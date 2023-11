WorkJam

WorkJam expandiert mit der Vluent Partnerschaft in den DACH- und Benelux- Regionen

Berlin, Vienna & Zürich (ots/PRNewswire)

WorkJam, der weltweit führende Anbieter im Bereich digitaler Frontline-Arbeitsplätze hat angekündigt, dass sie mit dem in Deutschland ansässigen Beratungsunternehmen für Workforce Management Vluent zusammenarbeiten wird, um die weitere Expansion in den DACH-Regionen (Deutschland, Österreich und Schweiz) und in in die Benelux-Regionen (Belgien, Niederlande und Luxemburg) zu forcieren. Im Rahmen der Partnerschaft wird Vluent auch Systemimplementierungspartner, um die nahtlose Bereitstellung von WorkJam voranzutreiben und die Wertschöpfung für Kunden aus allen Branchen zu beschleunigen.

Mit über 15 Jahren Erfahrung im Workforce Management und einem bewährten Netzwerk in den DACH- und Benelux- Regionen verfügt Vluent über das Fachwissen und die Präsenz, um die weitere Expansion von WorkJam zu begleiten.

Die übergreifende Workforce Orchestration von WorkJam wurde bereits von einigen der weltweit größten Marken übernommen, darunter u.a. American Eagle Outfitters, Avis, Chevron, Shell, TKMaxx und Worldwide Flight Services. WorkJam unterstützt dort mit einer breiten Palette betrieblicher Tools im Bereich Kommunikation, Aufgabenmanagement, Schichtplanfunktionalitäten sowie Lernen und Mitarbeiterentwicklung. Die WorkJam Lösung trägt unter anderem erheblich dazu bei, die Lücken zwischen Lohn- und Gehaltsmitarbeitern zu verringern. Als einer der offiziellen Partner von WorkJam wird Vluent den Kunden in der jeweiligen Region einen nahtlosen Service, ausgeprägtes Fachwissen und die langjährige Erfahrung bieten, für die WorkJam bekannt ist.

Dennis Venema, Vluent CEO and Founder, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit WorkJam und die gemeinsame Expansion in den europäischen Markt, insbesondere in den DACH- und Benelux- Regionen. Die Produkte und Werte des Unternehmens stimmen perfekt mit denen von Vluent überein, was es uns ermöglicht, unserem bestehenden Kundenstamm einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig WorkJam dabei zu unterstützen, eine starke Präsenz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg aufzubauen."

Mark Williams, WorkJam Managing Director, EMEA, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Vluent als offiziellen Wiederverkäufer und Systemimplementierungspartner begrüßen zu dürfen. Ihre Expertise im Workforce Management und ihre fundierten Kenntnisse der Arbeitsbedingungen in den DACH- und Benelux- Regionen machten Vluent zu einer klaren Wahl für unsere Expansion in diese Märkte."

„Gemeinsam werden Vluent und WorkJam vielen DACH- und Benelux- Organisationen einen unglaublichen Mehrwert bieten und es Unternehmen aller Branchen ermöglichen schneller von einem verbesserten Mitarbeiter-Engagement, einer höheren Produktivität und einer stärkeren Mitarbeiterbindung der Frontline-Teams zu profitieren und so die Geschäftsergebnisse zu steigern."

Über Vluent

Das in Deutschland ansässige Unternehmen Vluent ist auf die Entwicklung und Optimierung von Operating Modellen, Prozessen, KPI-Frameworks und Rahmenbedingungen im Bereich Workforce Management spezialisiert. Vluent arbeitet mit ausgewählten Partnerunternehmen zusammen, die in ihrem jeweiligen Segment führend sind und Softwarelösungen anbieten, darunter Workforce-Management-Software, Kapazitätsmanagement-Tools, Software für robotergestützte Prozessautomatisierung und Lösungen im Bereich Conversation Analytics/KI. Das Unternehmen kann auf eine bemerkenswerte Historie und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit renommierten Kunden zurückblicken, darunter IKEA, FedEx, Telefonica und MediaMarkt und unterstützt dabei, die betriebliche Effizienz zu verbessern und auf allen Ebenen der Belegschaft Spitzenleistungen zu erzielen.

Über WorkJam

WorkJam wurde 2014 gegründet, um das Leben von Mitarbeitern in Frontline-Strukturen zu verbessern. Als weltweit führende Anbieter im Bereich digitaler Frontline-Arbeitsplätze vereint WorkJam Kommunikation, Aufgabenverwaltung, Planungstools, Lernen und mehr – alles in einer App. Es ist das einzige vollständige und einheitliche System, das die Art und Weise, wie Unternehmenszentralen mit ihren dezentralen Strukturen zusammenarbeiten, revolutioniert und die Effizienz und Produktivität erheblich steigert. Die App-Lösung ist in über 45 Sprachen mit Inline-Übersetzungen verfügbar und hilft Unternehmen dabei, Sprachbarrieren zu überwinden und ein integrativeres Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. WorkJam introduziert Total Workforce Orchestration®. Im Jahr 2023 wurde WorkJam in die TIME100-Liste der einflussreichsten Unternehmen aufgenommen, die Unternehmen hervorhebt, die weltweit einen außergewöhnlichen Einfluss haben.

