Zukunft gestalten braucht Verbündete: FUTURES BEING MADE lädt am 3. Juli 2025 von 13-14 Uhr zum Meet-up auf dem Festival der Zukunft in München

Ein Wiedersehen mit Wirkung: 10 Jahre nach SZ PLAN W

München (ots)

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft im Aufbruch: Das Festival der Zukunft in München zählt zu den wichtigsten Plattformen für Tech-Innovation, Transformation und Kollaboration im deutschsprachigen Raum. Unter dem Leitthema "Growing Up" treffen vom 03. Juli bis 06. Juli 2025 führende Köpfe aus Technik, Forschung und Wirtschaft auf kreative Vordenker und Innovatoren, um gemeinsam mit neuen Ideen und Fragestellungen nachhaltige Lösungen für bessere Zukünfte zu entwickeln.

Ein besonderes Highlight im Festivalprogramm ist das exklusive Meet-up von der FUTURES BEING MADE GmbH aus München. Die Gründerinnen Angela Kesselring (Gen X) und Michaela Stauch (Gen Y) haben sich auf die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Stakeholder-Ökosysteme für wirtschaftlichen Impact spezialisiert und arbeiten für große Tech-Unternehmen, innovativen Mittelstand, renommierte Stiftungen oder internationale Thoughtleader. Unter dem Titel "Growing Up Together - Stakeholder-Ökosysteme als Schlüssel für neue Geschäftsfelder" laden die Gründerinnen Angela Kesselring und Michaela Stauch am Eröffnungstag, Donnerstag, den 03. Juli 2025 zu einem interaktiven 60-minütigen Zukunftsformat ein, das wirtschaftlichen Gestaltungswillen mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

"Das 2015 mit dem Preis für die beste Innovation aus dem Bereich Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnete Magazin der SZ, PLAN W, war ein Prototyp für ein Stakeholder-Ökosystem avant la lettre. Heute brauchen wir genau diese Haltung, um die Wirtschaft und Gesellschaft von morgen zu bauen", sagt Angela Kesselring, damalige Initiatorin von SZ, PLAN W.

Das Meet-up richtet sich an Entscheider:innen, Innovator:innen und strategische Netzwerker:innen aus dem Mittelstand, Konzernen, Wissenschaft und Technik, die in der Transformation Chancen erkennen und Inspiration für ihr eigenes Stakeholder-Ökosystem suchen. Ziel ist es, Projekte schneller und nachhaltig erfolgreich umzusetzen - oder neue Geschäftsfelder in Kooperation mit anderen zu erschließen.

Dabei wird ein besonderer Bogen gespannt: Zehn Jahre nach der Gründung des Wirtschaftsmagazins SZ PLAN W - Frauen verändern Wirtschaft bringt FUTURES BEING MADE frühere Wegbereiter:innen der ersten Stunde zusammen. Ehrengast ist Dr. Alexandra Borchardt, damalige Gründungs-Redaktionsleiterin und heute international gefragte Expertin für Medienwandel durch KI und gesellschaftliche Innovation.

"Wir erleben gerade eine Zeit, in der niemand allein Zukunft gestalten kann. Es braucht Stakeholder-Ökosysteme, die nicht nur mitdenken, sondern gemeinsam handeln - über Branchen- und Disziplingrenzen hinweg - und die Möglichkeiten von KI gezielt einsetzen, um Zusammenarbeit wirksam und zukunftsfähig zu gestalten." So Michaela Stauch.

Im Zentrum des Meet-ups stehen Wissensvermittlung, Inspiration, Co-Creation und strategischer Austausch: Teilnehmende entwickeln die Basis für ihre Stakeholder Impact Map - mit Fokus auf ihre Zukunftsfelder und neue Formen der Zusammenarbeit.

Das Meet-up ist für alle Besucher:innen des Festivals zugänglich. Journalist:innen, SZ PLAN W-Unterstützer:innen sowie Entscheider:innen mit Innovationsfokus können sich über office@futures-being-made.com für einen Platz anmelden.

Alle Informationen zum Festival der Zukunft von IE9 und zur Ticketbuchung finden Sie hier.

Über FUTURES BEING MADE

FUTURES BEING MADE ist eine Beratungsboutique für strategisches Stakeholder-Design. Wir unterstützen Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Stakeholder-Ökosysteme nicht nur zu verstehen - sondern gezielt so zu gestalten, dass sie Wirkung entfalten: intern, extern, systemisch.

Dabei verbinden wir strategische Tiefe mit technologischer Umsetzung - von partizipativen Zukunftsnarrativen bis zu KI-gestützter Stakeholder-Kommunikation. Unsere Arbeit ist nicht standardisiert - sondern co-kreativ, anschlussfähig und zukunftsgerichtet.

Über Angela Kesselring

Angela Kesselring ist spezialisiert auf Stakeholder Engagement, strategische Kommunikation und wirkungsvolle Zukunftsnarrative. Nach über 15 Jahren bei der Süddeutschen Zeitung, unter anderem als Initiatorin des Magazins SZ PLAN W, arbeitete sie an der Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft und Medien.

Heute unterstützt sie Unternehmen dabei, gesellschaftlich relevante Themen sichtbar zu machen und komplexe Stakeholder-Landschaften strategisch auszurichten. Ihre Stärke liegt im Übersetzen von Spannungsfeldern in gemeinsame Bilder und anschlussfähige Kommunikation. So entstehen klare Narrative, die Orientierung geben, Engagement stärken - und dadurch Umsetzung beschleunigen sowie strategischen Impact erhöhen.

Kesselring studierte Komparatistik, Kunst- und Medienwissenschaft sowie Jura in Marburg, Paris und Konstanz.

Über Michaela Stauch

Michaela Stauch verbindet technologische Expertise mit strategischem Weitblick. Nach Stationen im Mittelstand, in Konzernen und einem eigenen IoT-MedTech-Startup kennt sie die Herausforderungen von Innovation und Transformation aus erster Hand.

Heute bringt sie ihre Erfahrung in die Entwicklung anwenderzentrierter (Teil-)Automatisierung und den Aufbau effektiver Stakeholder-Ökosysteme ein. Ihr besonderes Talent liegt darin, strategische Ziele mit technischen Möglichkeiten zu verknüpfen - und so nachhaltige Wirkung im System zu erzielen.

Projekte begleitet sie von der ersten Vision bis zur reibungslosen Umsetzung - mit Fokus auf klare Prozesse, effiziente Zusammenarbeit und Zukunftsfähigkeit.

Stauch studierte Entrepreneurship und Digital Transformation in München.