Office LAB AG

KONNEX in Baden: Eine neue Ära für modernes Arbeiten

Am 26. September 2024 lädt das Geschäftshaus KONNEX in Baden zum exklusiven Pre-Opening-Event ein. Mit seinem innovativen Multi-Nutzer-Konzept, das Büros, möblierte Apartments, Konferenzräume und eine zentrale Gastronomie verbindet, eröffnet das KONNEX eine neue Ära für modernes Arbeiten in Baden. Nachhaltigkeit und Flexibilität stehen dabei im Fokus, während spannende Unternehmen bereits eingezogen sind und weitere folgen werden. Ein besonderes Highlight: die Keynote von Dr. Stephan Sigrist über die Zukunft der Arbeitswelt in einer von künstlicher Intelligenz geprägten Zeit.

Wir laden Sie herzlich ein, über dieses richtungsweisende Event und die Transformation des KONNEX in Baden zu berichten.

Exklusives Pre-Opening des KONNEX in Baden: Eine neue Ära für modernes Arbeiten

Baden, 26. September 2024 – Das neu gestaltete Geschäftshaus KONNEX öffnet seine Türen und setzt einen bedeutenden Meilenstein in der Transformation des Quartiers Baden-Nord. Mit einer klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Flexibilität und eine zukunftsweisende Nutzungsmischung bietet das Geschäftshaus Raum für Büros, möblierte Apartments, Konferenzräume sowie eine Gastronomie, die als zentrale Drehscheibe für die Business-Community fungiert.

Innovative Nutzung und Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor

KONNEX setzt neue Massstäbe mit einem modernen Multi-Nutzer-Konzept. Die ersten Mieter, darunter der Online-Händler Apfelkiste, das IT-Dienstleistungsunternehmen Aveniq, der Maschinenbaukonzern Liebherr, der Energiemanagement-Experte Schneider Electric, der Coworking-Space-Anbieter Office LAB, der Coliving-Serviced-Apartment-Anbieter Citi Pop und weitere Unternehmen, sind bereits eingezogen. Diese vielfältige Mischung unterstreicht die Attraktivität der flexiblen Flächen und modernen Ausstattung im KONNEX. Darüber hinaus werden in Kürze weitere spannende Unternehmen folgen, die das Umfeld im KONNEX noch weiter bereichern werden.

Nachhaltigkeit wird dabei grossgeschrieben: Mit Photovoltaikanlagen und 100 % CO2-neutralem Energiebezug vom Regionalwerk Baden trägt der KONNEX entscheidend zu den Klimazielen bei. Die Sanierung, die 2021 begann, strebt hohe Umweltstandards an und wird voraussichtlich 2025 mit der Eröffnung des Konferenzbereichs und des Restaurants abgeschlossen.

Ein neues Kapitel für Baden

Das Pre-Opening markiert den Beginn einer neuen Ära in der Geschäftswelt von Baden. Mit seinem Mix aus modernem Lebens- und Arbeitsumfeld, das Büroflächen, Freizeitangebote und Gastronomie vereint, setzt das Geschäftshaus KONNEX neue Massstäbe für urbane Business-Communities.

Ein besonderer Höhepunkt: Keynote von Dr. Stephan Sigrist

Ein Highlight des Pre-Opening-Events am kommenden Donnerstag, 26. September 2024, wird die Keynote von Dr. Stephan Sigrist, Gründer des renommierten Think Tanks W.I.R.E. und eine bekannte Persönlichkeit im Bereich der Zukunftsforschung, sein. Dr. Sigrist bewegt sich an der spannenden Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis und wurde mehrfach als Digital Shaper ausgezeichnet. Er bringt tiefgehende Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der Arbeitswelt von morgen.

Unter dem Titel „N-AI-Vigate Future Work“ wird er beleuchten, wie Technologien wie künstliche Intelligenz und Cyborgs die Arbeitswelten transformieren und welche Kompetenzen und Kulturen dafür entwickelt werden müssen. Seine zukunftsweisenden Überlegungen machen ihn zu einem der gefragtesten Vordenker im Bereich der Digitalisierung und Unternehmensstrategie. Die Teilnehmer erwartet eine inspirierende und wegweisende Präsentation, die zeigt, wie die Arbeitsplätze von morgen gestaltet werden könnten – ein passender Fokus für den neuen, zukunftsorientierten KONNEX.

Über KONNEX: Das Geschäftshaus KONNEX in Baden bietet eine einzigartige Kombination aus Büroarbeitsflächen, Apartments, Konferenzräumen und einem vielseitigen Gastronomieangebot. Der nachhaltige und zukunftsorientierte Umbau schafft flexible Nutzungsmöglichkeiten und setzt neue Akzente für die moderne Arbeitswelt.

Organisation und Medienanfragen:

Office LAB AG & SPGI Zurich AG

Frau Quyen Truong – Office LAB q.truong@officelab.ch

Frau Anke Claussen - SPGI Zurich AG anke.claussen@spgizh.ch

Thi Quyen Truong Chief Marketing Officer Mobile +41 79 293 17 04 Email q.truong@officelab.ch Office LAB AG Baslerstrasse 60 8048 Zürich www.officelab.ch