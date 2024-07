VVT - Verkehrsverbund Tirol

Spiel, Satz und Sieg: Nachhaltigkeit

Das Generali Open Kitzbühel und der Verkehrsverbund Tirol geben Partnerschaft bekannt – Kostenlose An- und Abreise mit Öffis für Turnier-ZuschauerInnen

Das renommierte Sandplatzturnier, das jährlich über 50.000 ZuschauerInnen anzieht, feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Für alle Besucherinnen und Besucher hat man sich ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen. In Kooperation mit dem VVT können Tennis-Fans, die eines der begehrten Ticktes für Kitzbühel ergattert haben, den öffentlichen Personennahverkehr in Tirol vom 20. bis zum 27. Juli zur An- und Abreise gratis nutzen. Man will damit eine Vorreiterrolle in der Tenniswelt einnehmen und zeigen, dass Spitzensport und Nachhaltigkeit perfekt zueinander passen.

„Dank unserer Partnerschaft beginnt das Tenniserlebnis für Fans schon vor der eigenen Haustüre – ganz ohne Reiseverkehr, Stau und Parkplatzsuche. Wir sind sehr stolz über diese neue Partnerschaft mit dem Verkehrsverbund Tirol. Mit der kostenlosen An- und Abreise zum Turnier möchten wir nicht nur unseren Gästen einen Mehrwert bieten, sondern auch ein Zeichen für umweltfreundliches Reisen setzen", sagt der Geschäftsführer des Generali Open, Florian Zinnagl.

Erfreut über die Ticketkooperation mit Österreichs größtem Freiluft-Tennisturnier zeigt sich VVT-Geschäftsführer Alexander Jug: „Beim diesem Turnier wird es in diesem Jahr zwei Sieger geben – einer davon ist, so viel steht jetzt schon fest, die Umwelt. Die CO2-Belastung und die Lärmbelästigung sinken mit jedem Auto, das zuhause stehen bleibt. Auch die Region und ihre Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von einer nachhaltigen Anreise mit unseren Öffis.“

Auch Tennis-Star Dominic Thiem, der in diesem Jahr zum letzten Mal am Center Court in Kitz spielen wird, meldet sich zu Wort: „Wer mich kennt, weiß, dass mir der Umweltschutz sehr am Herzen liegt. Daher freut es mich, dass die Fans ab sofort eine entspannte Anreise zum Turnier aus ganz Tirol damit verbinden können, etwas Gutes für die Umwelt zu tun.“

Der VVT und das Generali Open Kitzbühel sind sich einig: mit einer kostenlosen Öffi-Anreise für alle Besucherinnen und Besucher kann es nur Gewinnerinnen geben!

Und so geht’s:

Tennis-Fans können sich ein kostenloses Öffi-Ticket auf der Homepage des Generali Open generieren und damit aus ganz Tirol den öffentlichen Nahverkehr zur An- und Abreise nach Kitzbühel nutzen. Das Öffi-Ticket ist nur in Kombination mit der Eintrittskarte des Tennisturniers gültig. Hier geht’s zum Ticket-Generator: Generali Open | Tennis ATP World Tour Kitzbühel | Austria

Gültigkeitszeitraum der Öffi-Tickets von 20. bis 27.07.2024 im Linien- und im Schienennahverkehr des VVT (S-Bahn, REX-Züge) für die Hin- und Rückfahrt zum Event. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge der ÖBB, SBB und DB/ÖBB (z.B. IC, EC, Railjet) und die Kernzone Innsbruck.