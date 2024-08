IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Congrès annuel 2024 de la SSO | 28-30 août 2024, Saint-Gall

Congrès annuel 2024

Société Suisse d’Ophtalmologie

28 - 30 août 2024

Olma Messen St. Gallen

sog-sso2024.congress-imk.ch

Nous mettons volontiers les représentants des médias en contact avec les peronnes compétentes pour des interviews, que ce soit avant le congrès ou sur place.

N'hésitez pas à nous contacter : Natalia Aeple, Communication Manager SSO ( natalia.aeple@imk.ch)

L'avenir de l'ophtalmologie : innovations et visions

Le Congrès Annuel 2024 de la Société Suisse d’Ophtalmologie (SSO) se tient sous le prisme des visions et innovations pour l'avenir en ophtalmologie. L'un des points forts de ce congrès sera sans aucun doute la Goldmann Lecture, présentée par le Pr Dr méd. Pearse Keane, Londres. Sa présentation, intitulée « Transforming Ophthalmology with AI », promet un aperçu fascinant sur les moyens de l'intelligence artificielle pour révolutionner l'ophtalmologie. Le symposium des Young Swiss Ophthalmologists (YSO) sera également consacré à ce thème passionnant et d'actualité.

Cette année encore, le programme scientifique a été composé et organisé sous la direction de la Pr Dr Dr méd. Sandrine Zweifel.

;> Congrès annuel 2024 de la Société Suisse d’Ophtalmologie: pro gramme principal en PDF

Mercredi 28 août 2024

Le Sub-Specialty Day et ses ateliers variés sont, depuis leurs débuts, devenus une partie intégrale du congrès SSO et sont particulièrement appréciés par les participants, entre autres en raison de leur caractère interactif et de leur lien avec la pratique. Des cours participatifs sont également proposées et suscitent un grand intérêt.

L'après-midi, le symposium de l'ESCRS se tiendra dans la salle principale. Il sera suivi d'un débat sur les questions oculoplastiques pertinentes pour les ophtalmologistes généraux (Relevant Oculoplastic Issues for General Ophthalmologists) et sur le strabisme, la neuro-ophtalmologie, l'orthoptie et l'ophtalmologie pédiatrique (Strabismus, Neuroophthalmologie, Orthoptik & Kinderaugenheilkunde).

Jeudi 29 août 2024

Les thèmes principaux des symposiums pléniers du jeudi sont les suivants : « Cornea: screening, diagnostics and therapy revisited » (Cornée : dépistage, diagnostic et thérapie revisités) et « Spotlight on ophthalmic innovations and new developments in retina » (Pleins feux sur les innovations ophtalmologiques et les nouveaux développements dans le domaine de la rétine).

Le jeudi aura également lieu le symposium ARVO-SWISS 2024, la session Alfred Vogt 2024, le symposium des Young Swiss Ophthalmologists ( YSO) déjà mentionné, l' assemblée générale ges des YSO ainsi que l'assemblée générale de la SSO. Le programme intègre également des Cas interactifs et des Communications libres sur divers thèmes d'actualité. Les personnes intéressées peuvent également s'inscrire à l' Atelier de photographie - Diagnostic en ophtalmologie.

Dans le cadre festif du Networking Event, les prix suivants seront décernés :

Vendredi 30 août 2024

La troisième journée du congrès se déroule en grande partie dans la salle principale, où différents symposiums sont proposés : un bloc thématique sur les maladies externes (External Diseases), des informations actuelles sur la sarcoïdose (Update on sarcoidosis), des stratégies pour éliminer la cécité mondiale due à la cataracte (Strategies for Eliminating Global Cataract Blindness) ainsi qu'un un symposium sur le glaucome (Glaucoma : Time for Innovation). Un point important est aussi la session organisée par la commission tarifaire de la SSO.

L'introduction de la nouvelle session Rapid Fire | Poster Flash le vendredi matin permet aux auteurs des abstracts de présenter leurs projets de recherche d'une manière nouvelle et dynamique.

La Swiss Orthoptics Conference@SOG 2024 sur le thème « Challenge des parésies des nerfs crâniens » ainsi que la Goldmann Lecture déjà mentionnée (Transforming Ophthalmology with Artificial Intelligence) sont également prévues le vendredi.

Le programme varié du congrès se terminera par une troisième session de Communications libres sur différents thèmes d'actualité.

Pendant les trois jours du congrès, des lunch symposiums seront proposés, organisés par des partenaires de la SSO.

Échange de connaissances / d'expériences et réseautage

Le 117e congrès annuel de la Société Suisse d'Ophtalmologie (SSO) offre, outre un programme scientifique de haut niveau, l'occasion de rencontrer des collègues, d'entretenir des réseaux, de nouer de nouveaux contacts et d'échanger des expériences.

Société Suisse d'Ophtalmologie (SSO)

La SSO est la société nationale des ophtalmologues et des chirurgiens ophtalmologues travaillant en cabinet et à l'hôpital, ainsi que des médecins-assistants en formation postgraduée pour le titre de spécialiste en ophtalmologie et en chirurgie ophtalmologique en Suisse.

La SSO représente la discipline et les professionels en ophtalmologie depuis 1907. Elle s'engage pour une formation prégraduée, postgraduée et continue de haute qualité, pour le soutien de ses membres, pour le bien des patientes et des patients et pour une visibilité positive de la discipline.

