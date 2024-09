CCTV.com

CIICF 2024 wird im chinesischen Wuxi eröffnet

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Das 2024 China International Intelligent Communication Forum (CIICF) fand am 26. September in Wuxi City, Ostchinas Provinz Jiangsu statt. Das Forum wurde gemeinsam von der China Media Group (CMG) und der Volksregierung der Provinz Jiangsu ausgerichtet und von Agenturen wie dem CMG-Büro in Jiangsu, cctv.com und der Volksregierung der Stadt Wuxi mitorganisiert.

Shen Haixiong, Präsident der CMG, und Xu Kunlin, Gouverneur von Jiangsu, sprachen auf dem Forum im Namen der Gastgeber. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland teil, darunter Martin Mpana, Botschafter von Kamerun in China und Dekan des Afrikanischen Diplomatischen Corps, Ahmed Mustafa Fahmy, Leiter des Vertretungsbüros der Arabischen Liga in China, Tan Jianrong, Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und Professor an der Universität Zhejiang, Piero Scaruffi, Präsident des Silicon Valley Artificial Intelligence Research Institute, und Kang Zhen, Vizepräsident der Beijing Normal University. Der ehemalige französische Premierminister Jean-Pierre Raffarin hielt eine Rede per Video.

Die CMG-Dokumentation „Wuxi: Eine Stadt für Musikliebhaber und die Hauptstadt der traditionellen chinesischen Musik" wurde während der Eröffnungsfeierlichkeiten vorgestellt. Die Veranstaltung umfasste Aktivitäten, die sich auf vier Dimensionen konzentrierten: Förderung des internationalen Austauschs durch intelligente Technologie, Verbesserung der Kommunikationseffizienz, Ermöglichung eines besseren Lebens und Förderung des Verständnisses der Jugend. Durch thematische Reden und besondere Darbietungen wurden innovative Praktiken aus verschiedenen Bereichen vorgestellt.

Der Report on China Urban International Intelligent Communication Capability 2024 wurde am Rande der Veranstaltung veröffentlicht. Im Rahmen des „Weltjugenddialogs" führten fünf junge Vertreter aus dem In- und Ausland – darunter Li Wenwen, Goldmedaillengewinnerin im Gewichtheben der Frauen (+81 kg) bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris – eingehende Diskussionen und tauschten sich durch ihre lebendigen Perspektiven und ihre kreative audiovisuelle Sprache über das gegenseitige Lernen aus.

Während des CIICF 2024 fanden themenbezogene Kommunikationsaktivitäten statt, darunter das Wuxi Forum on Urban Image International Communication, das Eröffnungsforum zum Thema AI Digital Humans und das Digital Cultural Tourism Forum. Außerdem fanden in Wuxi begleitende Aktivitäten wie das 2024 „Encounter with Wuxi" Urban Cultural Exchange Festival, die Live-Übertragung „Wuxi Goes Global" und die Visiting Wuxi Tour statt.

