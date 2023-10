UNLEASH Group

UNLEASH World ist zurück und präsentiert die Fortune 500-Unternehmen, die die Zukunft der Arbeit verändern

Von Startups bis hin zu den Fortune 500 werden auf der Veranstaltung die Führungskräfte und Technologien vorgestellt, die die Arbeitswelt verändern

Zu den Rednern gehören hochrangige HR- und Unternehmensführer wie Barbara Lavernos, stellvertretende CEO von L'Oréal, Josh Bersin, Gründer der JB Academy, Katarina Berg, CHRO von Spotify, Annick de Vanssay, CHRO von Sodexo, sowie die englische Rugbylegende Jonny Wilkinson CBE

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der die Grenzen des Personalwesens neu definiert wurden und die Geschäftswelt einen Wandel erfahren hat. Diese Zukunft wird in diesem Jahr auf der UNLEASH World 2023 Realität, wenn über 5000 HR-Führungskräfte aus über 100 Ländern zum Branchentreffen des Jahres anreisen.

UNLEASH, die am schnellsten wachsende HR-Veranstaltung in Europa und den USA, kehrt am 17. und 18. Oktober 2023 zum 11. Mal nach Paris zurück. Organisiert von UNLEASH, einem globalen Unternehmen für digitale Medien und Veranstaltungen, das sich an Führungskräfte aus den Bereichen Personalwesen, Technologie, Lernen und Personalbeschaffung wendet, ist die Vorzeigekonferenz UNLEASH World seit zehn Jahren das Kompetenzzentrum für die Bereiche Personalwesen, Personalbeschaffung und Fortbildung sowie für den Einfluss von Technologie. In diesem Jahr ist sie wieder da, um die transformative Kraft von Technologien wie der KI bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit zu ergründen.

In 12 Theatern werden die Teilnehmer der UNLEASH World zukunftsweisende Hauptredner hören, darunter CEOs von L'Oréal, Aliaxis und Roullier Group, CHROs von Airbus, Spotify und Sodexo sowie die Rugby-Legenden Jonny Wilkinson, CBE und Serge Betsen. Mit einer großen Vielfalt an Hauptrednern, interaktiven Sitzungen und Networking-Möglichkeiten bietet die UNLEASH World innovative Einblicke und Best Practices für alle – von CEOs bis zu Personalleitern und Executives.

„UNLEASH ist die einflussreichste HR-Veranstaltung der Welt, auf der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, das ‚Who is Who' der Branche von einigen der aufregendsten Marken und Arbeitgeber der Welt zu treffen – unter einem Dach und an zwei Tagen mit persönlichen Gesprächen", so Marc Coleman, CEO und Gründer von UNLEASH. „Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Hauptsponsoren, die das Herzstück der HR-Branche sind und dazu beitragen, dass UNLEASH die erste Anlaufstelle für HR-Führungskräfte weltweit ist, darunter: AWS, Bob, Deloitte, Eightfold, Phenom, Qualtrics, SAP SuccessFactors, Visier, Workday, und Workhuman."

In Keynotes auf der Hauptbühne und in weiteren Bühnen erhalten die Teilnehmer Einblicke in einige der brennendsten Themen, darunter:

Aufbau einer exponentiellen Organisation im modernen Zeitalter

Das anpassungsfähige Unternehmen – HR-Technologie im Zeitalter der KI

Technologie und Mensch in Harmonie in einer hypervernetzten Welt

Die Kraft der Resilienz und der Neuerfindung nutzen

Mitarbeiterbindung und Sozialvertrag in der heutigen Welt der Talente meistern

Die Rednerliste selbst ist mit 200+ der Besten der HR-Branche hochkarätig besetzt, darunter Redner wie:

Jean-Claude Le Grand, CHRO, L'Oréal

Katarina Berg, CHRO, Spotify

Josh Bersin, Gründer & CEO, The Josh Bersin Company

Natalia Wallenberg, CHRO, Ahold Delhaize

Salim Ismail, Gründer, OpenExO

Anika Grant, CPO, Ubisoft

Thierry Baril, CHRO, Airbus

Beatriz Rodriguez, Chief Talent and DEIB Officer, Bayer

Reza Moussavian, VP of People Products, Zalando

Maud Alvarez-Pereyre, Chief People & Transformation Officer, LVMH

Andrew Elston, Global Head, Workforce Strategy Enablement, HSBC

Laura Hingel, Global Head of Talent & Employer Branding, Christian Dior

Henrik Hansen, VP Global Head of Integrated People Services, Philips

Denise King, Vice President, Global Benefits and Payroll, Medtronic

Artur Nejmark, Head of HRIS Operations, Volvo Group

Wir stellen Ihnen das UNLEASH World Startup Program vor: Ein wahres Sprungbrett für bahnbrechende Unternehmer im Bereich HR und Zukunft der Arbeit. UNLEASH ist die Startplattform für die Zukunft der HR-Technologie. Diese hochwirksame Plattform hat bereits dafür gesorgt, dass ihr Netzwerk von Startups eine erstaunliche Summe von 10 Milliarden Euro an Finanzmitteln aufbringen konnte. 2023 bietet der UNLEASH World Startup Award eine unvergleichliche Chance für Unternehmen in der Frühphase, den Durchbruch zu schaffen. Diese Auszeichnung wurde 2011 eingeführt und hat sich als mehr als nur eine Trophäe erwiesen; sie ist das Tor zu Finanzmitteln und exponentiellem Wachstum. Unsere letzten vier Gewinner und Zweitplatzierten haben sich innerhalb weniger Monate eine maßgebliche Finanzierung gesichert. Wenn Sie sich für den Preis bewerben möchten, finden Sie hierweitere Informationen.

Weitere Informationen zu Tagesordnung, Anmeldung und mehr, finden Sie unter https://www.unleash.ai/unleashworld.

Über UNLEASH

UNLEASH ist der Marktplatz schlechthin für Personalwesen und bahnbrechende Technologien, die die Zukunft der Arbeit gestalten, sowie eine unverzichtbare Quelle für Nachrichten, Analysen und Markttrends, die Führungskräfte weltweit inspirieren und befähigen. UNLEASH ist eine Plattform für den Austausch von Ideen, die funktionieren, für Networking und für Geschäfte. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit die wichtigste Anlaufstelle und der beste Marktplatz für Führungskräfte in den Bereichen Personalwesen, Personalbeschaffung und Fortbildung zu sein. UNLEASH hat seinen Hauptsitz in London und ist in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten tätig.

