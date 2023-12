Allco AG

Neueröffnung Hotel Mandarin Oriental Savoy, Zurich: Frist- und kostengerechte Bauübergabe durch Totalunternehmer Allco

Pfäffikon (SZ) (ots)

Am 21. Dezember 2023 eröffnet das geschichtsträchtige Hotel Savoy Baur en Ville am Zürcher Paradeplatz unter dem neuen Namen "Mandarin Oriental Savoy Zurich" seine Tore für Gäste aus aller Welt. Das Team von Allco koordinierte und führte den anspruchsvollen Gesamtumbau mit zahlreichen nationalen und internationalen Partnern und übergab das Gebäude vertragsgerecht an die neuen Betreiber.

Kurze Bauzeit

Lediglich 22 Monate nahmen die Umbauarbeiten im ältesten Grand Hotel der Stadt in Anspruch. Im Gegensatz zum Innern, das ein komplettes Facelifting erhielt, wurde die Fassade abgesehen von kleinen Aufbesserungen nicht verändert. Sie entspricht weitgehend dem Erscheinungsbild von 1838, als das Hotel errichtet wurde. Mitte der 1970er-Jahre wurde der Bau zwar abgerissen und anschliessend neu erstellt, doch die Fassade liessen die Eigentümer nach den Plänen des Originals nachbauen.

Mit dem Umbau passte die Eigentümerschaft das Raumprogramm und das Interieur den heutigen Ansprüchen an ein 5-Sterne-Plus-Hotel an. Statt wie zuvor 104 Zimmer beherbergt das Haus künftig 80 Gästezimmer - darunter 35 geräumige Suiten und eine Präsidentensuite. Der Innenausbau wurde nach den Plänen des bekannten Pariser Architekten Tristan Auer umgesetzt, der sich mit dem Interior Design exklusiver Hotels - unter anderem dem Crillon in Paris - einen Namen gemacht hat.

Bauelemente teils denkmalgeschützt

Für ein grosszügiges Zimmerlayout legten Monoplan Architekten teilweise zwei Zimmer zusammen. Auch in den Obergeschossen des historischen Orsini-Traktes entstanden neue Gästezimmer. Da die Holzkonstruktion dieses Gebäudetraktes aus der Zeit um 1600 stammt, bedurfte es einer statischen Ertüchtigung mit massiven Stahlträgern. Mit dem Zunft- und dem Savoy-Zimmer beherbergt das Hotel zwei Räume von besonderem historischem Wert. Diese sowie weitere schützenswerte Elemente wurden in enger Absprache mit den Verantwortlichen der Denkmalpflege renoviert. Neu gibt es auf dem Dach die Rooftop-Bar "1838", die den Gästen einen Panoramablick über die Stadt und den See bietet. Um die Bar sowie das neue Fitnesscenter im Untergeschoss zu erschliessen, wurde der Lift um je ein Geschoss nach oben respektive unten erweitert.

Hochwertige Materialien erfordern handwerkliche Präzision

Die Herausforderung für Allco bestand nicht nur darin, die Bauarbeiten mit teils äusserst hochwertigen Materialien und viel handwerklicher Präzisionsarbeit zu koordinieren, umzusetzen und höchste Qualität sicherzustellen. Für einen möglichst reibungslosen Bauprozess galt es zudem, die mehrsprachige Kommunikation zwischen den teils internationalen Teams innerhalb der kurzen Bauzeit optimal zu koordinieren. Fünf Bauleiterinnen und Bauleiter von Allco führten teilweise bis zu 180 Fachleute vor Ort, was eine enge Abstimmung untereinander und mit den verantwortlichen Teamleitern erforderte. Als schwierig erwiesen sich die äusserst engen städtischen Platzverhältnisse, die aufgrund der mangelnden Lagermöglichkeiten eine exakte Anlieferung des Materials erforderten. Gleichzeitig musste auf die Bedürfnisse des Juwelier- und des Blumengeschäfts im Erdgeschoss sowie der Nachbarschaft im Haus zum Tor Rücksicht genommen werden, die ihren Betrieb während des Umbaus aufrechterhielten.

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen und höchster Ansprüche an die Ausführungsqualität ist es dem Team von Allco gelungen, den Bau vertragsgemäss der Bauherrschaft zu übergeben, sodass der Betreiber wie geplant das Hotel noch vor den Festtagen eröffnen konnte. Ab dem 21. Dezember 2023 wird das Mandarin Oriental Savoy, Zurich wieder eine der edelsten Adressen auf dem Platz sein und ein neues Kapitel in seiner langjährigen Erfolgsgeschichte aufschlagen.

Projektbeteiligte

Totalunternehmen: Allco AG Totalunternehmung

Bauherrschaft: Savoy Hotel Baur en Ville AG, vertreten durch Credit Suisse Asset

Management (Schweiz) AG

Innenarchitektur: Tristan Auer, Paris

Architektur: Monoplan AG, Zürich

Über Allco

Die Allco Gruppe ist seit 1997 mit einem breiten Angebotsspektrum als General- und Totalunternehmer, im Baumanagement sowie in der Entwicklung und Beratung tätig. Allco begleitet institutionelle, private und gemeinnützige Bauherrschaften bei ihren Bauvorhaben. Dies sowohl bei Neubauten wie auch bei Umbauten oder Renovationen von Gebäuden sämtlicher Nutzungskategorien.