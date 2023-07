SUPCON

SUPCON enthüllt beim ARC Industry Leadership Forum Asia 2023 in Bangalore bedeutende Fortschritte in der Ethernet-APL-Technologie

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Driving Sustainability, Energy Transition, and Performance through Digitalization. ethernet-APL make connections easier and make operations smarter.

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) nahm vom 12. bis 13. Juli am ARC Industry Leadership Forum Asia 2023 in Bangalore teil. Das Thema Driving Sustainability, Energy Transition, and Performance through Digitalization (Vorantreiben von Nachhaltigkeit, Energiewende und Leistung durch Digitalisierung) zog weltweit führende Gäste an, die Einblicke und Praktiken zu den neuesten Fortschritten in der Prozessautomatisierung und der digitalen Transformation vorstellten.

Einer der Höhepunkte des Forums als Vertreter von Endverbrauchern war die Anwesenheit von Jainendrasinh Shivgulam Thakur, Stellvertretender Generaldirektor Instrumentation bei Ramky, einem der führenden indischen Akteure im Bereich Infrastrukturentwicklung und Umweltmanagement. Herr Thakur erläuterte, wie die APL-Lösung von SUPCON Feldnetzwerke unterstützt, um schneller und einfacher stärkere Verbindungen zwischen Steuerungssystemen und Feldinstrumenten in Gefahrenbereichen zu wesentlich geringeren Kosten herzustellen.

Im Anschluss an eine Podiumsdiskussion führte Herr Jack Li, CEO von SUPCON Singapur, weiter aus, warum die APL-Technologie so herausragend ist. „Die Antwort wird das Konvergieren von OT und IT sein. Die nächste Aufgabe von APL besteht darin, unsere vorhandenen Feldgeräte universeller und schneller zu machen und so die Betriebsdaten zu echten Assets für die Steuerungs- und Managementsysteme zu machen, was Anwendungen der digitalen Transformation, wie z. B. intelligentes Gerätemanagement und vorausschauende Wartung, um nur einige zu nennen, erheblich vorantreiben wird. SUPCON stellte letztes Jahr seinIntelligent Operation Management & Control System (i-OMC) der neuen Generation vor, das einen intelligenten, autonomen Betrieb ermöglicht. Der Einsatz des APL-Netzes hat sich bei i-OMC-Projekten in China als erfolgreich erwiesen und wird weiteren Kunden bei künftigen Projekten zugute kommen."

Während der 2-tägigen Veranstaltung war Digitalisierung das Schlüsselwort. Die Endverbraucher und auch die Zulieferer haben an vorderster Front der Prozessindustrie einen Tsunami an Störungen erlebt, wobei sich einige immer noch mit der Fragilität der globalen Lieferkette und dem Arbeitskräftemangel arrangieren müssen. Digitale Transformation und Energiewende sind Leitthemen bei der Bewältigung der Herausforderungen, für viele sind sie jedoch noch nicht abgeschlossen.

Als zuverlässiger Partner für Unternehmen der Prozessindustrie hat sich SUPCON verpflichtet, Innovationen voranzutreiben und Ergebnisse zu beschleunigen, um Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Unwägbarkeiten der VUCA-Zeit zu verbessern.