Die 8 besten Tipps zur Vermeidung von Retouren mit Moderatorin Panagiota Petridou

Die Retourenjäger bei RTLZWEI

München (ots)

Ob Kleidung, Spielwaren oder Elektronikartikel die Deutschen lieben es, Dinge online zu bestellen. Doch so schnell die Produkte auch im online Warenkorb landen, so schnell merken Konsumentinnen und Konsumenten auch, dass die Ware nicht gefällt, passt oder nicht mehr benötigt wird. Die Folge daraus? Die Produkte werden wieder massenweise zurückgeschickt. Allein im vergangenen Jahr kam Deutschland auf 1,3 Milliarden retournierte Artikel. Doch viele Retouren sind unnötig. Sie verbrauchen zuviel Energie für Transporte. Retourenexpertin Panagiota Petridou ("Die Retourenjäger", montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEI) gibt die acht besten Tipps wie man Retouren am besten vermeidet:

8 TIPPS zur Retourenvermeidung

1.Größen genau überprüfen: Nutzen Sie Größentabellen und -rechner auf der Website, um die passende Größe auszuwählen. Extra-Tipp: Achten Sie auf Bewertungen anderer Kunden zu Größe und Passform.

2. Produktbilder und -beschreibungen studieren: Betrachten Sie alle verfügbaren Bilder und lesen die Produktbeschreibung genau durch, um ein realistisches Bild vom Produkt zu bekommen.

3. Bewertungen lesen: Andere Käufer können wertvolle Einblicke in Qualität, Farbe, Größe und Material geben.

4. Zweimal überlegen: Überlegen Sie, ob das Produkt wirklich gebraucht wird und in Alltag oder Garderobe passt.

5. Fragen stellen: Wenn Sie unsicher sind, zögern Sie nicht, den Kundenservice zu kontaktieren. Er kann Ihnen spezifische Informationen geben, die auf der Website nicht ersichtlich sind.

6. Eco-Friendly Optionen nutzen: Einige Händler bieten umweltfreundliche Verpackungsoptionen an - machen Sie davon Gebrauch! Das vermeidet die Retoure zwar nicht ist aber besser für Ihr Gewissen und die Umwelt.

7. Virtuelle Anprobe nutzen: Wenn verfügbar, nutzen Sie virtuelle Anproben, um zu sehen, wie Kleidung oder Accessoires an Ihnen aussehen könnten.

8. Lokal einkaufen, wenn möglich: Manchmal ist es sinnvoll, Produkte vor Ort zu kaufen, besonders wenn es sich um schwer zu beurteilende oder sehr persönliche Artikel handelt.

"Die Retourenjäger" - Montag, 07.08, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind danach weitere 30 Tage lang auf RTL+ kostenlos abrufbar. Produziert wird die Sendung von der UFA Show & Factual GmbH.

Über "Die Retourenjäger":

In der Show versuchen Händlerinnen und Händler zurückgeschickte Retouren günstig zu ersteigern. Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich auf der Palette hinter der Folie verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Auktionsbeginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob sich die Jagd lohnt.