Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

TONY BUZBEE VERKLAGT WEGEN ERPRESSUNG

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Quinn Emanuel hat heute in Kalifornien eine Klage gegen Anthony („Tony") Buzbee wegen Erpressung eingereicht, die auf Buzbees Drohungen beruht, falsche Informationen zu veröffentlichen, um sich finanziell zu bereichern. In der Klage stellt Quinn Emanuel fest, dass Buzbee eine Reihe von unbegründeten, erfundenen und böswilligen Anschuldigungen gegen hochrangige Persönlichkeiten erhoben und damit gedroht hat, sie öffentlich zu benennen, falls sie keine exorbitanten Geldsummen zahlen. Buzbee verwendet dieses Geld, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. In den letzten Monaten hat er diese Drohungen in Briefen, Presseerklärungen, auf seiner Website und in den sozialen Medien eingesetzt, um bekannte Persönlichkeiten zu erschüttern. Seine Taktiken sind unethisch und erpresserisch, und heute versuchen sie, ihn für sein illegales Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen.

Wenn Sie Informationen über Herrn Buzbee haben, wenden Sie sich bitte an openline@quinnemanuel.com

