G42

G42 und OpenAI starten Partnerschaft zur Bereitstellung fortschrittlicher KI-Funktionen, die für die VAE und die Region im Allgemeinen optimiert sind

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

G42, die führende Technologie Holding-Gruppe mit Sitz in den VAE, hat eine Partnerschaft mit OpenAI, dem Forschungs- und Bereitstellungsunternehmen für KI, die hinter ChatGPT steht, bekanntgegeben, um innovative KI-Lösungen für die Vereinigten Arabischen Emirate und den regionalen Markt anzubieten.

Diese Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, die generativen KI-Modelle von OpenAI in Bereichen zu nutzen, in denen G42 bereits über umfassende Erfahrung verfügt, darunter Finanzdienstleistungen, Energie, Gesundheitswesen und öffentliche Dienste. OpenAI wird mit G42 zusammenarbeiten, um den Lösungsentwicklungsprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Unternehmen die Möglichkeiten der generativen KI in ihren spezifischen Anwendungsfällen optimal nutzen können.

Mit den von G42 entwickelten Lösungen können Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Region das Verfahren der Integration dieser fortschrittlichen KI-Funktionen in ihre bestehenden Unternehmenslandschaften vereinfachen und das Potenzial der OpenAI-Modelle erschließen.

Um diese Expansion in der gesamten Region voranzutreiben, ist eine umfangreiche KI-fähige Infrastruktur unabdingbar. G42 wird seine umfangreichen KI-Infrastrukturkapazitäten vorrangig zur Unterstützung des lokalen und regionalen Inferencing von OpenAI in Microsoft Azure-Datenzentren einsetzen.

Peng Xiao, Geschäftsführer der Gruppe, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Im Mittelpunkt unserer Mission steht das Streben nach KI als einer transformativen Kraft für das Gute, die Innovation und Fortschritt vorantreibt. Unsere Partnerschaft mit OpenAI geht über die technologische Synergie hinaus; sie ist eine Konvergenz von Werten und Visionen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit OpenAI eine Zukunft zu gestalten, in der KI der gesamten Menschheit zugute kommt."

Sam Altman, Mitbegründer und Geschäftsführer von OpenAI, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit G42 ist ein bedeutendes Engagement für die weitere Nutzung der transformativen Kraft von KI. Durch die Nutzung der Branchenexpertise von G42 wollen wir Unternehmen und Gemeinden mit effektiven Lösungen unterstützen, die auf die Besonderheiten der Region abgestimmt sind. Diese Zusammenarbeit legt den Grundstein für gerechte Fortschritte in der generativen KI auf der ganzen Welt."

Beide Organisationen werden weiterhin nach Wegen suchen, um die generative KI-Innovation und -Anwendung weltweit zu beschleunigen.

Die Bemühungen von G42 auf dem Gebiet der generativen KI sind derzeit auf der GITEX GLOBAL in Dubai zu sehen, wo die Portfoliounternehmen eine breite Palette von Angeboten präsentieren, die sich über mehrere Branchen erstrecken.