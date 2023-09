The 2nd Vocational Skills Competition

Dyer 2. Vocational Skills Competition of the People's Republic of China in Tianjin eröffnet

Tianjin, China

Am 16. wurde in Tianjin der Vocational Skills Competition of the People's Republic of China am 16. Sept. eröffnet. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautet "Mit Fähigkeiten Talent werden und dem Vaterland dienen". 4045 Teilnehmer aus 36 Delegationen im ganzen Land ringen dabei um 109 Projektmedaillen. 58 Jahres alte "erfahrene Meister", 16 Jahres alte "beginnende Handwerker", Studenten und Firmenmitarbeiter traten auf der gleichen Bühne an.

Li Qiang, Ministerpräsident des Staatsrates der Volksrepublik China, gab kürzlich wichtige Anweisungen zur Arbeit über Talente mit hervorragenden Fähigkeiten. Er wies darauf hin, dass das Talent mit hervorragenden Fähigkeiten eine wertvolle Ressource für beschäftigungs- und innovationsgetriebene Entwicklungsstrategien ist. Der Vocational Skills Competition of the People's Republic of China wird abgehalten, um eine Plattform für die Talente mit hervorragenden Fähigkeiten zu schaffen, wo sie ihre Fähigkeiten zeigen und austauschen können, was förderlich ist, um die Bildung einer neuen Ära der Beschäftigung mit Fähigkeiten, des Werdens von Talenten mit Fähigkeiten und dem Dienen des Vaterlands mit Fähigkeiten zu fördern.

Das Mitglied des Staatsrats Shen Yiqin nahm an der Eröffnungszeremonie teil, um die Eröffnung des Wettbewerbs bekannt zu geben und recherchierte über den damit verbundenen Arbeitsfortschritt über Talente mit hervorragenden Fähigkeiten. Nach der Eröffnungszeremonie besuchte Shen Yiqin den Demonstration- und Austauschbereich für Fähigkeiten im Rahmen des Wettbewerbs sowie die Fertigungs- und Transportwettbewerbe; dann kam sie an die mit der Tianjin University of Technology and Education verbundene Advanced Technical School und das World Skills Competition China (Tianjin) Research Center, um die Kultivierung technischer Talente in technischen Hochschulen sowie die Forschung und Förderung des World Skills Competition usw. zu erforschen und zu verstehen.

Wang Xiaoping, Minister für Humanressourcen und soziale Sicherheit, stellte bei der Eröffnungszeremonie vor, dass der Vocational Skills Competition of the People's Republic of China ein umfassender nationaler Berufsbildungswettbewerb mit den höchsten Spezifikationen, den meisten Projekten, dem größten Umfang, dem höchsten Niveau und dem größten Einfluss in China ist. Zweck des Wettbewerbs ist es, Ausbildung, Schulung und Bau mit dem Wettbewerb zu fördern und die Ausbildungs-, Nutzungs-, Bewertungs- und Anreizmechanismen für Talente mit hervorragenden Fähigkeiten ständig zu verbessern.

Im Vergleich zum bisherigen Wettbewerb stehen Umfang und Ausbau dieses Wettbewerbs in engem Zusammenhang mit der Entwicklungssituation. Die Wettbewerber haben verschiedene Auswahlverfahren in Unternehmens- oder Schul-, Branchen- und Provinzkompetenzwettbewerben durchlaufen und heben sich von Hunderttausenden von Wettbewerbern ab, die in verwandten Projekten das höchste Maß an Kompetenzwettbewerb in China darstellen.

Die Planung dieses Wettbewerbs ist völlig neu. Im Vergleich zum ersten Wettbewerb hat dieser 20 neue Disziplinen zu professionellen und digitalen Technologiefähigkeiten hinzugefügt, wie z. B. Allmedienoperationen, Internet-Marketing usw. Diese Disziplinen sind nicht nur von großer Bedeutung, um nicht nur die soziale Identität neuer Berufspraktiker, sondern auch die Beschäftigung und das Unternehmertum zu fördern. Gleichzeitig sind fünf neue professionelle technologische Disziplinen wie intelligente Fertigungstechnik und künstliche Intelligenz hinzugekommen, die eher dem Trend der technologischen Kompetenzintegration und -entwicklung entsprechen.

Berichten zufolge dauert der Wettbewerb vier Tage und die Abschlusszeremonie findet am 19. September statt. Bis dahin werden nur die Gewinner gewürdigt. Die Stadt Tianjin wird die Flagge auch an die Provinz Henan übergeben , wo der 3. Vocational Skills Competition of the People's Republic of China stattfinden wird.