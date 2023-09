Talos Trading

Talos Führt Krypto-Optionshandel Durch Eine Partnerschaft mit Deribit ein

London (ots/PRNewswire)

Die Integration mit einer Krypto-Derivatebörse Erweitert die Handelbaren Instrumente für Talos-Kunden

Talos, der führende Anbieter institutioneller Technologie für den Handel mit digitalen Vermögenswerten kündigte die Einführung des Optionshandels auf seiner Flaggschiff-Handelsplattform in Zusammenarbeit mit der Krypto-Derivatebörse, Deribit, als erste Liquiditätsquelle an, die beim Start zugänglich sein wird. Die Integration zwischen Talos und Deribit ermöglicht institutionellen Anlegern in ausgewählten Gerichtsbarkeiten den Zugriff auf die branchenführende Optionsliquidität der Börse über eine neue Talos-Schnittstelle, die für institutionelle Optionshändler entwickelt wurde.

Deribit ist der weltweit größte Markt für digitale Vermögensoptionen. Er bietet eine Börseninfrastruktur auf institutionellem Niveau, einschließlich einer Matching-Engine mit einer hohen Kapazität, fortschrittlichem Risikomanagement und einer hohen Liquidität. Im Rahmen der Bereitstellung der robusten und zuverlässigen Liquidität von Deribit für Talos-Kunden, wird die Partnerschaft dazu beitragen, die Barrieren für Institutionen zu verringern, die sich bei digitalen Vermögenswerten engagieren möchten.

„Unser Ziel bei Deribit ist es, den Anlegerzugang zum Handel mit Krypto-Optionen auf sichere, zugängliche und intuitive Weise zu erweitern," so Luuk Strijers, CCO bei Deribit. „Wir haben, wie Talos, uns unter den Institutionen einen erstklassigen Ruf für unsere umfassende Palette an fortschrittlichen professionellen Handelsdienstleistungen und überlegener Systemstruktur verdient. Wir freuen uns darauf, mit Talos zusammenzuarbeiten, um die institutionelle Einführung von Krypto zu gestalten."

„Wir freuen uns, uns mit Deribit zusammenzuschließen, um unseren vielfältigen institutionellen Kunden hochleistungsfähige Krypto-Optionen anbieten zu können," so Anton Katz, CEO und Mitbegründer von Talos. „Optionen sind ein wichtiges Instrument für Institutionen, um auf ihr Engagement in digitalen Vermögenswerten zuzugreifen und diese zu verwalten. Als branchenweit führende Börse für Krypto-Derivate, ist Deribit der perfekte Partner, um den Optionshandel für unsere Kunden zu starten."

Die Einführung des Optionshandels auf der Talos-Plattform erweitert bestehende Funktionen und bietet Kunden eine einzige Schnittstelle zur Verwaltung ihres gesamten Krypto-Portfolios, einschließlich Spot, Futures, Perpetuals und Optionen. Die neue Benutzeroberfläche für den Optionshandel wurde von Grund auf in einem Format entwickelt, das professionellen Optionshändlern vertraut ist. Zu den fortschrittlichen Ausführungsinstrumenten gehören zunächst Limit- und Pegged-Orders, sowie ein Iceberg-Algorithmus, um Kunden dabei zu unterstützen, präzise und effiziente Geschäfte zu ermöglichen.

„Mit der vollständigen Deribit-Optionskette, die nun zur Verfügung steht, können Talos-Kunden eine Vielzahl strategischer Möglichkeiten erschließen, die es ihnen ermöglichen, Risiken effektiv zu verwalten, die Portfoliodiversifizierung zu verbessern und das immense Potenzial von Krypto zu nutzen," so Neelabh Dixit, Commercial Product Manager, Derivate bei Talos. „Wir freuen uns darauf, das Produkt in Partnerschaft mit unseren bereits zuvor gewonnenen Kunden zu entwickeln."

Informationen zu Talos

Talos bietet eine institutionelle Technologieinfrastruktur, die den gesamten Lebenszyklus des Handels und der Beschaffung digitaler Vermögenswerte unterstützt, einschließlich Liquiditätsbeschaffung, Preisfindung, Handelsausführung, Abwicklung und Darlehensgeschäfte. Die Talos-Plattform wurde von einem Team mit beispielloser Erfahrung im Aufbau institutioneller Handelssysteme entwickelt und verbindet die vielfältigen Teilnehmergruppen, die an der heutigen Marktstruktur für Krypto-Vermögenswerte beteiligt sind – institutionelle Anleger, Prime Broker, Börsen, OTC-Desks, Darlehensgeber und Depotbanken – über einen einzigen Punkt des Zugangs. Dies optimiert das gesamte Handelsverfahren, eliminiert unnötige Zwischenrisiken und bietet Institutionen einen klaren Weg zur bestmöglichen Ausführung. Weitere Informationen finden Sie unter www.talos.com.

Haftungsausschluss: Talos bietet Software als ein Service-Produkte an, die institutionellen Kunden Konnektivitätsinstrumente bereitstellen. Talos bietet seinen Kunden keine vorab ausgehandelten Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern oder anderen Parteien an. Die Kunden sind dazu verpflichtet, Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern und anderen Parteien selbständig auszuhandeln. Talos ist in keinster Weise an diesen Vereinbarungen beteiligt. Die Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Gerichtsbarkeiten verfügbar. Für weitere Informationen dahingehend, welche Dienstleistungen in Ihrem Land verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Informationen zu Deribit

Deribit ist eine führende Handelsplattform für Krypto-Termingeschäfte und Optionen, mit Sitz in Panama-Stadt, Panama. Die hochmoderne Systemstruktur von Deribit gewährleistet die schnellste Leistung auf dem Markt und ist somit die erste Wahl für algorithmische und HF-Händler. Deribit war das erste Unternehmen, das Optionen mit Barausgleich im europäischen Stil auf BTC und ETH auf den Markt gebracht hat, sowie Pionierarbeit bei Funktionalitäten wie Blockhandel mit mehreren Instrumenten, Market Maker-Schutz und Portfolio-Margin für Krypto-Derivate geleistet hat. Darüber hinaus bleibt Deribit weiterhin Marktführer bei Krypto-Optionen und setzt weiterhin den Standard für den Rest der Branche.