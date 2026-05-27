B+G Schweiz AG

Stéphane Schneider devient le nouveau président du conseil d'administration de B+G Suisse SA

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Kiesen (ots)

B+G Suisse SA, principal groupe suisse de construction et d'aménagement paysager, a élu Stéphane Schneider et Philippe Knüsel au conseil d'administration lors de son assemblée générale d'hier. Stéphane Schneider succède à Werner Schnorf et prend la présidence dans une phase déterminante : avec sa stratégie adoptée au printemps 2026, le groupe poursuit une vision claire - le leadership durable du marché suisse de la construction et de l'aménagement paysager.

Stéphane Schneider (1967), de double nationalité suisse et française, apporte plus de 30 ans d'expérience de direction au sein de groupes internationaux actifs dans la construction, l'énergie et les services. De 2018 à 2023, il a occupé les fonctions de CEO et de délégué du conseil d'administration de Bouygues Energies & Services en Suisse, en Italie et en Autriche - une société holding regroupant environ 5'000 collaborateurs. Il siège aujourd'hui aux conseils d'administration de GreenYellow, Gide et Arep et dirige sa société de conseil Alpina Swiss Consulting.

"Ce que j'apporte, c'est le regard sur les risques d'une phase de croissance et d'acquisitions comme la nôtre - et l'expérience d'accompagner un plan stratégique dans la durée, avec constance ", déclare Stéphane Schneider.

B+G Suisse poursuit une trajectoire de croissance ambitieuse - portée par une croissance organique et une à deux acquisitions ciblées par an. L'expérience de Stéphane Schneider dans la conduite de structures holding ainsi que sa solide expertise en fusions-acquisitions sont à cet égard particulièrement précieuses. Entrepreneur ayant grandi en Alsace dans un environnement bilingue et résidant en Suisse, il incarne en outre le pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

"En la personne de Stéphane Schneider, la direction générale trouve un interlocuteur stratégique qui connaît la gestion de projets de l'intérieur et qui sait précisément ce que signifie réunir plusieurs entreprises fortes sous un même toit, sans qu'elles perdent leur esprit entrepreneurial. C'est précisément cet équilibre que nous voulons cultiver au sein de B+G ", explique Carsten Bopp, CEO de la B+G Suisse SA.

Stéphane Schneider voit dans cette nouvelle mission une continuation porteuse de sens de son parcours : " Ce qui me fascine particulièrement : nous créons des lieux de ressourcement qui contribuent à la qualité de vie. Je me réjouis d'accompagner B+G vers ses prochaines floraisons. "

Évolution du conseil d'administration

Werner Schnorf a marqué le projet B+G Suisse dès ses débuts. Sous sa présidence, plusieurs entreprises locales sont devenues un groupe qui apprend les unes des autres et se développe collectivement - porté par des entrepreneuses et entrepreneurs solides sur le plan professionnel et en phase avec la culture du groupe sur le plan humain. B+G Suisse remercie Werner Schnorf pour son engagement remarquable et son flair pour repérer les personnes capables de bâtir quelque chose qui dure.

Parallèlement à Stéphane Schneider, l'assemblée générale a également élu Philippe Knüsel au conseil d'administration de la B+G Suisse SA. Philippe Knüsel est Managing / Senior Director et co-responsable du domaine Private Equity chez Patrimonium Asset Management AG à Zurich. Il a auparavant occupé notamment les fonctions de CFO et de CEO suppléant de Chocolat Frey SA et Delica SA (Migros Industrie), ainsi que de Vice President Finances et Transformation Management chez Kuoni Voyages. Avec Philippe Knüsel, le conseil d'administration s'enrichit d'une expertise reconnue en private equity, fusions-acquisitions et conduite stratégique et financière d'entreprises de taille moyenne.

À propos de B+G Suisse

Basée à Kiesen (BE), B+G Suisse SA est le principal groupe suisse d'entreprises actives dans la construction et l'aménagement paysager. Le groupe se concentre sur le conseil professionnel, la planification, la réalisation, l'aménagement et l'entretien de jardins, d'espaces verts et d'installations sportives pour des clients privés, des entreprises et des institutions publiques. Avec sa stratégie, le groupe poursuit la vision d'un leadership durable du marché, porté par trois piliers : la croissance, le développement des collaborateurs et la rentabilité. Pour une qualité optimale et la plus grande satisfaction de la clientèle, plus de 800 collaboratrices et collaborateurs s'engagent chaque jour dans 11 entreprises réparties sur plus de 22 sites à travers la Suisse. www.bgch.ch

À propos de Stéphane Schneider

Stéphane Schneider (né en 1967) est de double nationalité suisse et française. Il a étudié à l'École polytechnique (X87) et à l'École nationale des ponts et chaussées à Paris, et a obtenu un MBA au Collège des Ingénieurs. Il a complété sa formation en 2023 par le séminaire intensif " Nouveaux concepts pour le conseil d'administration " de la Swiss Board School de l'Université de Saint-Gall. Après plus de 20 ans au sein du groupe Bouygues - en dernier lieu comme CEO et délégué du conseil d'administration de Bouygues Energies & Services Suisse / Italie / Autriche - il a fondé Alpina Swiss Consulting en 2023.

À propos de Philippe Knüsel

Philippe Knüsel a étudié à l'Université de Saint-Gall (lic.oec.HSG) avec un semestre d'échange MBA à la Carlson School of Management (University of Minnesota). Après des étapes chez Roland Berger Strategy Consultants et Kuoni Voyages, il a été de 2014 à 2021 CFO et CEO suppléant du segment " Confiserie & Snacks, Café " de Migros Industrie (notamment Chocolat Frey SA et Delica SA). Depuis 2022, il est Managing / Senior Director et co-responsable du domaine Private Equity chez Patrimonium Asset Management AG à Zurich. Il occupe d'autres mandats d'administrateur, notamment auprès du groupe Roth.