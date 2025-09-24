ChainUp

ChainUp gewinnt bei den von Thomson Reuters verliehenen Auszeichnungen den ersten Preis für Compliance-Technologie im Kryptobereich

Singapur (ots/PRNewswire)

ChainUp, ein führender Anbieter von B2B-Lösungen für digitale Vermögenswerte, wurde bei den von Thomson Reuters verliehenen Asian Legal Business (ALB) Pan-Asian Regulatory Awards 2025 zum „Transaction Monitoring Solution Provider of the Year" gekürt. Die Auszeichnung kommt zu einer Zeit, in der Regulierungsbehörden weltweit die Überwachung von Kryptotransaktionen verstärken, was die wachsende Nachfrage nach strengeren Compliance-Rahmenbedingungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte unterstreicht.

Die Transaktionsüberwachung hat sich daher von einer Nischenfunktion zu einer grundlegenden Anforderung für Unternehmen entwickelt, die in diesem Bereich tätig sind. Die Krypto-Intelligenz-Lösung von ChainUp reagiert direkt auf diesen Wandel in der Branche, indem sie eine Plattform auf institutionellem Niveau bereitstellt, die darauf ausgelegt ist, illegale Aktivitäten aufzudecken und zu verhindern. Dies ermöglicht es Unternehmen, unter Einhaltung der Vorschriften und mit Integrität zu arbeiten, in Übereinstimmung mit globalen Standards wie denen der Financial Action Task Force (FATF).

Sailor Zhong, Gründer und CEO von ChainUp, betonte diesen entscheidenden Wandel mit den Worten: „Compliance-Technologie ist heute ein entscheidender Aspekt der Digital Asset-Branche, wobei die Transaktionsüberwachung nicht mehr nur einen Mehrwert darstellt, sondern eine Grundvoraussetzung für verantwortungsbewusstes Wachstum ist. Die Auszeichnung von Thomson Reuters bestätigt unsere Rolle dabei, Unternehmen zu ermöglichen, diesen Standard mit Zuversicht zu erfüllen, und gleichzeitig die Branche so zu positionieren, dass sie sicher in ihre nächste Entwicklungsphase voranschreiten kann.

Zusätzlich zu diesem bedeutenden Erfolg wurde ChainUp auch als Finalist für das „Compliance Team of the Year" im Bereich Virtual Asset Service Provider (VASP) nominiert, was das doppelte Engagement des Unternehmens für technologische Innovation und operative Exzellenz im Bereich Compliance unterstreicht.

Die ALB Pan Asian Regulatory Awards werden von einer unabhängigen Jury aus hochrangigen Rechts- und Branchenexperten bewertet und gelten weithin als Maßstab für hervorragende Leistungen im Bereich Compliance in ganz Asien. ALB gehört zu Thomson Reuters, der weltweit führenden Quelle für intelligente Informationen für Unternehmen und Fachleute.

Informationen zu ChainUp

ChainUp, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Vermögenswerte, ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität dieses sich entwickelnden Ökosystems zu bewältigen. ChainUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen bedient einen vielfältigen Kundenkreis, von Web3-Unternehmen bis hin zu etablierten Finanzinstituten.

Die umfassende Lösungssuite von ChainUp umfasst Krypto-Börsenlösungen, Liquiditätstechnologie, White-Label-MPC-Wallets, KYT-Krypto-Tracking-Analysetools, Asset-Tokenisierung, Krypto-Asset-Management und Web3-Infrastruktur wie Mining, Staking und Blockchain-APIs. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.chainup.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780546/Awards1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chainup-gewinnt-bei-den-von-thomson-reuters-verliehenen-auszeichnungen-den-ersten-preis-fur-compliance-technologie-im-kryptobereich-302566110.html