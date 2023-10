YogaPetz

Wellness NFT YogaPetz im Wert von fast 3 Millionen Dollar in weniger als 45 Minuten ausverkauft

Yogapetz freut sich, den bemerkenswerten Erfolg seiner jüngsten Markteinführung, der Wellness-NFT-YogaPetz-Kollektion, bekannt zu geben. Die Überzeichnung lag bei erstaunlichen 130 %. Innerhalb von nur 45 Minuten war die gesamte 10.000-teilige Kollektion ausverkauft und brachte die beeindruckende Summe von 1.761 ETH ein, was einem Umsatz von etwa 3 Millionen USD entspricht.

Diese bahnbrechende Errungenschaft fand am 31. August 2023, trotz des schwierigen Marktumfelds für NFTs in der vorherrschenden Wintersaison statt, die durch eine Abschwächung der Marktkapitalisierung und eine schwache Anlegerstimmung gezeichnet ist. Der durchschlagende Erfolg der YogaPetz-Kollektion ist ein Beweis für ihr einzigartiges Wertversprechen und die wachsende Nachfrage nach NFTs mit Wellness-Fokus.

Überwältigende Resonanz beweist wachsende Nachfrage nach Wellness-NFTs

„Wir sind überwältigt von der unglaublichen Resonanz auf die YogaPetz-Kollektion", sagte @keung, Mitbegründer von YogaPetz. „Der schnelle Ausverkauf und der beträchtliche Wert, der generiert wurde, zeigen die starke Nachfrage nach NFTs mit Wellnessthemen auf dem Markt. Unsere Zusammenarbeit beruht auf dem gemeinsamen Ziel, unserer florierenden Online-Community mit mehr als 220.000 Mitgliedern Belohnungen und Anreize zu bieten, die das geistige und körperliche Wohlbefinden fördern."

YogaPetz ist ein dezentralisiertes Wellness-Ökosystem, das Achtsamkeit, Gemeinschaft und Belohnungen priorisiert und den Nutzern eine sichere, transparente und dezentralisierte Plattform zur Verfügung stellt, die das geistige und körperliche Wohlbefinden fördert. Mit dem $PRANA -Token in Verbindung mit einer mobilen App sind Nutzer dazu angeregt, gesunde Gewohnheiten und Gewohnheiten zu üben und beizubehalten (Entspannung - Belohnungen - Retreat -Wiederholen). Der Erfolg der YogaPetz-Kollektion hat den Weg für spannende Entwicklungen und Partnerschaften innerhalb des Wellness-Ökosystems geebnet.

Erfahrene Mitbegründer treiben YogaPetz zum Erfolg

Das Projekt YogaPetz wird von den Mitgründern @keung (Kam-Keung FUNG) und @Kakarot_F23 (Kin-Fung MAN) geleitet, die zusammen mehr als 20 Jahre unternehmerische und operative Erfahrung mitbringen. Ihre unterschiedlichen Hintergründe und Fachkenntnisse bilden eine solide Grundlage für den Erfolg von YogaPetz.

@keung, blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Verwaltung mobiler Anwendungen zurück. Sein fundiertes, in jahrelanger Praxis angeeignetes Marktverständnis, verschafft ihm unschätzbare Einblicke in den Wettbewerb der NFT-Landschaft. Mit seinem Fachwissen hat @keung bekannte NFT-Projekte wie 9GAG (Memeland) und OliveX strategisch beraten.

Insbesondere das Projekt Memeland hat mit dem Verkauf von 10.000 NFTs in nur 12 Minuten eine bemerkenswerte Leistung vollbracht, die dem Team Einnahmen in Höhe von 9.801 ETH einbrachte, was Millionen von Dollar entspricht. Auch OliveX brachte Anfang des Jahres 420 Genesis NFTs auf den Markt, die schnell ausverkauft waren und 2.100 ETH einbrachten, was mehr als drei Millionen Dollar entspricht. Diese Erfolge unterstreichen das souveräne Marktverständnis von @keungs und seine Fähigkeit, die sich entwickelnde NFT-Landschaft zu navigieren.

