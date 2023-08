Carlsquare, LLC

Carlsquare eröffnet Niederlassung in Vancouver, um den Fokus auf Investmentbanking in den Bereichen Software und Technologie auf den kanadischen Märkten zu stärken

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

Carlsquare North America gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Vancouver bekannt, ein wichtiger nächster Schritt bei der Etablierung der Präsenz der internationalen auf Technologie fokussierten Investmentbank in Kanada. Carlsquare Vancouver hat seinen Sitz in der Innenstadt von Vancouver und wird sich auf Fusionen und Übernahmen sowie private Kapitalbeschaffung für Technologieunternehmer und Gründer von Technologiegesellschaften konzentrieren.

„Die Eröffnung unserer Niederlassung in Vancouver ist ein spannender Meilenstein in der kontinuierlichen internationalen Wachstumsstrategie von Carlsquare", sagte Susan Blanco, Co-Head Carlsquare North America. „Carlsquare ist der erste technologieorientierte Berater im westlichen Kanada mit einer skalierten amerikanischen und europäischen Präsenz sowie einer beeindruckenden Erfolgsbilanz im Technologiesektor."

„Kanada ist seit jeher ein wichtiger grenzübergreifender M&A-Markt für amerikanische Private-Equity-Akteure und strategische Käufer. Jetzt können wir einen noch besseren Zugang zu unserem technologischen Know-how und ein umfangreicheres Beziehungsnetzwerk bieten", fügte John Cooper, Co-Head Carlsquare North America, hinzu.

Informationen zu Carlsquare

Carlsquare ist eine globale unabhängige Technologie-Investmentbank mit 160 Experten in 8 Ländern, die Unternehmen und ihre Aktionäre dabei unterstützen, Wachstum zu schaffen und Wert zu optimieren. Wir beraten marktführende Unternehmen, Wachstumsgesellschaften mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen, Unternehmensgründer, Risikokapital- und Private-Equity-Investoren, Family-Offices und Gesellschaften bei Finanzierungen, Übernahmen und Verkaufstransaktionen.

