Credit Exchange AG

Credit Exchange AG gewinnt mit Thurgauer Kantonalbank neue Minderheitsaktionärin und Kreditgeberin

Zürich (ots)

Im Rahmen dieser Transaktion fokussiert sich die Credit Exchange AG (CredEx) nur noch auf ihr Kerngeschäft und veräussert die Hypothekarvermittlungsplattform "Valuu" an die Thurgauer Kantonalbank (TKB)

Die TKB wird per Abschluss der Transaktion auf der CredEx in der Rolle einer zusätzlichen Kreditgeberin auftreten. Als solche bringt sie eine mehrwertschaffende Erweiterung auf der CredEx Plattform ein. Zugleich wird sie auch neue Minderheitsaktionärin und stärkt damit das bestehende Aktionariat von Die Mobiliar, PostFinance, Vaudoise Versicherungen, Swisscom, Bank Avera und Glarner Kantonalbank.

Die CredEx hat in ihrem Kerngeschäft auf ihrer gleichnamigen Plattform im letzten Jahr mit der beinahe Verdopplung der Neuvolumen erhebliches Wachstum erfahren. Auch für dieses Jahr stehen nach einem sehr guten 1. Quartal die Vorzeichen auf positiv. Dementsprechend hat sie sich, nach reiflicher Überlegung und im Sinne einer Ressourcenfokussierung, entschieden ihr erfolgreich transformiertes "Valuu" Geschäft an TKB zu übertragen. Diese wird es zur Stärkung ihrer Brokerhypothekenplattform in "Brokermarket" integrieren. "Valuu", welches 2019 gegründet wurde, ermöglicht es der TKB ihr Broker Geschäft mit 120 Brokern und 24 Kreditgebern schneller und nachhaltig auszubauen. Somit profitieren sowohl die bestehenden "Valuu" als auch die "Brokermarket" Kunden von dieser Übernahme.

Serkan Mirza, CEO von CredEx, sieht in der Zusammenarbeit und dem Fokus auf das Kerngeschäft "die Möglichkeit, in den folgenden Jahren das starke Wachstum der CredEx fortzuführen. Mit der TKB gewinnen wir eine Partnerin, die hoch kompetent im Hypothekargeschäft ist. Als bald zweite aktive Kantonalbank auf der B2B Plattform erhalten wir innovative Impulse für die Weiterentwicklung der CredEx."

Andrea Canonica, CXO von CredEx, ist überzeugt, dass "wir einen weiteren, signifikanten Schritt Richtung nachhaltiger Etablierung der CredEx Plattform als führender Anbieter im Schweizer Markt für B2B Hypothekenbörsen tätigen. Gleichzeitig hilft die Transaktion in unserem stetigen Bestreben, das Erlebnis und den Mehrwert aller Teilnehmer noch weiter zu verbessern."

Credit Exchange AG

Die CredEx ist ein offener und neutraler B2B Marktplatz für Schweizer Hypotheken. Regulierte Schweizer Finanzinstitute können sich anschliessen, um gezielt ausgewählte Tätigkeiten in der Hypothekarwertschöpfungskette, vom Vertrieb, der Abwicklung bis hin zur Finanzierung, auszuüben.

Mit ihrem Ansatz ermöglicht die CredEx Plattform ihren Teilnehmern einen hohen Automatisierungsgrad, welcher durch die neusten Technologien wie APIs, SaaS und eine modulare Architektur unterstützt wird. Mit einem Personalbestand von 25 Mitarbeitenden und über CHF 3 Mia. Hypotheken auf der Plattform ist CredEx die marktführende Anbieterin im B2B Segment. www.creditexchange.ch

Valuu

Wurde 2019 lancierte und war die erste vollständig digitale Hypothekenvermittlungsplattform für private Kreditnehmende. Sie hat sich erfolgreich mit stetig steigenden Volumen und einer guten Reputation schweizweit im Onlinemarkt etabliert. Im Zuge dieses Erfolges, und weiterhin nach der Übertragung an CredEx, wurde das Geschäft auf die Brokerkunden ausgebaut. Als Plattform mit einem end-to-end Abschlussprozess kann "Valuu" inzwischen über 120 Hypothekarbroker- und 24 Kreditgeberpartner, bestehend aus Banken, Versicherungen und Pensionskassen, ausweisen.

Thurgauer Kantonalbank

Mit 850 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von über 30 Milliarden Franken zählt die Thurgauer Kantonalbank (TKB) zu den grösseren Banken der Schweiz. Das börsenkotierte Finanzinstitut ist die Thurgauer Marktführerin und offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Private, Firmen, Gewerbe und die öffentliche Hand. www.tkb.ch.