Während die Regierung von Hongkong die Entwicklung von Web3 trotz unsicherer Perspektiven fördert, ist es hervorzuheben, dass diese drei Hongkonger Start-ups im Bereich Web3 international anerkannt wurden.

@keung: Web3 – ein Motor für Innovation und Erfolg durch kollektives Wissen

@keung ist sich der Zweifel bewusst, die mit Web3- und NFT-Produkten verbunden sind, aber er glaubt fest an ihr Potenzial, Ergebnisse zu erzielen, die mit traditionellen Internetprodukten einfach nicht möglich sind. Er erklärt: „In der Vor-Web3-Ära mussten die Teams viel Zeit und Mühe in das Marketing investieren, um die richtigen Nutzer zu erreichen. Web3-Projekte funktionieren jedoch anders. Durch den Aufbau einer Community verbreitet sich Mundpropaganda auf natürliche Weise und ermöglicht eine effektivere globale Vernetzung der Nutzer."

Neben den Vorteilen, die sich aus der Beteiligung der Community an web3- und NFT-Projekten ergeben, betont @keung deren Potenzial als Instrument zur Mittelbeschaffung und zur Bündelung von Talenten. Diese Projekte können über die Community Finanzmittel beschaffen und außergewöhnliche Talente anziehen, die Ideen, Brainstorming-Fähigkeiten und wertvolle Beiträge zum Projektmanagement einbringen. Dieser kollaborative Ansatz ermöglicht es web3-Projekten, das kollektive Wissen und die Expertise ihrer Gemeinschaften zu nutzen, um Innovation und Erfolg zu fördern.

@Kakarot_F23s Kampf gegen den Krebs und der Start von YogaPetz

@Kakarot_F23, ein weiterer Mitbegründer von YogaPetz, hat eine zutiefst persönliche Verbindung zum Projekt. Nachdem Ende 2019 bei ihm Nasopharynxkrebs diagnostiziert worden war, unterzog er sich einer zermürbenden Chemo- und Strahlentherapie. Während dieser herausfordernden Reise musste @Kakarot_F23 beträchtliche körperliche und geistige Hürden überwinden und litt unter anderem unter Depressionen. Mit der uneingeschränkten Unterstützung der Krebsgemeinschaft gelang es ihm jedoch, sein Selbstvertrauen wiederaufzubauen und die Hoffnung wiederzubeleben.

Inspiriert von seinem Kampf gegen Krebs war @Kakarot_F23 bestrebt, YogaPetz als Plattform zu etablieren, die über die traditionellen NFT-Angebote hinausgeht. Aufgrund seines künstlerischen Hintergrunds und seines Abschlusses an der University of the Arts London (früher bekannt als Central Saint Martins) erkennt @Kakarot_F23 das immense Marktpotenzial von NFT-Communities, die sich auf Wellness konzentrieren. Er ist überzeugt, dass NFT-Gemeinschaften, die sich auf Wellness konzentrieren, positive Veränderungen und Wachstum bewirken können.

Die Zusammenarbeit zwischen @keung und @Kakarot_F23 zeichnet sich durch eine nahtlose Synergie aus. Sie leiten gemeinsam die YogaPetz-Community und nutzen dabei die kreative Expertise von @Kakarot_F23 und den technischen Scharfsinn von @keung. Ihre gemeinsame Vision und ihre sich ergänzenden Fähigkeiten bilden eine solide Grundlage für den Erfolg von YogaPetz auf dem hart umkämpften NFT-Markt.

Informationen zu YogaPetz

YogaPetz ist ein dezentralisiertes Wellness-Ökosystem, das einen Schwerpunkt auf Achtsamkeit, Gemeinschaft und Belohnungen legt. Unser Hauptziel ist es, Nutzern eine sichere, transparente und dezentralisierte Plattform zu bieten, die das geistige und körperliche Wohlbefinden fördert. Selbst Personen, die keine YogaPetz-NFT besitzen, werden ermutigt, die Plattform zu erkunden und daran teilzunehmen. Sie können ihre Wellness-Reise beginnen, ihr eigenes Wellness-Unternehmen gründen, Retreats bei unseren Partnern mit $PRANA einlösen und durch Wiederholung gesunde Gewohnheiten kultivieren.

