Für mehr Liebe - Der Verkehrsverbund Tirol verzaubert das Land

Innsbruck

Ein europaweit einzigartiger Weihnachtszug und virtuelle Schneekugeln begeistern große und kleine Öffi-Fans. Das Ziel: mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Bis zum Ende des Jahres können beide Aktionen in Tirol bestaunt werden.

Viel Liebe schickt der Verkehrsverbund Tirol in der Weihnachtszeit durchs ganze Land: Eine S-Bahn im Festtagskleid begeistert bis 31.12 alle Fahrgäste. Das aufwendige Design hat der VVT exklusiv dafür entwickelt. Kleine, winterliche Motive – Kerzen, Fuchs, Rabe, Lebkuchen, Rodeln und sogar ein Vanillekipferl am Zugkopf bringen Weihnachtszauber und ein bisschen Magie auf Tirols Bahnhöfe. Dunkles Nachtblau mit zarten Ranken und Kränzen aus Tannenzweigen – der Zug ist europaweit einzigartig und nur für kurze Zeit zu bestaunen.

Draußen auf der Bahn steht in großen Lettern „Für mehr Liebe“ – ein rollendes Manifest für mehr Achtsamkeit und mehr Miteinander. Im Inneren tragen Mistelzweig-Kränze eine besondere Botschaft: „Wir wünschen Zeit zum Innehalten, Zeit für Ruhe und Frieden. Zeit für Wunder und Magie, für Hinwendung und Zuwendung.“. Eine Erinnerung daran, dass unsere Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn Menschen zusammenhalten.

Eine Augmented-Reality-Ausstellung am Busterminal des VVT am Innsbrucker Hauptbahnhof greift den wichtigen Appell auf. Gleich drei virtuelle Schneekugeln können per QR-Code aufgerufen und an jeder beliebigen Stelle am Bahnhof platziert werden. Schüttelt man das Smartphone, beginnt es in der Kugel zu schneien – ein bisschen Magie für alle Wartenden. Die drei Motive: ein funkelnder Weihnachtsbaum, ein Blick in die Unendlichkeit des Weltalls und der Schriftzug „Für mehr Liebe“.

Die Schneekugeln können in jeder beliebigen Größe und an jedem Ort platziert werden. Auch fotografieren kann man sie – und die Freundin, den Partner, Kollegen oder die Familie gleich mit. Ein „Teilen“-Button sorgt dafür, dass per Social Media, E-Mail oder WhatsApp mehr Liebe durchs ganze Land geschickt wird. Und genau das erhofft sich der Verkehrsverbund Tirol: Viel mehr Liebe für alle Menschen.