EUR -> Jetzt: 1.099 EUR

Dreames cleverster Roboter aller Zeiten: Der X50 Ultra Complete erklimmt mit ausfahrbaren Beinen Hindernisse bis zu 6 cm - und liefert Sauberkeit bis in die letzte Ecke.

L40s Pro Ultra (Saugroboter)

Vorher: 899 EUR -> Jetzt: 729 EUR

Der Preis-Leistungs-Star unter den Robotern: Mit Saug-, Wisch- und Selbstentleerungsfunktion im eleganten Schwarz.

H15 Pro Heat (Nass- & Trockensauger)

Vorher: 699 EUR -> Jetzt: 549 EUR

Schluss mit Sommerklebrigkeit: Der erste Nass- und Trockensauger von Dreame mit Heißwasser-Reinigung gegen hartnäckigen Dreck.

Z30 (Stabstaubsauger)

Vorher: 399 EUR -> Jetzt: 349 EUR

Ob Sand nach dem Strand oder Tierhaare unter der Couch: Mit Dust Reveal(TM) LEDs bleibt nichts unentdeckt.

Pocket Neo (Haartrockner)

Vorher: 129 EUR -> Jetzt: 79 EUR

Klein, leicht, stark: Der 300 g leichte Reise-Haartrockner passt in jeden Koffer und sorgt für schnelles, frizzfreies Styling.

Airstyle Pro (Haartrockner)

Vorher: 299 EUR -> Jetzt: 199 EUR

7-in-1-Stylingwunder mit magnetischen Aufsätzen - für jeden Sommerlook der richtige Dreh.

A2 (Rasenmähroboter)

Vorher: 2.499 EUR -> Jetzt: 1.999 EUR

Dein Rasen, ganz von allein gemäht: Mit intelligenter Navigation, Randtrimmung und Wochenplan für deinen Garten-Luxus.

Sommerliche Deals - nur solange der Vorrat reicht!

Dreames Prime-Day-Angebote sind ab sofort erhältlich - auf Amazon, im offiziellen Dreame-Shop sowie bei ausgewählten Händlern. Die heißesten Angebote gelten nur drei Tage - schnell sein lohnt sich!

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/